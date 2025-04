Leonardo Cubillos, presidente del Partido Radical: “Estoy por apoyar al candidato de otro partido: Tohá o Vodanovic”

Son tres los nombres que se han mencionado al interior del Partido Radical como posibles candidatos presidenciales de la colectividad: el exministro José Antonio Gómez, Harold Mayne-Nicholls y el cuatro veces abanderado Marco Enríquez-Ominami.

Pero el líder de los radicales, Leonardo Cubillos, no apuesta por ninguno de ellos. En lugar de eso, confía en que el consejo nacional de su colectividad, que se celebrará este sábado, respalde a una de las candidatas del Socialismo Democrático, ya sea Carolina Tohá (PPD) o Paulina Vodanovic (PS).

Han propuesto varios nombres como eventuales abanderados. ¿Hay alguna claridad sobre lo que pueda pasar este sábado en el consejo?

Hay un gran interés de varios candidatos de ser parte de este nuevo radicalismo. Eso nos llena de orgullo. Pero lo que tenemos que definir este sábado es muy complejo. La sobrevivencia del partido, a raíz de los umbrales electorales, se empieza a jugar este 12 de abril, porque desde ahí se establecen las condicionantes de la negociación parlamentaria. Estoy convencido de que el objetivo principal del partido es la supervivencia legal, teniendo la cantidad de diputados necesarios.

¿Eso implica renunciar a llevar un candidato presidencial propio?

Mi postura es tener un objetivo estratégico que permita la sobrevivencia legal del partido. Eso es fortalecer la negociación y el elenco parlamentario. Si determinamos llevar un candidato presidencial, postergando otros objetivos, es complejo.

¿Y apoyar al abanderado de otro partido entonces?

Yo promuevo que el partido pueda apoyar un candidato, ojalá del Socialismo Democrático, y con esto poder establecer un acuerdo que nos permita fortalecer la parlamentaria.

Pero es una opción sobre la mesa que el partido respalde a Carolina Tohá, entonces.

Como también a Paulina Vodanovic. Con ella hemos hablado. Nosotros vamos a apoyar a la candidatura del Socialismo Democrático que nos permita fortalecer nuestra alianza parlamentaria. Ellas son las alternativas que están sobre la mesa, tanto Vodanovic como Tohá. Lo va a determinar el consejo, pero yo estoy por apoyar al candidato de otro partido: Tohá o Vodanovic, con el objetivo de fortalecer la parlamentaria. La decisión la va a tomar el consejo.

¿Entre ambas, no hay una opción que le guste más?

Uno siempre tiene un corazoncito. Pero como tengo un rol de dirigente, voy a respetar la decisión orgánica que determine la colectividad.

Con Vodanovic tienen historia juntos. Fueron compañeros de universidad...

Nos conocemos desde la universidad, como también con Álvaro Elizalde, Patricia Roa, Ximena Rincón...

Pero no va a votar por ella.

(Ríe) Si se hubiese quedado en la DC, habría sido un escenario, quizás, probable.

¿Tohá se ha contactado con usted para ver si hay disponibilidad para apoyarla?

Con Carolina Tohá tuvimos una reunión. Con Guido Girardi, también. Nosotros ya conversamos, yo le manifesté cuáles eran nuestros objetivos estratégicos. A partir de eso, vamos a tomar una decisión en el consejo.

¿Preguntaron si había apertura a apoyarla?

Ellos nos preguntaron si existía disponibilidad de apoyarla. Yo les dije que hay que ver la realidad en la cual se puede complementar ese apoyo. Vamos a tener que analizarlo. No pasa por cupos en un futuro gobierno, pasa por dar un sustento programático y político a la candidatura presidencial. Para eso el partido está disponible, pero nuestro objetivo estratégico presente es tener presencia suficiente en la lista parlamentaria.

¿Su postura, sobre no llevar una candidatura propia, es mayoritaria en el consejo?

Es una postura legítima de debate que tenemos que dar. El consejo es el espacio en que se toman las decisiones. Queremos dar un legítimo debate, que mire los intereses institucionales y no proyectos personales.

¿Marco Enríquez-Ominami podría ser el candidato del partido? Hay militantes que lo mencionan.

Marco Enríquez-Ominami y José Antonio Gómez tienen las mismas posibilidades de participar en una definición presidencial. Eso lo va a determinar el consejo, si es que se determina por nuestra orgánica que tenemos que llevar un candidato. Primero vamos a votar si es posible o no llevar uno.

¿En qué pie quedaría su liderazgo dentro del partido si ME-O es proclamado?

Uno se ha ganado el derecho de tomar la decisión que sea pertinente. Me he ganado el derecho de renunciar a la presidencia si fuera necesario, pero no lo digo como amenaza. Es un análisis posterior que se tiene que dar, dependiendo de los escenarios.

¿Ha podido hablar con ME-O?

No. Con Harold Mayne-Nicolls conversé hace poco, con José Antonio Gómez, también. Con Marco Enríquez como desde hace dos años que no converso. Entiendo que está conversando con otros dirigentes.

¿Es un fuerte promotor de la lista amplia y única o se abre a dos nóminas?

No hay ningún escenario todavía construido en la alianza. Los dos escenarios siempre son perfectamente posibles, siempre y cuando se lleven en unidad.

Esta semana el Presidente hizo un nuevo ajuste en su gabinete. El Frente Amplio quedó con siete ministerios, ustedes tienen uno. ¿Es un problema el desequilibrio?

El Presidente se había comprometido a aumentar la incidencia del Partido Radical dentro del gobierno. Más que por cupos, es importante la mirada que tienen las distintas colectividades de la coalición. Siempre hemos dicho que no hemos tenido la incidencia que esperábamos. A pesar de tener importantes cartas. Eso es un desafío para la futura coalición, si es que llegáramos a ganar el gobierno.

¿Esto se lo ha planteado al Presidente?

Vez que puedo conversar con él, toco el tema.