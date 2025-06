Las primeras impresiones públicas del Presidente Boric tras nacimiento de su hija Violeta: “Es una alegría inconmensurable”

“Está todo bien”. Con esas palabras el Presidente Gabriel Boric resumió cómo se encuentra su hija Violeta, cuyo nacimiento se produjo la noche de este miércoles, alrededor de las 23.00 horas, en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile.

El Mandatario, en horas de la mañana de este jueves, salió a las afueras del “Jota Aguirre”, como se conoce popularmente el recinto, para referirse a sus primeras horas como padre, y para dar cuenta del estado de su primogénita y de su pareja, Paula Carrasco.

Sobre el momento del parto, el Jefe de Estado reveló: “Yo estaba ahí, y me imagino que los padres que están viendo esto, a quienes han tenido el honor, la suerte de poder ver cómo nacen sus hijos, sus hijas, es de verdad un momento de una alegría inconmensurable. Es abrumador ver, sentir la vida y presenciar lo que hace la mujer, el cuerpo de la mujer, es realmente tremendo”.

“Yo insisto, mi admiración a Paula y a través de ella a todas las mujeres de Chile y el mundo, porque los hombres no somos nada”, remarcó.

El Presidente también se refirió a la primera noche como padre: “Yo logré dormir 3 horas y 20 minutos, y la Paula seguramente una hora, pero ella está bien, está contenta”.

También reveló que se dirigiría al Registro Civil de Independencia para inscribir a Violeta. “No sé si hoy día o mañana, no estoy seguro”.

El Mandatario, eso sí, evitó entregar mayores detalles del momento del nacimiento, y de su primogénita, como el peso y tamaño.

Consultado sobre cómo asumirá ahora la doble tarea de tener la máxima magistratura del país y ser padre, dijo: “Yo siempre he dicho que uno no puede ser dos personas a la vez, uno no es Presidente un rato y padre otro... Ahora cuando hable, siempre voy a hablar como padre y también como Presidente”.

“Y tengo un sentido de responsabilidad tremendo por el presente, por el futuro de Chile, por el país que le vamos a delegar, como decía en la cuenta pública, a las Violetas del futuro. Y voy a estar todo lo presente que pueda dentro de mis responsabilidades. No voy a en ningún momento dejar de cumplir con mis responsabilidades, porque también es un privilegio ser Presidente de este país”.

Pero recalcó que lo que se viene ahora es “amor, toneladas de amor, toneladas de amor, alegría”.

Finalmente, sobre Violeta, dijo: “Llegó la primavera a junio, es una niña de invierno, pero que ella misma es la primavera”

Esto, en referencia a la manera en que en diciembre de 2024 dio cuenta de que se convertiría en padre. "La vida y sus bigbanes. Traerás a junio cada primavera, puntito. En tu espera, y siempre, daremos lo mejor de nosotros para que el Chile que toque vivir sea más justo y feliz. Te amamos”, escribió el Mandatario aquella vez en su cuenta de Instagram.