    Política

    Alvarado por polémica del cable chino: “La reunión con Transportes fue el 13 de febrero y ese día no se informó nada”

    Con todo, el futuro ministro del Interior reiteró que por parte de La Moneda ha existido falta de transparencia en abordar el tema.

    Por 
    Javiera Ortiz
    26/01/2026 - CLAUDIO ALVARADO - FOTO: MARIO TELLEZ MARIO TELLEZ

    El futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, señaló que en la reunión bilateral que sostuvo el actual ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, y su sucesor, Louis de Grange, el pasado 13 de febrero no se mencionó el cable submarino.

    En diálogo con T13 Radio, el próximo titular del Interior afirmó que desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) no tenían “ninguna información” hasta que la controversia comenzó a configurarse en los medios de comunicación.

    “La verdad es que la reunión entre los ministros se produjo el 13 de febrero y en esa reunión no hubo ni una sola mención, ni una sola palabra a este tema” acusó Alvarado.

    Por lo mismo, desde el equipo de Kast se tomó la decisión de suspender las siguientes bilaterales agendadas, como una señal de molestia por traspasar este problema al nuevo gobierno.

    Asimismo, Alvarado reiteró la falta de transparencia de parte de La Moneda y una falta de conducción política sobre la controversia que llevó a la restricción de visado de tres funcionarios chilenos de parte de Estados Unidos.

    “El hecho de que el propio gobierno vaya entregando datos día a día, por diferentes versiones, a través de distintos ministros, hace que este problema se transforme en una crisis política interna y en un problema estratégico para el nuevo gobierno desde el punto de vista que tiene que tomar una decisión”, cuestionó.

    En tanto, el futuro jefe de gabinete de Kast señaló que la próxima administración optará por esperar los antecedentes del caso antes de tomar alguna decisión.

    “Los criterios tenemos que definirlos cuando tengamos el expediente completo. Hoy día tenemos antecedentes solamente a través de los medios de comunicación. Entonces, para uno, como autoridad que está próxima de asumir, sería una irresponsabilidad establecer juicios o criterios sin conocer el expediente íntegramente", sostuvo.

    “Son decisiones complejas, son difíciles, donde hoy día las relaciones con dos países que son importantes para Chile, estamos bajo un fuego cruzado producto de una mala decisión que no se evaluó correctamente por parte del gobierno actual”, zanjó Alvarado.

    Alvarado por polémica del cable chino: "La reunión con Transportes fue el 13 de febrero y ese día no se informó nada"
