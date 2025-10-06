Lautaro Carmona por programa de Jeannette Jara: “Es una propuesta país que responde mucho más allá de un partido político”

Durante la mañana de este lunes, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se refirió al programa de Jeannette Jara, el cual finalmente fue presentado este domingo, destacando la colaboración en su construcción y que "es una propuesta país que responde mucho más allá de un partido político”

“Son nueve partidos que convenimos en esa formulación que se resume en esta propuesta programática. Y eso le da una tremenda solidez”, mencionó Carmona añadiendo que “significa que ya hay una construcción de síntesis entre distintas miradas que son las que constituyen los nueve partidos que sostienen y postulan la candidatura presidencial”.

En la ocasión, el timonel del PC además se refirió a temas como el aborto, donde existen visiones distintas con otros partidos que se encuentran tras la candidatura como la Democracia Cristiana.

“Esa es la manifestación de madurez de cada partido, y yo creo que así lo ha manifestado el Partido Demócrata Cristiano a través de Francisco Huenchumilla , el senador que es el presidente del partido, evidentemente, hay cosas que cada partido, por legítimo derecho, por su propia identidad, tiene por política”; apuntó agregando que “Sin embargo, eso no afecta el que se asuma que estas serán políticas de Estado que superan las políticas de un solo partido”.

“Ponemos al centro lo que es la convergencia unitaria y lo que es una propuesta país que responde mucho más allá de un partido político”, reiteró.

Finalmente Carmona, se refirió a si este era un programa con las propuestas del PC, apuntando que “sería egoísta de mi parte, no sería riguroso con la realidad si yo me remitiera que son las propuestas de solo un partido, porque no ha sido así”, enfatizando que “son coincidencias entre más de un partido, son temas que son transversalizados por todos los sectores, con las excepciones que se pueden identificar con facilidad”.

Discusión del presupuesto

En la ocasión Carmona además se refirió a la discusión del presupuesto y la polémica con José Antonio Kast, tras los dichos del mandatario señalando que “quien puso el punto contingente y de confrontación y de mirada distinta y con un tono por sobre lo que correspondía fue el candidato José Antonio Kast”.

Carmona además agregó que “Uno podría decir, bueno, es una forma de buscar en cada momento la posibilidad de polémica que lleve visibilidad a la candidatura, pero hay tantos temas positivos que construir a los cuales referirse, me parece que fue innecesario”.

Respecto a si existió intervencionismo, Carmona señaló que “Veo una formulación, insisto, que argumentó en legítimos hechos cuando se expone lo que pasa todos los años y con todos los presidentes, una propuesta de presupuesto”.

En la misma línea, el timonel del PC además se refirió a la eliminación de la glosa republicana señalando que en el debate “va a surgir si qué tan necesario es que se reponga lo que no es una obligación legal, lo que no es una exigencia del punto de vista de la construcción de la ley de presupuestos, lo que ha sido un hecho que se ha ido desarrollando en la práctica”.

“Lo que va a tener que evaluarse es hasta dónde el presupuesto, con esto llamado glosa republicana, deja sin movilidad y sin presupuesto al futuro gobierno. Y eso no es lo que ocurre, ese no es el argumento que tiene nuestro gobierno”, detalló.