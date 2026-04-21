Sedini busca afianzar su rol en medio de críticas y apuesta por reforzar su despliegue político

A eso del mediodía de este lunes, la ministra vocera de gobierno, Mara Sedini, recibió en dependencias de la Segegob a la senadora y presidenta del Senado, Paulina Núñez. La cita se enmarca en una seguidilla de encuentros que la secretaria de Estado ha sostenido con parlamentarios en las últimas semanas, en un intento por reforzar su posicionamiento político en medio de un complejo aterrizaje en el cargo .

Tras la reunión, Núñez valoró el rol que puede desempeñar la ministra en el Congreso. “La ministra Sedini puede desplegarse perfectamente en el Congreso, donde no solamente tenemos los apoyos necesarios desde el oficialismo, sino que se van construyendo confianzas para que se vayan recogiendo iniciativas que muchas veces nosotros observamos o nos hacen llegar en nuestros territorios”, sostuvo.

En Palacio reconocen que la titular de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) ha debido sortear semanas difíciles, marcadas por cuestionamientos a su manejo comunicacional en distintas vocerías.

Entre ellos, su participación en un matinal de televisión luego de que se anunció un alza en los combustibles, instancia en la que fue criticada por imprecisiones; también por sus respuestas ante consultas sobre el estatus judicial de Galvarino Apablaza, el almuerzo del Presidente con excompañeros de universidad y, más recientemente, por no despejar con claridad dudas respecto de un supuesto reclamo argentino vinculado al estrecho de Magallanes.

En ese contexto, la estrategia ha sido reforzar su despliegue político. En las últimas semanas, Sedini ha recibido a parlamentarios de diversas bancadas: desde republicanos hasta sectores de Chile Vamos y el PDG. Por sus oficinas han pasado diputados como Ricardo Neumann, Constanza Hube y Jorge Alessandri (UDI), además de Zandra Parisi y Javier Olivares (PDG). Este lunes, además de Núñez, la ministra sostuvo encuentros con los diputados de RN Daniel Valenzuela, Claudia Mora, Rodrigo Ramírez y Juan Carlos Beltrán.

A ello se suma su participación en instancias colectivas. La semana pasada, almorzó con la bancada de senadores del oficialismo junto al ministro Segpres, José García; y estuvo además del desayuno del Presidente Kast con parlamentarios libertarios en Cerro Castillo.

El despliegue también ha incluido salidas a regiones. El pasado 10 de abril estuvo en Ñuble, donde encabezó reuniones con autoridades locales y parlamentarios, y presentó detalles del Plan de Reconstrucción Nacional.

La gira contempló actividades en Chillán, Quillón y El Carmen. Luego, el 17 de abril, viajó a Arica y Parinacota, donde encabezó un gabinete regional, visitó un liceo bicentenario y sostuvo encuentros con ejecutivos del Puerto de Arica, además de realizar inspecciones en terreno en la zona fronteriza.

La agenda de la vocera continuará esta semana. Para este martes está previsto un almuerzo con diputados de la UDI en el Congreso , mientras que en Palacio no descartan un nuevo despliegue regional, esta vez en la Región de O’Higgins.

La arremetida de Sedini busca revertir un inicio marcado por tropiezos en lo comunicacional y situarla como articuladora política del gobierno.

Así, en momentos en que el Ejecutivo enfrenta debates clave en el Congreso, en La Moneda apuestan a que la vocera logre afianzarse no solo como la principal cara comunicacional del gobierno, sino también como un puente con el Parlamento, apostando a que asuma una labor de articulación y bajada de contenidos con las bancadas.