“Lamento no poder despedirme”: Trinidad Steinert confirma a fiscales regionales su nominación como ministra de Seguridad de Kast

Era un nombre que mantenía en alta expectación al mundo político, policial y judicial. Y si bien los asesores del presidente electo José Antonio Kast se preocuparon de mantener la nominación del nuevo ministro de Seguridad bajó siete llaves, finalmente La Tercera durante la noche de este lunes logró abrir el secreto y develar que será la actual fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert.

Fue así como pasadas las 22:30 el chat que mantienen los fiscales regionales comenzó a tener una actividad inusual para esas horas. Y es que el propio fiscal nacional Ángel Valencia -comentan fuentes del Ministerio Público-, reenvió la publicación de este medio.

Algunos impávidos esperaron a que la noticia se confirmara, pero ya pasado un rato y ya que la propia persecutora no desmentía la información, se inició una ronda de felicitaciones.

Una de las fiscales regionales sostuvo: “Esta es una muy buena señal y reconocimiento del trabajo que está haciendo la fiscalía, muchísimo éxito en este enorme desafío”.

No pocos destacaron que con esto, el presidente electo reconocía por un lado el trabajo que ha desplegado contra el crimen organizado en el norte del país, y a su vez un espaldarazo a lo que se hace en todo el Ministerio Público a lo largo de todo Chile.

Steinert está mañana procedió a “romper el silencio” para agradecer las muestras de apoyo y junto con ello reconoció “lamento mucho no alcanzar a despedirme”.

Y es que la fiscal regional de Tarapacá junto con viajar a Santiago para ser presentada esta noche en la Oficina del Presidente Electo (OPE) debe también separar aguas y renunciar a un cargo para el cual aún le quedaban seis años.

En varios grupos de WhatsApp de otras fiscalías la nominación era un comentario obligado. Y es que la salida de Steinert abrirá también un flanco de debate respecto del tránsito directo desde cargos estratégicos en el Ministerio Público hacia funciones políticas, en un contexto donde la fiscalía busca reforzar su autonomía y blindarse frente a cuestionamientos de politización.