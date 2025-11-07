OFERTA ELECCIONES $990
    Política

    Lagos Weber acusa a Chile Vamos y Republicanos de ser “cómplices pasivos” ante propuesta de Kaiser de indultar a exmilitares

    El vocero del comando de Jeannette Jara citó al expresidente Sebastián Piñera para referirse al silencio de los partidos de derecha en relación a la promesa del candidato nacional libertario.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Andres Perez

    El senador del Partido por la Democracia (PPD), Ricardo Lagos Weber, afirmó este jueves que los partidos de derecha han sido “cómplices pasivos” debido a su silencio frente a la propuesta de campaña de Johannes Kaiser de indultar a exmilitares condenados por crímenes cometidos durante la dictadura militar.

    En conversación con la segunda edición del pódcast “Cómo te lo explico”, de las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena y que es transmitido por La Tercera, el vocero del comando de Jeannette Jara abordó el “escape” de figuras de la ex-Concertación en favor de Evelyn Matthei y rechazó que los “valores” de la antigua coalición estén “mejor representados” en la candidata UDI, como lo planteó el senador de Demócratas Matías Walker, quien fundó sus declaraciones en el apoyo brindado por cerca de 100 figuras de centroizquierda a Matthei.

    “Yo discrepo con Matías Walker en esto. Me cae rebién, pero discrepo profundamente en esto. El sector nuestro, primero, creo que el tema derechos humanos y Augusto Pinochet, sigue siendo un clivaje hasta el día de hoy en esta elección presidencial”, afirmó el legislador.

    En ese sentido, Lagos Weber explicó que “el mismo día que esos 100 exconcertacionistas, entre los cuales estaba Walker y Ximena Rincón, no era ni una novedad que estuvieran ahí, porque hace rato cruzaron el Rubicón (...). Coincidió en el día en que Johannes Kaiser parece que pasaba a Evelyn Matthei y a los escasos días, Matthei dice que se andaba buscando venganza con la búsqueda de los detenidos desaparecidos”.

    “No son tantos los que están en condiciones de apoyar esa línea y lo de los valores, yo discrepo. Creo que esa figura sigue siendo muy determinante”, añadió.

    En esa línea, el legislador afirmó que “más me preocupa, no para el mundo nuestro, sino que para el resto de la derecha, que ante las cosas que hemos escuchado en el tema de los derechos humanos, de la venganza, en el tema de los indultos a Miguel Krassnoff, que de mano propia como se dicen en términos jurídicos, haya torturado a chilenos. Krassnoff es irrecuperable, está cumpliendo condena. Esa es la justicia”.

    “Que Kaiser lo diga, si él quiere pensar que eso es bueno... me preocupa más que el resto de la derecha guarda silencio cómplice. Como diría el expresidente Sebastián Piñera, los cómplices pasivos”, manifestó el senador por la Región de Valparaíso.

    Cabe señalar que la calificación de “cómplices pasivos” la acuñó el fallecido exmandatario en su primer mandato (2010-2014), durante la conmemoración de los 40 años del Golpe de Estado. En la instancia, en entrevista con La Tercera, señaló que “hubo muchos que fueron cómplices pasivos: que sabían y no hicieron nada o no quisieron saber y tampoco hicieron nada“.

    Avanzada la conversación, Lagos Weber planteó: “Me llama la atención que ante afirmaciones de que van a indultar a los violadores de derechos humanos, nadie en Chile Vamos ni Republicanos salieron a decir ‘esa es una raya que no hay que cruzar’”

    “Siento que no podemos normalizar esto”, dijo Lagos Weber, quien desdramatizó con respecto al “voto silencioso” que estaría con Evelyn Matthei. “El voto silencioso son para todos lados. En mi trabajo en terreno veo que el apoyo a Jara es bien fuerte”, sostuvo Lagos Weber.

    Regreso de Tohá al ruedo electoral: “Todos los apoyos suman”

    Durante la conversación, Lagos Weber fue consultado por el regreso de su correligionaria PPD, Carolina Tohá, al ruedo electoral en apoyo a la candidatura de Jeannette Jara.

    Tohá, quien perdió la primaria oficialista, estuvo ausente durante gran parte de la campaña, pero regresó a la primera línea recientemente para mostrar su apoyo a la carta del pacto Unidad por Chile.

    “Todos los apoyos suman, tal vez no lo que uno quiera, pero todos suman. En un momento en que la política está tan cuestionada y sobre todo pensando en una segunda vuelta, porque en la primera vuelta como dicen los franceses, se vota con el corazón, por el que me interpreta, por el que me llena (...) y en segunda vuelta ya no se vota con el corazón, se vota con la razón”, afirmó el legislador.

    ¿El expresidente Lagos vota Jara?

    Otro de los puntos abordados durante la conversación fue si el expresidente Ricardo Lagos (2000-2006) y padre del senador Lagos Weber, entregaría un respaldo público o no a la carta oficialista, Jeannette Jara.

    “Él va a hablar de ese tema, yo no me voy a meter en ese tema. Yo conociendo a Lagos, él no va a votar por alguien de la derecha”, afirmó el senador.

    En ese sentido, afirmó desconocer si el exmandatario tiene preparado algún hito comunicacional para entregar su respaldo a Jara. “Yo no soy vocero de Lagos, soy vocero de Jara”, señaló el senador

