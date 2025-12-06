VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    “Le debe una explicación a Chile”: Jara critica a Kast tras respuesta a postura de diputado Meza sobre conmutación de penas

    El viernes, Kast señaló que "los únicos que han protegido a un abusador son los que están en el gobierno". Lo anterior, luego que Meza señalara en una entrevista que estaría abierto a discutir la opción de conmutar penas de personas con enfermedades terminales que tengan condenas por diversos delitos, incluso aquellos vinculados a abuso sexual de menores.

    Joaquín Barrientos 
    Joaquín Barrientos
    “Le debe una explicación a Chile”: Jara critica a Kast tras respuesta a postura de diputado Meza sobre conmutación de penas

    La candidata del oficialismo, Jeannette Jara (PC), realizó este sábado un encuentro con vecinos en Bajos de Mena, Puente Alto, donde también abordó la respuesta de su contendiente, José Antonio Kast (Rep.), a la postura del diputado José Carlos Meza de abrir la opción de conmutar penas de personas con enfermedades terminales que tengan condenas por diversos delitos, incluso aquellos vinculados a abuso sexual de menores de edad.

    En concreto, consultado la jornada del viernes sobre el asunto, Kast directamente cargó contra el actual gobierno. “Aquí de nuevo se hace todo un hecho político por los dichos de José Carlos Meza. Aquí los únicos que han protegido a un abusador son los que están en el gobierno”.

    Respecto a estos dichos, Jara señaló: “Hay gente que se acostumbra que cada vez que se le pregunta algo responde con un ataque para el otro lado, no es capaz de dar respuestas. Eso no lo van a encontrar en mí porque yo no me ando corriendo”.

    “Si para ser Presidenta de la República aquí hay que tener un gran sentido de responsabilidad, esto es algo importante y es serio y es complejo. Entonces uno no puede, para todo lo que le critiquen o le pregunten, echarle la culpa a alguien más. ¿O qué va a hacer? ¿Va a estar todo el año siempre echándole la culpa a Monsalve? ¿Vamos a estar cuatro años más escuchando todos que fue la culpa de Monsalve, la culpa de Boric? Yo realmente lo veo grave", cargó la candidata.

    En cuánto a la posibilidad de conmutar penas en los casos ya mencionados, enfatizó que lo encuentra “realmente grave”.

    “Creo que las palabras que ha emitido el candidato son insuficientes para aclarar el punto. Porque, en definitiva, cuando habla el diputado de Kast y dice que va a reducir las 40 horas la semana pasada, o sea, que va a eliminar las 40 horas la semana pasada, y ahora dice que van a indultar a violadores de niños, estamos hablando de cosas que el candidato creo que le debe una explicación a Chile. En mi caso, nada de eso va a ocurrir, por supuesto”, concluyó.

    Debate de Anatel y última semana de campaña

    Por otro lado, la candidata también entregó algunos detalles respecto al foco que tendrá el comando para esta última semana de campaña antes de las elecciones del 14 de diciembre.

    Primeramente, la candidata abordó la posibilidad que entregará el último debate entre ella y José Antonio Kast: el de Anatel de este próximo martes.

    Espero que haya debate de partida, o sea, que no se baje el otro candidato de nuevo. Pero la idea es poder llegar con propuestas, porque, en definitiva, la gente, cuando tenga su presidente el próximo año, va a necesitar soluciones, no críticas hacia otras personas”, señaló Jara.

    Consultada sobre si finalmente marcará alguna diferencia en el electorado, explicó que “si mueve o no la aguja es algo que va a tener que juzgar la ciudadanía. Yo estoy disponible para ir a debatir, como lo he planteado desde que gané la primera vuelta presidencial. Lamentablemente se han hecho pocos debates, el otro candidato no quiso ir ni siquiera a Don Francisco, yo no sé cuál era la preocupación que podía tener o el temor”.

    Respecto al despliegue de esta última semana, la candidata detalló: “Yo lo que estoy haciendo en esta última etapa es el despliegue, entregando soluciones a los barrios, en vivienda, en salud, en seguridad pública, cosas que son compromisos bien concretos, porque, en definitiva, incentivar solamente la animadversión entre unos y otros, no le sirve a Chile".

    Yo lo que voy a hacer es llegar con mi propuesta a cada una de las ciudades que pueda seguir asistiendo. Tengo agenda en regiones para los próximos días y también en distintas comunas de la región metropolitana”, agregó además.

    En concreto, se espera que Jara cierre su campaña en la Región de Coquimbo, en una acto que se desarrollaría el próximo jueves.

