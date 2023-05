Latorre (RD) y resultados preliminares de consejeros: “Espero que Chile Vamos no baile la música que le ponga el Partido Republicano”

El senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, abordó los resultados preliminares de las elecciones de consejeros constitucionales que hasta el momento son liderados por el Partido Republicano (PR), seguido por lista PS-Apruebo Dignidad y Chile Vamos.

En ese escenario, el senador fue consultado si dificultaría los acuerdos en el Parlamento que los republicanos se impongan en los resultados finales.

“Separo las conversaciones, el Consejo Constitucional va a tener un mandato para redactar una nueva propuesta” de Carta Magna, respondió y añadió que “el llamado es a la mayor unidad posible y a la búsqueda de acuerdos con quienes estén disponibles”.

Sin embargo, apuntó a que “otra cosa es como se comporten los republicanos en el Parlamento” y aseguró que cree que el PR va “a estar en lógica de trincheras bien dura y los acuerdos habrá que buscarlos con otros sectores”.

En ese sentido, sostuvo que “espero que Chile Vamos en esto no sea vagón de cola del Partido Republicano, no baile la música que le ponga el Partido Republicano y puedan diferenciarse porque probablemente no les va a ir muy bien si siguen el camino de los Republicanos”.

Además, recalcó que en el Congreso, “probablemente (el PR) vote en contra de todos los avances sociales. Ellos están más bien en una agenda regresiva, conservadora, probablemente sea ese el espíritu de los republicanos”.

Previo a las elecciones de este domingo, el senador oficialista aseguró que el riesgo es que, en caso de que el control del Consejo Constitucional quede en manos de la derecha “más extrema”, la nueva Carta Magna “quede peor que la Constitución del 80. Se arriesga rechazar el texto”.

Pero, salió a aclarar sus dichos y planteó que se refería que “el éxito del proceso no está garantizado y va a depender de la correlación de fuerzas”.