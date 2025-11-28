La nueva visita de Demócratas a Kast para entregar su respaldo a la campaña

El próximo lunes, a las 10.00 de la mañana, dirigentes del Partido Republicano se verán las caras con sus pares de Demócratas con el objetivo de entregarle el apoyo formal al candidato .

El pronunciamiento de la tienda (que se encuentra en proceso de disolución por no cumplir los requisitos de la ley) -liderada por la senadora Ximena Rincón- viene antecedida por diversos gestos que han hecho desde este sector al candidato republicano.

Por ejemplo, esta semana dirigentes de Demócratas se reunieron con el propio Kast para entregarle propuestas en materia de salud, economía y seguridad pública.

“Fue una reunión de casi dos horas, donde el candidato anotaba todas las propuestas hechas por Demócratas. En muchas asintió, en la necesidad de realizarlo. Fue una muy productiva reunión, en donde vimos a un candidato muy abierto a recoger propuestas. Eso evidentemente lo valoramos”, aseguró al respecto el vicepresidente de Demócratas, Jorge Tarud.

Y añadió: “El lunes nos vamos a juntar de nuevo con él. Demócratas ha manifestado en diversas oportunidades, en primer lugar en su consejo general, que nosotros no estamos disponibles para votar por la candidata del continuismo, eso fue unánime”.

En esa línea, complementó que “tenemos que tomar una determinación, porque abstenerse de votar es desentenderse del destino del país. Es altamente probable que el lunes entreguemos el apoyo formal, porque una abstención es desentenderse del futuro de Chile . Eso nosotros no lo vamos a hacer".

jorge-tarud.jpg

El lugar de la cita aún está por definirse, sin embargo, es altamente probable que sea en el comando de José Antonio Kast.

Desde el lado de republicanos, fue su presidente y futuro senador, Arturo Squella, quien también hizo gestos con Demócratas.

En el podcast Cómo te lo explico, que transmite La Tercera, el timonel aseguró que están dispuestos a sumar a Demócratas al gabinete, en caso de que Kast llegue a La Moneda, “siempre y cuando ellos quieran”. Además, agregó que las conversaciones que han tenido con los dirigentes de ese partido “están en una línea muy positiva”.

El giro de Demócratas

En medio de la campaña presidencial, las principales autoridades del Partido Demócratas -Rincón y el vicepresidente y también senador Matías Walker- se opusieron férreamente a la candidatura de Kast en la primera vuelta.

De hecho, Rincón, en más de una oportunidad, dijo que la única capaz de ganarle de Kast era Evelyn Matthei (UDI), quien terminó en el quinto lugar el pasado 16 de noviembre.

Walker, por su parte, en entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, sostuvo, el pasado 6 de noviembre, que “ninguno de los dos (Kaiser y Kast), ni tampoco Jeannette Jara, da garantías de gobernabilidad”, complementando en que si no pasara Matthei a segunda vuelta "tendríamos que ser parte de la oposición“.

Pese a estas primeras definiciones, los dirigentes de Demócratas han tenido un giro. El más evidente fue de Rincón, quien valoró el gesto que le hizo el expresidente Eduardo Frei a Kast.

“Es muy importante lo que él ha hecho“, sostuvo al respecto.

La semana pasada, a nivel interno, también otros dirigentes del partido comenzaron a transparentar su respaldo a Kast.

“Mi decisión es muy clara: no votaré bajo ninguna circunstancia por la continuidad de este gobierno. Y menos por una candidata del PC. Es necesario apoyar alternativas que estén jugadas por el crecimiento económico y, sobre todo, la batalla frontal en materia de seguridad“, aseguró a este medio el también vicepresidente, Gabriel Alemparte.

Mientras que el presidente regional de Demócratas en Tarapacá, Jorge Zavala, sostuvo que “como directiva regional hemos tomado la determinación de no esperar un minuto más para apoyar la candidatura de José Antonio Kast. Hoy entregaremos todo nuestro apoyo como directiva regional. No vamos a esperar indicaciones.

En esa misma línea, la presidente regional de Demócratas en Atacama, Margarita Miranda, indicó que “yo voy a apoyar a José Antonio Kast.