    Política

    Las condiciones de Kaiser y libertarios para entrar a un eventual gobierno de Kast

    Pese a que en la colectividad adelantan que no se sentarán a negociar el tema antes del 15 de diciembre, recalcan que la conversación la darán principalmente en torno al programa de gobierno que levantaron para la primera vuelta.

    Por 
    Pedro Rosas
     
    Rocío Latorre

    La frase cayó con fuerza en el comando de José Antonio Kast.

    “Yo me veo como una moneda que está parada de canto (sobre la posibilidad de integrar un eventual gobierno de Kast o bien, ser oposición). Depende de cómo se golpee la mesa (...)”, dijo dijo Johannes Kaiser, el pasado martes en CNN, en una entrevista que -según admiten en el Partido Republicano- generó una alerta inmediata.

    Y agregó: “Si nos dicen a todo que no, vamos a ser una oposición constructiva, expectante, muy cariñosa y de vez en cuando molesta”.

    No porque el diputado haya roto su compromiso con la campaña, sino porque evidenció un punto que aún no está del todo despejado: la futura convivencia con los libertarios si Kast llega a La Moneda.

    El ruido no fue menor. Kaiser, hoy líder del Partido Nacional Libertario, ha tenido un rol visible en la segunda vuelta -entre otras cosas, acompañó al abanderado al debate Archi- y se mantiene en contacto casi diario con el timonel republicano Arturo Squella.

    Ambos hablan desde hace semanas sobre coordinación y despliegue durante la campaña. Por lo mismo, el propio Kaiser tuvo que hacer gestos esta semana para contener el nerviosismo interno y volvió a transmitirle al presidente del partido que cualquier conversación sobre cargos o integración se dará recién después del 14 de diciembre, una vez conocido el resultado.

    El tema de fondo, sin embargo, sigue abierto. A diferencia de otras colectividades de la derecha, los libertarios han marcado un marco de entrada. Aseguran que no se trata de exigencias concretas sobre ministerios, sino de condiciones programáticas.

    La principal es lo que internamente llaman la “batalla cultural”: una agenda valórica que Kaiser y su entorno defienden como parte esencial de su identidad política. Son materias donde no tienen grandes diferencias con Kast, pero que el candidato ha preferido mantener en pausa durante la campaña para evitar flancos y concentrar su mensaje en seguridad y economía.

    “Tiene que ver con si nosotros buena parte de nuestro programa lo podemos transformar en realidad política o no”, aseguró en la misma conversación con CNN.

    En el mundo libertario admiten que observan con cautela la disposición republicana a abrir espacio real en la futura toma de decisiones, considerando que buena parte de la militancia -como el propio Kaiser- viene del Partido Republicano, con salidas que en varios casos incluyeron duras críticas a la forma de hacer política.

    La bancada electa del Partido Nacional Libertario, con ocho diputados, es otra pieza central del tablero. Si finalmente no entran al gobierno, ya han transmitido que esa “batalla cultural” se dará desde el Congreso, empujando temas que van desde -por ejemplo- educación y el rol del Estado.

    Por ahora, y pese al sobresalto que produjo su entrevista, en el comando de Kast sigue primando la idea de que Kaiser formará parte de un eventual gobierno si así lo quiere.

    El cálculo, expresado por dirigentes republicanos, es que excluirlo sería políticamente costoso: es el líder de un partido y un excandidato presidencial con base propia. Pero también reconocen que la convivencia no será automática y que el aterrizaje requerirá fijar ciertos acuerdos.

    Entre los libertarios, en todo caso, recalcan que esa conversación se dará una vez terminada la elección, a partir del próximo 15 de diciembre. De hecho, afirman que hasta el momento no han sostenido ningún tipo de negociación con el comando republicano. Tanto así que, por ejemplo, definieron restarse de las instancias programáticas que Kast ha abierto con los equipos de Evelyn Matthei.

