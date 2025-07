Las cinco claves que definieron la primaria oficialista

Empatía, cercanía, diálogo: el triunfo de los atributos personales

Desde un punto de vista puramente numérico, Jeannette Jara y el Partido Comunista lograron el mejor rendimiento electoral durante las primarias de hace una semana. La exministra del Trabajo ganó en el 98% de las comunas del país y superó ampliamente, por más de 130 mil votos, los resultados de Daniel Jadue en la primaria de 2021. Según un análisis elaborado por Miguel Ángel Fernández y Eugenio Guzmán, de Faro UDD, el PC exhibió la mayor capacidad de movilización en terreno: con 55 mil militantes, el partido obtuvo 820 mil votos para su candidata, es decir, un promedio de 15 votos por militante.

¿Es un triunfo atribuible al PC o más bien a su candidata?

Según Paulina Valenzuela, fundadora de Datavoz, Jara es la auténtica ganadora de las primarias, más allá del partido, y ello lo confirma el hecho de que su votación fue mucho mayor a la de Jadue. En este sentido, la analista destaca los atributos personales de Jara: “Ella tiene un perfil radicalmente distinto a todos los que circularon en el último tiempo como potenciales o actuales candidatos a la Presidencia. Los atributos que salen relevados en el Monitor de Liderazgo Político que hacemos, en el caso de ella la empatía, la cercanía, la capacidad de diálogo, no los vemos en ninguno de los otros, ni en sus pares con los que compitió ni en los que están en la derecha”, dice.

Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

El sociólogo Juan Pardo, director de Feedback, destaca que “el voto de Jara es mucho más transversal que el PC . Ella ganó en todos los sectores socioeconómicos, solo en el distrito 11 (Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea) ganó Carolina Tohá, y creo que eso fue más bien un voto contra Jara”.

Los rasgos de personalidad de la candidata del PC, agrega, hicieron la diferencia: “La gente sintió en ella más empatía con los problemas cotidianos. Su propuesta no era muy concreta, pero la forma en que la expresa es muy empática. La gente vio en ella una propuesta que le hacía sentido”.

Según el análisis preparado por la plataforma Decide Chile, Jara ganó en territorios diferentes a los de Jadue en 2021 : “Cada candidato apeló a territorios y votantes distintos, mostrando bases electorales diferentes”. En este sentido, Antonio Díaz-Araujo, fundador de Unholster, dice que el mapa de votos muestra mucha dispersión y que el resultado habla más de los candidatos que de los partidos: “Acá primó el carisma de la candidata más que la fuerza del partido”.

Paulina Valenzuela aporta otra observación: Jara es una candidata atípica del PC, capaz de criticar a Venezuela o incluso Cuba, y en un sentido, responde también al modelo de la meritocracia. “Es una mujer que viene de Conchalí, que estudió con esfuerzo, es una mujer súper representante de la clase media más trabajadora , y eso evidentemente genera empatía también con la población”.

Los votantes que conquistó Jeannette Jara

El resultado más holgado que obtuvo Jara en la elección primaria fue en Laguna Blanca, comuna que se ubica entre Punta Arenas y Puerto Natales, donde conquistó el 80% de los votos. En 2021, Jadue solo alcanzó un 15% en esa zona. A su vez, la comuna donde la exministra encontró menos apoyo fue Vitacura (15%). Acaso en sintonía con su propia trayectoria, Jara logró mejor desempeño en las comunas de ingresos medios, según el análisis preparado por Faro UDD .

Si bien la candidata del PC ganó en todos los estratos socioeconómicos, obtuvo un rendimiento mayor entre el segmento medio-bajo, medio y medio-alto, con índices entre 62 y 63%. A su vez, en el estrato bajo marcó 59% y en el alto, 56%.

“Jeannette Jara convocó una mezcla de votantes, la mayoría seguramente del PC, que suelen ser votantes ordenados, pero aun muchos más. Y como decía, sus votos no se correlacionan con los lugares donde Jadue obtuvo la mejor votación”, comenta Antonio Díaz-Araujo.

Juan Pardo subraya que la exministra ganó en todos los sectores, incluyendo aquellos donde obtuvo cifras menos elocuentes. Su principal votante, apunta, fueron electores sub-40, “los más jóvenes” . En este sentido, parece haber heredado parte importante del apoyo al gobierno o al Presidente Gabriel Boric.

“Ella usó mucho las redes sociales para conectar con la población y creo que fue una estrategia súper exitosa”, observa Paulina Valenzuela. En este sentido, dice, logró romper la barrera delineada por la militancia y movilizar a mucha más gente, atraída por sus características personales.

“Por supuesto movilizó a una parte importante del electorado comunista, pero s u perfil más empático logró conectar con mujeres y encantar a los jóvenes . En conversaciones con jóvenes educados, de niveles económicos más altos, me llamó la atención que estaban interesados en votar por Jara, porque para ellos el tema del comunismo no es una variable. Es más un tema de confianza, de credibilidad, de cercanía”, agrega.

Eventualmente, el anticomunismo, postula Paulina Valenzuela, es más significativo para las generaciones mayores. Por lo demás, Jara elude el perfil del comunista tradicional, que más bien lo representaría Jadue. “Sus características personales minimizan de alguna manera el hecho de que ella es comunista. Los comunistas adhieren a una ideología de manera bien profunda, pero ella ha dado señales distintas: en la reforma previsional ella logró un acuerdo sentada en la mesa con gente de derecha”.

Santiago 29 de junio 2025. La candidata presidencial Carolina Tohá sale a reconocer su derrota en el comando ubicado en la comuna de Santiago Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

La baja participación y el fracaso del Socialismo Democrático

Si algún elemento podría empañar el triunfo de Jara, este fue la baja participación en las primarias oficialistas . Con un millón 420 mil votos, alcanzó solo el 9% del padrón electoral y es la más baja de los últimos 12 años: marcó tres puntos menos que la primaria de 2021 y siete menos que la de 2013.

Entre los factores que pudieron influir en la baja convocatoria se han mencionado el frío o las vacaciones escolares. Pero de acuerdo con el estudio de Faro UDD, ambos aspectos no habrían sido relevantes estadísticamente.

Juan Pardo y Antonio Díaz-Araujo coinciden en que pudo incidir el hecho de que era la primera votación voluntaria después de cuatro elecciones obligatorias. Y ello deja al descubierto también la escasa capacidad movilizadora de los partidos.

“Los partidos no tuvieron ninguna capacidad de convocatoria”, dice Pardo. De todos modos, añade, esta elección no es comparable a la de 2021, porque entonces el factor Jadue movilizó a muchos votantes que explícitamente fueron a votar en contra del candidato del PC. “Ahora parecía haber poco interés ciudadano, una cierta apatía política. Si uno miraba el entorno familiar y social no se respiraba efervescencia política”, agrega. Tal vez, aventura, en ello influyó también que parte de los candidatos eran segundas opciones, después de las negativas de Michelle Bachelet o Tomás Vodanovic.

En este escenario, la mayor perjudicada resultó Carolina Tohá. “Nadie, ni en sus cálculos más osados, había previsto una distancia tan abismante entre Jara y Tohá”, agrega Pardo.

La exministra del Interior era la candidata que contaba con el mayor apoyo partidario y no logró convocar a los votantes de su sector. “Claramente, hubo un desfonde del Socialismo Democrático”, dice Antonio Díaz-Araujo.

Paulina Valenzuela se detiene en las características personales de Tohá: “Cuando mirábamos los atributos por los cuales era evaluada positivamente, eran capacidad de gestión, experiencia, conocimiento. Básicamente, ella era vista como una buena técnica. O sea, una buena ministra . Y su forma de llevar la campaña fue muy en la línea de su liderazgo como ministra”. Sin embargo, ese perfil experto no fue suficiente: no logró movilizar al votante de centroizquierda. A diferencia de Jara, “no encantó”.

El desfonde del Frente Amplio

Con 123.829 votos, Gonzalo Winter se empinó sobre el 9% de la votación, casi rozando la décima parte de ella. Una diferencia abismal con los resultados de 2021, cuando Gabriel Boric superó el millón de votos. La votación del candidato del Frente Amplio representa un fracaso redondo y superlativo para el partido del Presidente.

Santiago 29 de junio 2025. El precandidato presidencial Gonzalo Winter realiza punto de prensa tras los resultados de las elecciones primarias oficialistas. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

Si en 2024 los candidatos del Frente Amplio arrasaron en los comicios municipales en comunas como Maipú, Viña del Mar y Puente Alto, el domingo no lograron movilizar a sus adherentes.

Según el estudio de Faro UDD, en Maipú, donde Tomás Vodanovic logró una votación histórica del 70%, Winter llegó solo al 11,9%. A su vez, en Viña del Mar, comuna donde Macarena Ripamonti fue reelecta con el 51,6%, el candidato frenteamplista alcanzó un 9,6%. Y si en Valparaíso el gobernador Rodrigo Mundaca fue electo con el 61% de los votos, Winter solo cosechó el 9,16%. Es más, el mismo Mundaca llamó a votar por Jeannette Jara.

Para Eugenio Guzmán, claramente hubo un movimiento general de los votantes hacia la izquierda dura , y en especial de los adherentes del Frente Amplio, tal vez como un voto de castigo al gobierno.

“Hay que recordar que Winter no era el candidato del Frente Amplio”, subraya Juan Pardo, en referencia a Tomás Vodanovic. “Por lo mismo, fue un candidato de poco vuelo. Y el voto frenteamplista se volcó a Jara , de otro modo no se explica su votación. Además, ella habla en un lenguaje sencillo, cotidiano”, agrega.

Antonio Díaz-Araujo releva las diferencias con Boric, quien “fue dirigente estudiantil, diputado y protagonista de acontecimientos que lo distinguen de Winter”. Además, dice, la campaña del diputado alejó a los votantes.

En este aspecto, Paulina Valenzuela destaca errores en su campaña: si al principio trató de diferenciarse de Tohá, después hizo el movimiento inverso para distinguirse de la candidata del PC. “Estos movimientos erráticos creo que confundieron al electorado del Frente Amplio . Y frente a la posibilidad de mantener la alianza con el PC, que es más profunda, hizo que la gente del Frente Amplio optara por quien veía que tenía más opciones”.

En síntesis, afirma Pardo, “Jara era mucho mejor candidata”.

El trasvasije de votos del gobierno

Con todos los cambios, crisis y altibajos que ha vivido el gobierno, la administración Boric mantiene una lealtad del 30%. La gran pregunta es hacia dónde se iba a mover ese apoyo: ¿Quién se vio más beneficiada por el trasvasije de votos del gobierno?

De acuerdo con el estudio de Faro UDD, Jeannette Jara fue quien heredó el respaldo del gobierno . “Jara logra su mejor rendimiento promedio en los bastiones del Presidente Boric, que además se movilizaron en mayor porcentaje promedio (103%)”, indica.

“Los resultados reflejan un cambio en la dinámica interna de la izquierda, con una inclinación hacia posturas más extremas y movilizaciones más activas. Por lo tanto, se puede argumentar que, en términos generales, sí hay indicios de que la izquierda se ha inclinado más hacia la izquierda , pero esto también debe ser contextualizado dentro del ciclo político en curso”, comenta Eugenio Guzmán.

Santiago, 30 de junio 2025. El Presidente de la República, Gabriel Boric, recibe en su casa, en barrio Yungay, a Jeannette Jara, vencedora en primarias presidenciales. Jonnathan Oyarzún/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Paulina Valenzuela destaca que en los estudios previos, en la medida en que Jara crecía, la intención de voto de Winter disminuía, lo que indicaba una fuga de apoyos. Los adherentes más leales del gobierno son los votantes jóvenes, subraya, y ese fue el segmento que logró conquistar la candidata del PC: “ Ella movilizó a los más fieles partidarios del gobierno , partidarios y aprobadores, porque también hay partidarios que desaprueban y que están más a la derecha de Carolina Tohá”.

Los resultados reordenaron el mapa político de la centroizquierda, destaca Juan Pardo. El sociólogo pone atención en dos hechos: cómo Jara pasó a liderar las encuestas y una cierta crisis de pánico entre la derecha. “También está claro que el discurso del anticomunismo no tiene mucho eco en los ciudadanos más despolitizados; a esta altura lo que buscan los electores, más que proyectos ideológicos, son propuestas de una mejor calidad de vida para todos los chilenos. De manera que, aunque la derecha mantiene una ventaja estructural, la emergencia de Jara como candidata única de la izquierda introduce un factor de incertidumbre que podría redefinir la contienda electoral”.

Incluso, si las expectativas económicas mejoran hacia fin de año y mejoran los indicadores internacionales, el apoyo del gobierno podría repuntar, dice Pardo. Y ello podría darle un impulso adicional a la candidatura de Jeannette Jara.