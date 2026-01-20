SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Trinidad Steinert, la carta de Kast para Seguridad

    Tras barajar varias opciones, el presidente electo se inclinó por la actual fiscal regional de Tarapacá para liderar la cartera. Así, Steinert deberá renunciar al Ministerio Público para formar parte del próximo gobierno.

    Por 
    Leslie Ayala
    Andrew Chernin
     
    Cristóbal Palacios
    Trinidad Steinerd

    A horas de que José Antonio Kast de a conocer este martes la conformación del gabinete que lo acompañará tras asumir el gobierno el próximo 11 de marzo, se conoció que el presidente electo ya habría dilucidado una de las principales dudas que se mantenían hasta esta jornada: quién será el jefe de la cartera de Seguridad Pública.

    De acuerdo con fuentes conocedoras del proceso, el republicano se habría decantado por la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert.

    Esto, pese a que hasta hace algunas horas, el general (r) de Carabineros y diputado electo Enrique Bassaletti aparecía como el nombre mejor posicionado para asumir la nueva cartera, la que concentra la mayor atención política, tanto por su peso específico y por tratarse de uno de los ejes del relato de “gobierno de emergencia”, centrado en seguridad pública y recuperación económica, con el que Kast logró imponerse en la elección presidencial.

    Sin embargo, esa idea se fue diluyendo durante la jornada y apareció el nombre del general (r) Luis Felipe Cuellar como una de las opciones para asumir la cartera.

    No obstante, será finalmente Trinidad Steinert, la fiscal que formalizó a narcomilitares y a exmiembros de la FACH por tráfico de ketamina, la encargada de dirigir la seguridad pública del país.

    Quién es Trinidad Steintert

    El 16 de febrero de 2024, María Trinidad Steinert Herrera asumió como fiscal regional de Tarapacá, en una zona del país expuesta al crimen organizado por la actividad delictiva que se desarrolla en la zona fronteriza.

    Bajo su mando, la entidad persecutora consiguió condenar a uno de los grupos más “puros” que ha tenido el Tren de Aragua en Chile, incluido su líder: Carlos Leandro González Vaca, alias Estrella.

    Asimismo, el 26 de junio de 2025, formalizó y logró la prisión preventiva de siete exsuboficiales del Ejército que montaron una caravana de vehículos para trasladar por tierra 161 kilos de cocaína y 30 kilos de pasta base, en lo que el ministro Luis Cordero definió como “el hecho más grave” en seguridad del último tiempo.

    Tras esto, la persecutora hizo lo propio con lo ocurrido en la Base Aérea Los Cóndores, donde cinco exsuboficiales de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) quisieron trasladar en un vuelo institucional una maleta con cuatro kilos de ketamina hacia Santiago.

    Carrera de 20 años en el Ministerio Público

    La fiscal entró al Ministerio Público con poco más de 30 años y su carrera ha ido en ascenso desde hace dos décadas.

    Egresada de Derecho de la Universidad Central de Chile en 1995, cuenta con un magíster en Reforma Procesal Penal de la misma casa de estudios y ha tenido una destacada trayectoria en al órgano persecutor desde su ingreso como fiscal adjunta de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur en 2005.

    Antes de asumir como fiscal regional de Tarapacá, se desempeñaba como fiscal adjunta jefe de Arica y Parinacota desde febrero de 2021, con la especialidad en el delito de tráfico de migrantes.

    En 16 años en la Fiscalía Metropolitana Sur, entre 2005 y 2021, se especializó en delitos violentos y robos.

    Académica y dirigente gremial

    Previo a ingresar al Ministerio Público, entre 2000 y 2005, fue directora de la Zonal Centro de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana.

    En labores de docencia, ha sido profesora de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en la Escuela de la Policía de Investigaciones y la Universidad de Tarapacá.

    Por otro lado, fue presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales, entre 2017 y 2019, además de vicepresidenta de la Asociación Latinoamérica de Fiscales entre 2018 y 2019.

