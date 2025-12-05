VOTA INFORMADO por $1100
    Sin público y sentados (casi) frente a frente por 2 horas y media: así será el último debate de Anatel entre Jara y Kast

    Organizado por la Asociación Nacional de Televisión de Chile, el martes de la semana que viene se llevará a cabo el cruce final entre los dos aspirantes a La Moneda antes del balotaje del 14 de diciembre. La organización ha decidido hacer algunos cambios en la puesta en escena de una instancia que contempla 9 bloques temáticos e intercambios entre los candidatos.

    Roberto GálvezPor 
    Roberto Gálvez

    El estudio 4 de TVN. Al igual que el debate presidencial de primera vuelta entre los entonces ocho candidatos, ese es el lugar que nuevamente escogió la Asociación Nacional de Televisión de Chile (Anatel) para llevar a cabo el último cruce entre Jeannette Jara y José Antonio Kast antes del balotaje del domingo 14 de diciembre. La cita, a la que ambos fueron invitados el mismo día que se confirmó que pasaban a segunda vuelta, es a las 21 horas del martes 9 de diciembre.

    Screenshot

    Formato

    Los organizadores proyectan dos horas y media de duración de un debate que será exhibido por todas plataformas de los canales que componen Anatel, es decir La Red, TV+, TVN, Mega, Chilevisión y Canal 13. Esta vez, son cinco los periodistas -cuatro mujeres y un hombre- escogidos para moderar la instancia: Carolina Urrejola por TVN, Julia Vial por TV+, Iván Valenzuela por Canal 13, Constanza Santa María por Mega y Macarena Pizarro por Chilevisión.

    “Es un formato que se va a parecer estéticamente al debate de hace un mes, aunque cambia un poco al ser sólo dos candidatos, por lo que habrá mucho más tiempo de interacción entre ellos, y de los periodistas con ellos”, dice Pablo Vidal, presidente de Anatel.

    La nueva instancia, eso sí, viene con un cambio relevante en términos de cómo se posicionarán los candidatos: esta vez estarán sentados, cada uno con un mesón, a una distancia aproximada de 2,5 metros entre ellos, lo que supone mayor comodidad que al estar de pie durante casi tres horas. Además, la disposición también cambiará y estarán más enfrentados entre sí y no tan de frente a los periodistas, cosa de poder mirarse cuando se interpelen.

    “Serán los mismos colores y estética que el debate de Anatel de la primera vuelta, pero la idea ahora es que los candidatos no estén mirando de frente a los periodistas, sino que se puedan mirar mejor entre ellos, esa disposición es distinta y se busca que se genere una conversación más franca y fluida. Esto lo conversamos con los dos comandos y estuvieron de acuerdo”, ahonda Vidal.

    También serán más los temas a abordar: si en el debate de primera vuelta hubo cuatro bloques temáticos, esta vez serán nueve temas a tratar, divididos, a su vez, en nueve bloques. Esos temas aún no son liberados, pero Anatel los trabajó junto a los departamentos de prensa de los canales involucrados revisando estudios de opinión para encontrar las temáticas que interesan a la ciudadanía, combinándolas con el interés periodísitico y la contingencia.

    El trabajo de los periodistas está protegido bajo llave, sólo ellos saben qué preguntarán”, asevera el presidente de Anatel.

    Para cada tema los candidatos tendrán bolsones de minutos, los que se usarán para responder a la temática de forma general, y para intercambiar miradas entre ellos y con los moderadores. Cada bloque temático tendrá un periodista a cargo, sin poder intervenir los otros. Al mismo tiempo, habrá espacio de preguntas cruzadas, dividido en dos bloques (intercalados con los bloques temáticos), donde cada candidato le hará una pregunta al otro, con un espacio para debatir. Al final del debate cada uno también tendrá minutos para sus palabras finales. En total, habrán cuatro cortes comerciales.

    Ni Jara ni Kast podrán usar ningún tipo de apoyo ni soporte electrónico y sólo podrán acompañarse de papel y lápiz.

    Distinto a lo que ocurrió en el debate de Archi de esta semana, donde el público cumplió un rol protagónico, el de Anatel será una instancia donde en el estudio sólo estarán los candidatos, los periodistas y la producción, como camarógrafos, maquilladores o coordinadores de piso.

    El público, si así se le quiere llamar, tendrá un evento paralelo en las mismas dependencias de TVN. Cada comando podrá acudir con un máximo de 20 personas, cinco de las cuales pueden acompañar al candidato en su camarín y las otras 15, al igual que los invitados de los canales y Anatel -autoridades políticas, académicos y organizaciones de la sociedad civil- se apostarán entre el auditorio y la terraza, donde se estará transmitiendo el debate.

    La organización

    El martes de esta semana hubo una última reunión de coordinación y para este viernes, a las 15 horas, estaba proyectada la cita donde se sortearían las preguntas, el orden de cada candidato y se haría un ensayo general. A ese encuentro no era obligatoria la asistencia de ninguno de los dos aspirantes a La Moneda.

    Pero lo que está a punto de producirse empezó a organizarse mucho antes, concretamente en diciembre de 2024, cuando comenzaron las reuniones de Anatel con los canales involucrados.

    Esto se ha facilitado mucho porque la televisión chilena tiene una tradición de organizar cosas conjuntas. Mi teoría es que el gran responsable de esta unión es Don Francisco, por la Teletón. Ese esfuerzo se ha replicado en distintas instancias, se ha sentado un hábito en temas de interés para el país y eso, a su vez, se ha internalizado en todos los comunicadores”, se extiende Vidal.

    Marcelo Hilsenrad, gerente de Producción de Canal 13, ha sido el encargado de coordinar esos esfuerzos. Él ha tenido bajo su responsabilidad la producción general de los debates de Anatel, que desde marzo se fueron afinando con reuniones mensuales con los respectivos departamentos de prensa de los canales de TV.

    Por ejemplo, en esas primeras reuniones se acordó que la representación de periodistas fuera paritaria en términos de género y, en general, cada canal propuso duplas. Y aunque había libertad para que cada estación televisiva definiera sus nombres, existía un requisito establecido: periodistas con experiencia en debates anteriores.

    Proyecciones

    Después del debate de primera vuelta Anatel lució con orgullo que 6,5 millones de personas fueron testigos de esa instancia, 5,1 millones a través la TV abierta y 1,5 millones a través de las diversas plataformas digitales de los canales asociados. En promedio hubo 2,5 millones de personas conectadas durante las más de tres horas de transmisión de esa vez.

    La aspiración es al menos repetir esas cifras, considerando que es el último debate antes de la elección que definirá al próximo Presidente o Presidenta de Chile.

    “La TV tiene un alcance masivo y una capacidad que no tiene ningún otro tipo de plataforma de distribución de contenido”, señala al respecto Vidal, quien agrega que lo que hacen los medios, en ese sentido, es “irreemplazable”.

    Del mismo modo, dice que los debates son instancias llamativas por una doble atracción: el hecho de que todos los canales estén transmitiendo lo mismo lo convierte en una conversación obligada del país, y, por otro lado, el interés ciudadano de informarse de cara a su propia decisión. “Hay gente que está esperando el debate; encuestadoras nos dicen que el debate puede mover la aguja”, asevera Vidal.

    Esta característica de debates transmitidos en simultáneo por todos los canales chilenos ha provocado que estén siendo observados en el extranjero, donde lo común es no encontrar una organización similar. De cara al encuentro del martes, de hecho, ejecutivos de canales y organizaciones electorales de otros países estarán en el país tratando de obtener referencias. “Se genera un interés muy grande por lo que hacemos en Chile porque esto, en general, no pasa en otros países”, asevera Vidal.

    Así, entre lunes, martes y miércoles habrá un simposio donde confluirán organizaciones de México, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Estados Unidos. “Vienen a Chile porque desde 1993 el debate de Anatel se ha transformado en referencia internacional sobre cómo hacer debates en TV sobre elecciones presidenciales”, reseña Vidal.

    Más sobre:EleccionesElecciones 2025PresidencialesDebateDebate AnatelAnatelJeannette JaraJosé Antonio Kast

