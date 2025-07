La tensa sesión de la comisión de Defensa tras orden de Boric a la FACh de entregar a Fiscalía antecedentes de caso de drogas

Una fuerte tensión marcó esta tarde la sesión de la comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, la cual tuvo como invitada a la ministra del ramo, Adriana Delpiano, y al comandante en jefe de la Fuerza Aérea (FACh), Hugo Rodríguez, con el fin de abordar la detención de cinco integrantes de la rama castrense que fueron sorprendidos tratando de trasladar ketamina en un avión institucional desde Iquique hacia Santiago.

En la cita, varios diputados de oposición emplazaron directamente a la ministra Delpiano por las palabras del Presidente Boric, quien llamó a la FACh a entregar los antecedentes del caso al Ministerio Público, pese a que la titular del ramo había señalado que el caso lo abordaría la justicia militar, en medio del debate sobre si la competencia del ilícito corresponde a esta última o a la justicia ordinaria.

Por este motivo, los parlamentarios opositores negaron la solicitud de la titular de Defensa de que la sesión de esta tarde tuviera el carácter de secreta.

“Creo que lo que ha ocurrido hoy día, respecto a la intromisión del Presidente de la República, en una situación que no le corresponde, me parece gravísima”, indicó, al respecto, el diputado Andrés Jouannet (Amarillos). “Cuando el Presidente exige a la FACh violentar sus procedimientos legales, no solo jurídicamente comete una aberración, sino que también pone en duda la conducción de la Ministra de Defensa Nacional en este caso”.

Más tarde, agregó: “No voy a dar el acuerdo para que sea secreta, por los elementos que di en la primera parte de mi exposición. Yo siento que el Presidente le ha quitado absolutamente el respaldo a la ministra , toda vez que la ministra, incluso en declaraciones personales, en su Twitter personal, ha respaldado la decisión de la Fuerza Aérea respecto de que esto se mantenga en la justicia militar”.

En este mismo sentido, el diputado Luis Sánchez (Republicanos) indicó que “yo creo que no es justo con nuestros compatriotas que esa discusión, que esa discusión, y además respecto de las acciones que ha tomado hoy día el Presidente Boric, respecto de pretender inmiscuirse en funciones que son judiciales, las tengamos a puerta cerrada”.

“Acá se ha pisoteado a la persona y a la figura de la ministra de Defensa”, manifestó, por su parte, el diputado Francisco Undurraga (Evópoli), mientras que Camila Flores (RN) sostuvo al respecto que el jefe de Estado “le quitó el piso” a la ministra Delpiano.

Y aunque la titular de Defensa descartó haberse sentido “pasada a llevar” por el mandatario, si fustigó los cuestionamientos de los parlamentarios opositores, quienes, además, le criticaron que tras enterarse del caso no se haya registrado una reunión en solitario entre ella y el Presidente Boric.

“Siempre he venido con la mejor disposición, no quiero hacerme la víctima, pero no tengo recuerdo, en ninguna comisión anterior, después de sacar 35 leyes que me tocaron en su minuto, sentirme frente a una especie de tribunal popular por lo que está sucediendo”.

“Siento (...) que para poder hacer un trabajo fructífero en un tema tan complejo como el que tenemos entre manos, ojalá que la buena disposición por lado y lado facilite este diálogo”, agregó.

Tras esto, tanto la diputada Carmen Hertz (PC) como su par de la UDI, Cristhian Moreira, cuestionaron el trato recibido por la secretaria de Estado y llamaron a respetar a las autoridades invitadas a las instancias parlamentarias.