    Política

    Las cinco mujeres en la presidencia del Senado: Paulina Núñez se convierte en la primera representante de derecha en el cargo

    La senadora llegó a liderar a los senadores tras un acuerdo que contempla la presidencia de tres legisladores de derecha y uno de izquierda.

    Shelmmy CarvajalPor 
    Shelmmy Carvajal
    Dedvi Missene

    La senadora Paulina Núñez (RN) fue la encargada de entregar la banda presidencial en la ceremonia de investidura del Presidente José Antonio Kast.

    Ñúñez lideró el protocolo por su cargo como presidenta del Senado, donde los legisladores alcanzaron un acuerdo para liderar la Cámara Alta con un esquema de tres años al mando de la derecha y uno para las fuerzas de izquierda.

    El pacto no conformó a todos los sectores y fue firmado sin el apoyo del Frente Amplio, la Democracia Cristiana y el Partido Comunista.

    Inicialmente el segundo año de presidencia sería ocupado por un militante del Partido Socialista, el tercer año de titularidad sería asignado a Javier Macaya (UDI) y el último período correspondería a Luciano Cruz-Coke (Evópoli).

    Antes de Núñez, en la historia del Senado solo cinco mujeres han ocupado el cargo de la testera. Hasta ahora todas de izquierda o centro, la militante de RN es la primera representante mujer de derecha.

    La presidencia pasó de senador a senador, hasta que el 2014 Isabel Allende (PS) asumió el cargo. Así, se convirtió en la primera mujer en entregar la banda presidencial, que a su vez, se la otorgaba a Michelle Bachelet, la primera y única presidenta en la historia de Chile.

    Luego de seis años el cargo volvió a ser ocupado por una mujer: Adriana Muñoz D`Albora (PPD).

    El 2021 Yasna Provoste (DC) llegó a liderar a los senadores. El mismo año, Ximena Rincón, en ese entonces de la Falange, también se sumó al listado de mujeres en la presidencia.

