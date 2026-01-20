SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “Lamento no poder despedirme”: Trinidad Steinert confirma a fiscales regionales su nominación como ministra de Seguridad de Kast

    Pese a ser el secreto mejor guardado del gabinete que se anuncia hoy, La Tercera develó anoche que la jefa del Ministerio Público de Tarapacá aceptó el cargo, uno de los más claves de la nueva administración que asume en marzo.

    Por 
    Leslie Ayala
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Era un nombre que mantenía en alta expectación al mundo político, policial y judicial. Y si bien los asesores del presidente electo José Antonio Kast se preocuparon de mantener la nominación del nuevo ministro de Seguridad bajó siete llaves, finalmente La Tercera durante la noche de este lunes logró abrir el secreto y develar que será la actual fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert.

    Fue así como pasadas las 22:30 el chat que mantienen los fiscales regionales comenzó a tener una actividad inusual para esas horas. Y es que el propio fiscal nacional Ángel Valencia -comentan fuentes del Ministerio Público-, reenvió la publicación de este medio.

    Algunos impávidos esperaron a que la noticia se confirmara, pero ya pasado un rato y ya que la propia persecutora no desmentía la información, se inició una ronda de felicitaciones.

    Una de las fiscales regionales sostuvo: “Esta es una muy buena señal y reconocimiento del trabajo que está haciendo la fiscalía, muchísimo éxito en este enorme desafío”.

    No pocos destacaron que con esto, el presidente electo reconocía por un lado el trabajo que ha desplegado contra el crimen organizado en el norte del país, y a su vez un espaldarazo a lo que se hace en todo el Ministerio Público a lo largo de todo Chile.

    Steinert está mañana procedió a “romper el silencio” para agradecer las muestras de apoyo y junto con ello reconoció “lamento mucho no alcanzar a despedirme”.

    Y es que la fiscal regional de Tarapacá junto con viajar a Santiago para ser presentada esta noche en la Oficina del Presidente Electo (OPE) debe también separar aguas y renunciar a un cargo para el cual aún le quedaban seis años.

    En varios grupos de WhatsApp de otras fiscalías la nominación era un comentario obligado. Y es que la salida de Steinert abrirá también un flanco de debate respecto del tránsito directo desde cargos estratégicos en el Ministerio Público hacia funciones políticas, en un contexto donde la fiscalía busca reforzar su autonomía y blindarse frente a cuestionamientos de politización.

    Más sobre:GabineteGabinete de KastCambio de mandoTrinidad SteinertÁngel ValenciaMinisterio PúblicoFiscalía

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Susana García, directora ejecutiva de TVN y Alfredo Alonso de Bizarro: “Este no va a ser nuestro último Olmué”

    Netflix ajusta su oferta por parte de Warner Bros. Discovery en medio de disputa con Paramount

    Ministerio Público acepta renuncia de Trinidad Steinert como fiscal regional de Tarapacá

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años

    Lucas Espinoza estrena su primer especial y anuncia gira de verano

    Pablo Longueira acusa “improvisación” en gabinete de Kast: “Varios ministros van a ser yogures con fecha de vencimiento”

    Lo más leído

    1.
    La vez que Iván Poduje dijo que Kast “no está a la altura de los desafíos modernos que tiene el país”

    La vez que Iván Poduje dijo que Kast “no está a la altura de los desafíos modernos que tiene el país”

    2.
    Santiago Montt Oyarzún, la carta de José Antonio Kast para Minería

    Santiago Montt Oyarzún, la carta de José Antonio Kast para Minería

    3.
    Trinidad Steinert, la carta de Kast para Seguridad

    Trinidad Steinert, la carta de Kast para Seguridad

    4.
    Así sería el primer gabinete de José Antonio Kast

    Así sería el primer gabinete de José Antonio Kast

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Rating del lunes 19 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 19 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienzan matrículas a universidades para la Admisión 2026: extienden plazo para Ñuble y Biobío

    Comienzan matrículas a universidades para la Admisión 2026: extienden plazo para Ñuble y Biobío

    Ministerio Público acepta renuncia de Trinidad Steinert como fiscal regional de Tarapacá
    Chile

    Ministerio Público acepta renuncia de Trinidad Steinert como fiscal regional de Tarapacá

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Pablo Longueira acusa “improvisación” en gabinete de Kast: “Varios ministros van a ser yogures con fecha de vencimiento”

    Netflix ajusta su oferta por parte de Warner Bros. Discovery en medio de disputa con Paramount
    Negocios

    Netflix ajusta su oferta por parte de Warner Bros. Discovery en medio de disputa con Paramount

    Banco Central reducirá el plazo de publicación de las minutas de política monetaria

    Briones elogia a Quiroz en Hacienda: “Es muy inteligente (...) lo veo súper empoderado”

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años
    Tendencias

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años

    “No entiendo lo que estás haciendo”: Donald Trump filtró el mensaje que le envió Emmanuel Macron por Groenlandia

    El legado de Valentino Garavani, “el último emperador” de la alta costura que falleció a sus 93 años

    Run and Sand se expande en 2026 y suma fechas en Zapallar, La Serena y Papudo
    El Deportivo

    Run and Sand se expande en 2026 y suma fechas en Zapallar, La Serena y Papudo

    Entrevista con Diego Moya: “Trato de no quemarme con lo de ser el mejor de América”

    “Dios salvó mi hogar”: los crudos relatos de Nery Veloso y de exjugador de la U tras el megaincendio en el Biobío y Ñuble

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes
    Finde

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Susana García, directora ejecutiva de TVN y Alfredo Alonso de Bizarro: “Este no va a ser nuestro último Olmué”
    Cultura y entretención

    Susana García, directora ejecutiva de TVN y Alfredo Alonso de Bizarro: “Este no va a ser nuestro último Olmué”

    Lucas Espinoza estrena su primer especial y anuncia gira de verano

    La falsa invención del “Roto Chileno” en homenaje a la batalla de Yungay (y cuál fue el real origen)

    Trump intensifica su ofensiva por Groenlandia: publica fotos creadas con IA para simular su conquista y revela mensajes de Macron y Rutte
    Mundo

    Trump intensifica su ofensiva por Groenlandia: publica fotos creadas con IA para simular su conquista y revela mensajes de Macron y Rutte

    Trump amenaza con aranceles del 200% a vinos de Francia para que Macron se sume a la Junta de Paz para Gaza

    Amnistía Internacional alerta sobre la “erosión” de DD.HH. por “prácticas autoritarias” de Trump en su primer año de mandato

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad
    Paula

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?