Las cinco propuestas de Kast para eliminar “apitutados” del Estado y fortalecer el empleo público

En su -ya- habitual vocería de los lunes, el candidato presidencial de republicanos y el Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, presentó una serie de medidas que apuntan a fortalecer el empleo público y eliminar a los “apitutados” en el Estado.

Desde su comando, el republicano dio a conocer sus cinco propuestas:

1- Fuerza de tarea para mejorar y fortalecer el empleo público: “Se conformará una fuerza de tarea dentro del Estado para sacar operadores políticos, defender a los buenos funcionarios y eliminar la burocracia desde dentro”.

2- Registro único de funcionarios públicos: Se creará una herramienta que registrará los “sueldos, funciones y desempeño de todos los funcionarios públicos”.

3- Fast track para sumarios: Aquí se plantea que se trabajará junto a Contraloría para “impulsar la resolución de sumarios pendientes” y para que los responsables de infracciones administrativas asuman la responsabilidad que les corresponde".

4- Revisión de contrataciones de los últimos cuatro años: “Se revisarán todas las contrataciones recientes para garantizar su justificación, eficiencia y legalidad”.

5- Evaluación universal de competencias y rendimiento: “Todos los funcionarios deberán someterse a evaluaciones anuales efectivas de conocimientos y competencias, bajo lineamientos del Servicio Civil, junto con una evaluación real de la satisfacción”.