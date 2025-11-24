La réplica del PC y el FA por postura de la DC sobre futuro de la coalición tras el balotaje

Los timoneles del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, y del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, a contrapelo de lo planteado por el senador y presidente de la Democracia Cristiana (DC), Francisco Huenchumilla, apuestan por una coalición progresista amplia, incluso en un escenario negativo en el balotaje para la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara.

El legislador abrió la discusión el sábado, cuando en conversación con El Mercurio sinceró que no ve a su partido en una alianza con el FA o el PC, mas sí con los socialistas, si el republicano José Antonio Kast se impone en la elección del 14 de diciembre.

“Nosotros tenemos una coalición de nueve partidos en función de la candidatura de Jeannette Jara. Si nos fuera mal, se termina la coalición, simplemente se termina la coalición“, dijo.

La presidenta del FA apuntó que “en nuestro primer comité central presencial, que fue hace un año, pudimos discutir de cara al país que creemos que es necesario poder lograr una coalición progresista lo más amplia posible, sin exclusiones, en la que tenemos que poner en el centro las necesidades de los chilenos y las chilenas, y por lo tanto, resistir la regresión autoritaria, pero también ofrecer un camino de justicia social para los chilenos y chilenas”.

En ese sentido, dijo que por eso el llamado de los frenteamplista “siempre ha sido sin exclusiones. Nosotros no creemos en la exclusión como un camino, creemos que hoy día los desafíos que tiene nuestro país requiere hacer los máximos esfuerzos por encontrarnos. Eso va a tener un trabajo importante y hay distintas opiniones dentro de nuestro conglomerado de la forma más amplia posible”.

Carmona, por su parte, sostuvo que desde el PC advierten “que los hechos que están hoy día desafiando a la sociedad, el debate político nacional que existe a nivel país, está indicando que hace falta la más amplia unidad para abordar con los mínimos comunes que esa unidad permita, porque una unidad supone diversidad y si es la más amplia es una amplísima diversidad”.

El timonel comunista planteó además que “usando los mínimos comunes, ser capaces de como señal a la sociedad, como señal a la población, mostrar un camino serio y lo más sostenido de construcción de un proceso unitario que cada uno concurre por voluntad propia”.

Huenchumilla, eso sí, este lunes moderó su postura, al señalar que después de la segunda vuelta se deberá evaluar el escenario, y que eso corresponde a una decisión de la bases de la tienda.

“En el evento de que no nos fuera bien, bueno, en su momento el partido tendrá que analizar el nuevo escenario político porque aquí lo que vale son las decisiones, porque tú puedes tener una opinión, puedes tener un análisis y después viene la decisión, y la decisión le corresponde a los organismos del partido”, señaló.