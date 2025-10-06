SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Lautaro Carmona por programa de Jeannette Jara: “Es una propuesta país que responde mucho más allá de un partido político”

El timonel del Partido Comunista destacó la transversalidad del programa señalando que "ponemos al centro lo que es la convergencia unitaria".

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
Lautaro Carmona: Foto: Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Durante la mañana de este lunes, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se refirió al programa de Jeannette Jara, el cual finalmente fue presentado este domingo, destacando la colaboración en su construcción y que "es una propuesta país que responde mucho más allá de un partido político

“Son nueve partidos que convenimos en esa formulación que se resume en esta propuesta programática. Y eso le da una tremenda solidez”, mencionó Carmona añadiendo que “significa que ya hay una construcción de síntesis entre distintas miradas que son las que constituyen los nueve partidos que sostienen y postulan la candidatura presidencial”.

En la ocasión, el timonel del PC además se refirió a temas como el aborto, donde existen visiones distintas con otros partidos que se encuentran tras la candidatura como la Democracia Cristiana.

“Esa es la manifestación de madurez de cada partido, y yo creo que así lo ha manifestado el Partido Demócrata Cristiano a través de Francisco Huenchumilla , el senador que es el presidente del partido, evidentemente, hay cosas que cada partido, por legítimo derecho, por su propia identidad, tiene por política”; apuntó agregando que “Sin embargo, eso no afecta el que se asuma que estas serán políticas de Estado que superan las políticas de un solo partido”.

“Ponemos al centro lo que es la convergencia unitaria y lo que es una propuesta país que responde mucho más allá de un partido político, reiteró.

Finalmente Carmona, se refirió a si este era un programa con las propuestas del PC, apuntando que “sería egoísta de mi parte, no sería riguroso con la realidad si yo me remitiera que son las propuestas de solo un partido, porque no ha sido así”, enfatizando que “son coincidencias entre más de un partido, son temas que son transversalizados por todos los sectores, con las excepciones que se pueden identificar con facilidad”.

Discusión del presupuesto

En la ocasión Carmona además se refirió a la discusión del presupuesto y la polémica con José Antonio Kast, tras los dichos del mandatario señalando que “quien puso el punto contingente y de confrontación y de mirada distinta y con un tono por sobre lo que correspondía fue el candidato José Antonio Kast”.

Carmona además agregó que “Uno podría decir, bueno, es una forma de buscar en cada momento la posibilidad de polémica que lleve visibilidad a la candidatura, pero hay tantos temas positivos que construir a los cuales referirse, me parece que fue innecesario”.

Respecto a si existió intervencionismo, Carmona señaló que “Veo una formulación, insisto, que argumentó en legítimos hechos cuando se expone lo que pasa todos los años y con todos los presidentes, una propuesta de presupuesto”.

En la misma línea, el timonel del PC además se refirió a la eliminación de la glosa republicana señalando que en el debate “va a surgir si qué tan necesario es que se reponga lo que no es una obligación legal, lo que no es una exigencia del punto de vista de la construcción de la ley de presupuestos, lo que ha sido un hecho que se ha ido desarrollando en la práctica”.

“Lo que va a tener que evaluarse es hasta dónde el presupuesto, con esto llamado glosa republicana, deja sin movilidad y sin presupuesto al futuro gobierno. Y eso no es lo que ocurre, ese no es el argumento que tiene nuestro gobierno”, detalló.

Más sobre:Lautaro CarmonaJeannette JaraPrograma

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Elizalde desdramatiza eliminación de la glosa republicana e insta a esperar el debate presupuestario para conocer detalles

31 Minutos estrena su esperado Tiny Desk: puedes verlo aquí

Mira acá el Tiny Desk completo de 31 Minutos

Nobel de Medicina para los estadounidenses Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y al japonés Shimon Sakaguchi

Cómo fueron los nuevos ataques de Rusia contra Ucrania que llevaron a que Polonia desplegara sus aviones de combate

Zelenski advierte a sus socios de que sus empresas siguen fabricando componentes para armas rusas

Lo más leído

1.
Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

2.
Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

3.
Montes acusa que “mano derecha” del dueño de toma de San Antonio está en el comando de Jara

Montes acusa que “mano derecha” del dueño de toma de San Antonio está en el comando de Jara

4.
Coordinan labores para rescatar a mil personas atrapadas en las laderas del Monte Everest tras tormenta de nieve

Coordinan labores para rescatar a mil personas atrapadas en las laderas del Monte Everest tras tormenta de nieve

5.
DT de Le Havre se lanza contra Damián Pizarro en Francia: “Tiene un perfil muy diferente al que buscamos”

DT de Le Havre se lanza contra Damián Pizarro en Francia: “Tiene un perfil muy diferente al que buscamos”

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Mira acá el Tiny Desk completo de 31 Minutos

Mira acá el Tiny Desk completo de 31 Minutos

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Servicios

Temblor hoy, lunes 6 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 6 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Revisa qué estaciones del Metro tendrán horario extendido por concierto de Kendrick Lamar

Revisa qué estaciones del Metro tendrán horario extendido por concierto de Kendrick Lamar

Pronostican vientos y marejadas entre Taltal y Constitución

Pronostican vientos y marejadas entre Taltal y Constitución

Elizalde desdramatiza eliminación de la glosa republicana e insta a esperar el debate presupuestario para conocer detalles
Chile

Elizalde desdramatiza eliminación de la glosa republicana e insta a esperar el debate presupuestario para conocer detalles

Lautaro Carmona por programa de Jeannette Jara: “Es una propuesta país que responde mucho más allá de un partido político”

Vientos y tornados en Chile: el fenómeno con siglos de historia que vuelve a poner a prueba la prevención

Retiros de fondos de AFP de extranjeros más que se triplican en dos años, en medio de aumento de tutoriales en redes sociales
Negocios

Retiros de fondos de AFP de extranjeros más que se triplican en dos años, en medio de aumento de tutoriales en redes sociales

Santiago, La Florida y Ñuñoa concentran la compra de viviendas con subsidio a la tasa hipotecaria

Gestora de fondos británica Schroders: “Con un ciclo de izquierda a derecha, podemos incrementar más la posición en Chile”

Mira acá el Tiny Desk completo de 31 Minutos
Tendencias

Mira acá el Tiny Desk completo de 31 Minutos

Cómo fueron los nuevos ataques de Rusia contra Ucrania que llevaron a que Polonia desplegara sus aviones de combate

3 recomendaciones para entrenar a cualquier edad de un fisicoculturista de 100 años que sigue activo

El polémico gesto de figura de Argentina en respuesta a las pifias del público chileno en el Mundial Sub 20
El Deportivo

El polémico gesto de figura de Argentina en respuesta a las pifias del público chileno en el Mundial Sub 20

Figura del Sevilla se rinde ante el Niño Maravilla: “Alexis Sánchez es la estrella que quiero llegar a ser”

“La grada se rindió a él”: prensa española aplaude al ovacionado Alexis Sánchez en goleada del Sevilla ante el Barcelona

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

31 Minutos estrena su esperado Tiny Desk: puedes verlo aquí
Cultura y entretención

31 Minutos estrena su esperado Tiny Desk: puedes verlo aquí

Louis Tomlinson lanza single y promete regreso a Sudamérica: “Quiero volver a ese caos, en el mejor de los sentidos”

Una inauguración con baile y hits: Ricky Martin seduce al público en la apertura del Claro Arena

Nobel de Medicina para los estadounidenses Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y al japonés Shimon Sakaguchi
Mundo

Nobel de Medicina para los estadounidenses Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y al japonés Shimon Sakaguchi

Zelenski advierte a sus socios de que sus empresas siguen fabricando componentes para armas rusas

El escándalo que complica a Milei: candidato libertario renuncia tras haber sido acusado de recibir dinero de un empresario acusado de narcotráfico

Albina Choque Challapa: La imparable
Paula

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia