“La salud pública está en crisis”: Jeannette Jara tras su participación en debate Enade 2025
La abanderada de Unidad por Chile destacó que en la instancia se hablara de la temática y señaló que espera que en próximos foros también pregunten por ello.
La candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara (PC), fue abordada tras su participación en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2025, y destacó que en la instancia se hablara sobre salud pública, aseverando que “está en crisis”.
El evento organizado por el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare) se llevó a cabo este martes. La abanderada participó junto a otros seis candidatos presidenciales, y realizó un balance al finalizar la instancia.
“Lo que más me dio gusto, es que pude poner como tema algo que nadie habla y que la gente lo padece todos los días, que es la salud pública. La salud pública está en crisis”, señaló.
“Yo espero que efectivamente en los próximos foros ojalá nos preguntan de eso, porque al final eso es lo que vive la gente. Cuando va al (hospital) San José a tratar de que la atiendan en la urgencia, tiene que esperar sentada en un container doce, veinticuatro horas”, añadió Jara.
“Yo no sé aquí, casi ninguno yo me imagino que se atiende en la salud pública, entonces son como temas ausentes. Pero es lo que vive la gente. Si no nos preocupamos de eso, después eso nos lleva a presión”, explicó.
“Era un poco excesivo”
La abanderada también se refirió a la situación generada tras la columna de opinión en La Tercera del asesor de José Antonio Kast, Cristián Valenzuela, aseverando que es “bueno que ellos hayan reconocido su error”.
“Que hayan empezado a decir que son solo algunos, porque como que generalizaron a todos los funcionarios públicos, y yo la verdad creo que el Estado requiere evidentemente una modernización, mejor servicio a la comunidad, pero de ahí a decir que todos son apitutados, parásitos, amigos y políticos, era un poco excesivo”.
Esto en torno a la afirmación que sostuvo Valenzuela en la columna, donde señaló que en el Estado existen “parásitos que viven de él, lo drenan y se reparten sus restos como si fuera un botín”.
