El mensaje de Boric a Kast: “La política internacional debe tener una continuidad (...) debemos aprender lo que se ha hecho antes”

Este jueves el Presidente Gabriel Boric, junto al canciller Alberto Van Klaveren, participó en el lanzamiento del libro de la Memoria Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual recoge el trabajo realizado entre 2022 y 2026.

En esa instancia, el Mandatario entregó un discurso en el que destacó la gestión del canciller. “Su experiencia ha sido fundamental para poder llevar adelante la política exterior de Estado de Chile en estos tiempos tan turbulentos. Su consejo, su capacidad de ponderar los diferentes elementos en estos momentos tensos, han sido para mí una guía”, dijo.

Luego, también valoró el trabajo en materia de relaciones internacionales de los expresidentes que lo antecedieron. Hecho ese gesto, envió un mensaje a su sucesor, José Antonio Kast, quien tomará el poder el próximo 11 de marzo.

“La política internacional debe tener una continuidad y quienes tenemos el honor de ejercerla por el tiempo que dura nuestro mandato debemos tener en cuenta, respetar y aprender de lo que se ha hecho antes” , comenzó diciendo Boric.

“Y esto quedará juicio de la historia, que hemos cumplido con ese mandato. Navegar en un clima de transición e incertidumbre parece ser el signo de los tiempos, pero aunque todo lo que pensamos sólido hoy día parezca desvanecerse en el aire, desde Chile decimos con tranquilidad que hay un principio que no admite fluctuaciones: nuestras decisiones de política exterior y de política comercial las tomamos con mirada de Estado”, agregó.

Las palabras del Presidente se dan en medio de la controversia por el cable submarino chino que puso a Chile en medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y el gigante asiático.

Por el momento desde el gobierno entrante han priorizado la cautela, enfatizando en que a Boric le corresponde manejar las relaciones exteriores y que Kast tomará las riendas a partir del 11 de marzo, pero de igual manera hay voces que acusan falta de transparencia por parte de La Moneda en torno a este caso.