    Política

    La carrera legislativa de La Moneda en su semana de cierre de Congreso

    Cuatro días le quedan al periodo legislativo 2022-2026. Con el reloj en contra, el gobierno -a través de la ministra de la Segpres, Macarena Lobos- intentará amarrar el acuerdo por reforma política e insistirá con sala cuna. Todo, mientras la atención de los parlamentarios estará puesta en quiénes se sentarán en las dos testeras.

    Nicolás Quiñones 
    Nicolás Quiñones
    Los proyectos de ley más urgentes para el emprendimiento, según sus líderes RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Este lunes los diputados y senadores volverán al Congreso para cerrar el actual periodo legislativo 2022-2026.

    Ochenta y seis diputados y 16 senadores dejarán el Congreso, en algunos casos cerrando su vida pública. En el gobierno, en tanto, a través de la ministra Macarena Lobos (Segpres) hacen sus últimas apuestas por amarrar acuerdos por el proyecto de sala cuna universal y por la reforma política.

    Son las últimas fichas de la administración de Boric, que en los cuatro años de gobierno fue progresivamente bajando su expectativa en el Parlamento: partió el primer año aspirando a una reforma tributaria que se rechazó tempranamente; luego, pese a que hubo planes para hacer una reforma a la salud, se tuvo que conformar con tramitar la ley corta de las isapres, y aunque tenía la aspiración de despachar el proyecto de eutanasia, todo indica que quedará entre los pendientes.

    En los últimos meses también el Ejecutivo debió aceptar que el Financiamiento para la Educación Superior (FES) -proyecto emblema que reemplazaría al CAE- no se despachará antes de que termine el periodo.

    En paralelo, las bancadas y comités negocian aceleradamente la composición de las mesas del Senado y la Cámara. En la Cámara Alta la pelea es por quién asume el primer año, que será quien también le entregará la banda tricolor al presidente José Antonio Kast el 11 de marzo.

    En la Cámara de Diputados, en vista de que nadie tiene los 78 votos requeridos para elegir con holgura al nuevo presidente, toda la tensión está puesta en las negociaciones con los votos bisagra del PDG e independientes.

    Mesa de la Cámara de Diputados

    El miércoles, a través de Zoom, se reunieron los jefes de bancada del actual oficialismo.

    En la conversación tomó fuerza la idea de arribar a un acuerdo amplio con los partidos de derecha. Esta oferta, de hecho, ya había sido acercada por el equipo negociador de la actual oposición a representantes del PS y del PPD.

    En paralelo, los representantes de centroizquierda continúan con sus tratativas con el PDG. A pesar de que aún sigue pendiente una reunión, ya sea de forma presencial o telemática, han existido contactos con personeros del partido de Franco Parisi, quienes han transparentado -hasta ahora- su disposición a pactar, pues quedaron resentidos con la derecha, que no se mostró dispuesta a darle el primer año de conducción de la mesa a la diputada Pamela Jiles.

    Al respecto, el jefe de bancada de la DC, Héctor Barría, aseguró que “han manifestado la voluntad a las diferentes oposiciones”, añadiendo que dicha voluntad “es recíproca”.

    Dados los equilibrios políticos del futuro Congreso, los 14 diputados de este último partido jugarán un rol trascendental a la hora de conseguir mayorías.

    Senado bajo la mirada de Kast

    Hasta hoy no hay un acuerdo amarrado sobre quién será el próximo presidente del Senado. Sí hay un criterio: que habrá tres años de titularidad para el oficialismo y uno para la oposición.

    Para el primer año, las opciones en disputa son Paulina Núñez (RN) y Manuel José Ossandón (RN). Por el frente izquierdo, en tanto, la apuesta es que el segundo año quede en manos de la senadora y actual presidenta del PS, Paulina Vodanovic.

    Tal como publicó La Tercera, el presidente electo, José Antonio Kast, ha seguido de cerca la negociación en el Senado. Tanto así que quiso reunirse con los jefes de bancada del sector para abordar el tema. La cita, sin embargo, no prosperó, porque los incumbentes aseguraron tener un conflicto de agenda.

    Aun así, la OPE sigue de cerca las conversaciones y el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, supervigila los avances. Este viernes, de hecho, recibió al diputado Jaime Mulet (FRVS), quien a la salida de la reunión aseguró que la conversación versó sobre reforma política. “Quería saber qué opina el futuro gobierno respecto a las eventuales modificaciones que hemos estado trabajando en las reuniones que hemos tenido con la ministra Macarena Lobos”, sostuvo.

    Y añadió: “Para mí es muy importante saber si están los votos, si hay posibilidades o no. Por lo menos me formé una impresión directamente de lo que está pasando”.

    Sala cuna

    La iniciativa de sala cuna fue la gran guerra que se desató entre el gobierno de Boric y la oposición -además de la administración entrante de Kast- en el receso legislativo.

    Acusaciones cruzadas, que vertió el propio Boric en contra del presidente de la Comisión de Educación, Gustavo Sanhueza (UDI), fueron parte de la contienda política.

    Durante febrero, la ministra Lobos ha continuado con las conversaciones con miras a la reanudación del debate en la instancia de Educación.

    Pese a que aún no existe convocatoria formal, consultado por este medio, Sanhueza confirmó que citará para el miércoles, de 12.00 a 14 horas.

    Esta semana, en tanto, la ministra Lobos emplazó a los parlamentarios. “Yo esperaría que dieran una señal pública de que pudiéramos tener una reunión como se las hemos ofrecido como Ejecutivo”, aseguró.

    Aun cuando Lobos y el equipo de la Segpres lograran sacar el proyecto del Senado, queda en duda si el gobierno tendrá posibilidad de despacharlo en la Cámara.

    Reforma política

    Con el proyecto de reforma política, el gobierno corre contra el tiempo. Si bien los partidos acogieron positivamente la propuesta del Ejecutivo de bajar el umbral de firmas para la conformación de partidos de 0,5% a 0,3% del padrón definitivo, lo más probable es que la iniciativa sea objeto de indicaciones en la Cámara de Diputados. Eso obligaría a la conformación de una comisión mixta.

    El itinerario de esta reforma es que se vote el lunes, a contar de las 13.30 y hasta las 16.50, en la Comisión de Gobierno Interior. Luego de eso, según está estipulado, se votará el miércoles en la sala de la Cámara.

    Lo más leído

    RN oficializa lista única para elecciones internas con Andrea Balladares como presidenta

    Gobierno afirma que entregarán la Región de La Araucanía a la próxima administración con índices de violencia “a la extinción”

    Los otros hombres y mujeres del presidente

    Equipo de Kast toma distancia de controversia por cable chino y cancela bilaterales con Transportes

    Michelle Bachelet y Ricardo Lagos se excusan de asistir al cambio de mando... Eduardo Frei no se lo pierde

