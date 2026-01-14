Las frases y dichos del Presidente Boric que marcan sus últimas entrevistas previo a dejar La Moneda

De la reflexión política profunda a lo contingente, o de lo íntimo y familiar a los proyectos que impactan en toda la ciudadanía. O también, de los balances positivos a un descarnado mea culpa para reconocer las crisis de su administración.

Eso y más abordó el Presidente Gabriel Boric en las últimas entrevistas que concedió a diversos de comunicación, cuando su estadía en La Moneda entró en la cuenta regresiva.

El primer de esos diálogos se produjo en Súbela Radio, el pasado 9 de enero, donde el Mandatario cuestionó a su sucesor, el presidente electo José Antonio Kast, además de arremeter contra el gobernante de Estados Unidos, Donald Trump, y deslizar un dardo en contra del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (ex-PC).

A Kast, lo criticó por endurecer el tono y lo acusó de mentir: “Es lamentable porque además lo hace muchas veces en base a mentiras. Kast durante la campaña dijo explícitamente que nosotros habíamos aumentado la pobreza, por ejemplo. Eso se demuestra como completamente falso. Pero yo ya a estas alturas no espero que lo reconozcan”.

Sobre lo mismo, dijo: “No es sostenible seguir diciendo que Chile se cae a pedazos y toda esa narrativa de campaña que desgraciadamente pareciera que ayer retomó”.

A Trump, lo cuestionó por la operación en Venezuela y apuntó al riesgo para Chile: “E n el futuro, con otro gobierno, tal como ha amenazado a todos los países que mencionaba antes, podría eventualmente amenazar a Chile , y podría no ser Estados Unidos, sino otro régimen”.

Y luego agregó: “Quedó muy claro que el objetivo de la intervención militar que hicieron no era por la democracia, sino el petróleo”.

A Jadue, le respondió por acusarlo de subordinarse a EE.UU. en el conflicto de Ucrania: “Lo decía un exalcalde hace poco procesado que nosotros nos habíamos subordinado a los intereses de Estados Unidos al defender Ucrania. Nosotros nos atenemos al respeto al derecho internacional y yo me siento muy orgulloso de eso".

Luego, siguió una extensa entrevista con el diario El País, en que se refirió a la derrota electoral de la izquierda, el triunfo de Kast, los procesos constituyentes, la seguridad pública, su evolución política y su concepción de la izquierda actual.

El Mandatario marcó distancia con episodios recientes de desconocimiento de resultados electorales en otros países de la región y destacó el sentido “republicano” del traspaso de mando: “ La democracia se cuida en cada momento ”.

En relación al primer proceso constitucional, dijo: “Fue una gran frustración. No respecto a la votación final, sino a la falta de diálogo”.

En materia de seguridad, reconoció que la izquierda no logró instalar su discurso: “El orden no tiene por qué ser de derecha. El orden es certeza, es estabilidad. Nadie quiere un país desordenado(…) La izquierda sigue sin representar el deseo de orden”.

Extraída de Prensa Presidencia

En cuanto al futuro de la izquierda, señaló: “Es importante que exista una revisión, porque la disputa por la hegemonía no es estática. Si la izquierda deja de reflexionar sobre sí misma, sobre lo que pretende representar, evidentemente está muerta. Pero creo que es un error desmarcarse y renegar de lo obrado. La izquierda que solamente le echa la culpa al adversario está condenada a diluirse”.

Sobre su legado, evitó la autocomplacencia: “No me gusta hablar de mi legado. Yo no estoy preocupado de qué se dice del legado de Boric ni de hablar de mí mismo en tercera persona. Me parece de muy mal gusto”.

Consultado por su futuro inmediato tras dejar La Moneda, remarcó: “ Es sano que, como expresidente, me mantenga un tiempo fuera de la contingencia más inmediata ”.

Su postura sobre ser oposición en el gobierno de Kast: “La oposición tiene que ser democrática, no puede ser solo de Twitter ni de camarillas políticas, sino que tiene que estar vinculada íntimamente con el territorio, con el pueblo”.

Santiago, 11 de julio de 2023. La expresidenta Michelle Bachelet junto al Presidente de la Republica, Gabriel Boric, participan en la presentacion del libro La experiencia politica de la Unidad Popular 1970-1973, del fallecido Patricio Aylwin. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Boric también ofreció una entrevista al programa Tolerancia Cero, este martes, donde anunció que formalizará la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, cuestionó la absolución de Claudio Crespo en el caso que tenía como víctima a Gustavo Gatica y calificó a Fidel Castro como dictador.

Bachelet a la ONU: “Nosotros vamos a formalizar esa candidatura. Estamos viendo los plazos con la presidenta, en conversaciones también con otros líderes mundiales, pero el objetivo es formalizar nosotros esa candidatura”.

Por el resultado del caso Gatica, sostuvo: “Yo estoy triste, a mí me provoca un desgarro muy grande porque se argumenta en el fallo sobre (...) la legítima defensa y el contexto de violencia”.

Además, se defendió de las críticas oficialistas por la Ley Nain-Retamal: “No es una iniciativa del gobierno (...) ninguna ley que haya apoyado este gobierno tiene una perspectiva de garantizar impunidad”.

También abrió una nueva pugna con el PC por Castro y Cuba: “Yo tengo una postura muy clara y la he señalado anteriormente. Cuba es una dictadura (...) Y Fidel Castro, efectivamente, fue un dictador”.

De esas conversaciones con medios de comunicación, la última fue la que el Presidente dio este miércoles a radio Futuro, donde hizo un crudo mea culpa y además, lanzó un comentario sobre La Tercera y habló de aspectos de su vida como padre y de sus gustos musicales.

Sobre el fallido ingreso a Temucuicui en marzo de 2022, a días de su instalación en La Moneda, reconoció: "Ahí hubo un acto de voluntarismo e ingenuidad por parte del gobierno“.

Por la incorporación inicial de Giorgio Jackson como ministro secretario general de la Presidencia (Segpres): “En el diseño original del gabinete creo que hoy día, con la perspectiva de los hechos y siendo general después de la batalla, lo habría diseñado de otra manera. (A Giorgio) no lo hubiese puesto en Segpres”.

En relación a la infructuosa compra de la casa de Salvador Allende: " Es una cuestión que no tiene ninguna justificación, es un error que se debe asumir” .

Su vocería de 53 minutos por el caso del exsubsecretario Manuel Monsalve: “Es bastante evidente que, en particular esa conferencia de prensa extendida, en donde mi intención era mostrar total transparencia respecto a los hechos, es algo que no fue bien manejado”.

En la ocasión, incluso hizo un comentario sobre este medio, en relación a notas que dan cuenta de la trastienda política: “Son bien cahuineros en La Tercera”.

Fuera de lo político, comentó su etapa actual con su hija Violeta: “Estamos en el proceso de que deje de dormir con nosotros en la cama, pasando al colecho”.

Asimismo, recordó su cercanía con la banda de rock Tool y la controversia que se generó por la cita que mantuvo en la visita que hicieron a Chile: “A Tool tampoco pude ir. No pude ir al concierto porque se armó una polémica y dije ‘no estoy para polémicas, mejor iré en el futuro”.