“Le hemos dado urgencia y no se ha puesto en tabla”: Boric pide pronta aprobación de Ley de Incendios

Desde la ciudad de Chillán, el Presidente Gabriel Boric llamó este lunes a aprobar con celeridad la Ley de Incendios, en el marco de la emergencia por siniestros forestales que afecta a zonas de las regiones de Ñuble y Biobío.

Durante su visita a la zona para monitorear la afectación y las medidas de contingencia, el mandatario recordó que la iniciativa “está en segundo trámite constitucional en este momento. Está en la Comisión de Hacienda del Senado y (...) nosotros como Ejecutivo le hemos dado urgencia y no se ha puesto en tabla. Nosotros esperamos que esto se vote a la brevedad”.

Agregó que, además, con el gobernador regional Óscar Crisóstomo, discutieron “el plan de ordenamiento territorial, que como gobierno despachamos y está en este momento en estudio en Contraloría. Todas esas cosas, nosotros esperamos que vean la luz, por cierto, a la brevedad y hemos estado trabajando en eso”.

Respecto del avance de la Ley de Incendios en el Congreso, el jefe de Estado relevó que “ha habido una discusión muy intensa en la Cámara de Diputados, en donde algunas normas que se habían propuesto se rechazaron. Es importante que la ciudadanía conozca cuáles son las posiciones que se han tenido de esto, pero yo me quiero centrar en lo positivo. Hoy día creo que fue importante la reunión que tuvimos con el Presidente José Antonio Kast, porque demuestra que en los contextos de emergencia tenemos que actuar unidos, independiente de cualquier diferencia política”.

Ley de Incendios

Los voraces incendios forestales que mantienen en alerta roja a las regiones de Ñuble y Biobío reabrió el debate en torno al retraso del proyecto de Ley de incendios, que permanece en el Congreso desde 2023, y pretende fortalecer la prevención y la determinación del uso del suelo en las zonas arrasadas por el siniestro.

El proyecto, ingresado en octubre de 2023, fue aprobado en marzo de 2024 por la Cámara Baja y, posteriormente, pasó a segunda tramitación en el Senado. Tras su paso por la Comisión de Agricultura, permanece desde marzo de 2025 en la Comisión de Hacienda, pese a contar con suma urgencia del Ejecutivo.

En qué consiste el proyecto

El proyecto de ley busca específicamente regular la prevención y mitigación de incendios forestales.

Específicamente, propone los siguientes puntos clave: