“Les quedan 102 días”: Kast endurece el tono contra migrantes y emplaza al gobierno por tensiones en frontera con Perú

En el marco de una actividad en la Región de O’Higgins, el candidato presidencial José Antonio Kast volvió a tensionar el debate migratorio y criticó la respuesta del Ejecutivo frente supuesto aumento de personas que se desplazan hacia el norte del país.

El abanderado republicano defendió su propuesta de exigir la salida voluntaria de extranjeros en situación irregular, afirmando que “les quedan 102 días para dejar nuestra patria a quienes no estén de manera regular en Chile, para que puedan llevarse todas sus pertenencias, bienes, ahorros”.

“Si eso no ocurre antes de que nosotros asumamos el gobierno, la oportunidad que se haga control de identidad y se determine que alguien está irregular, va a ser expulsado de nuestra nación con lo puesto”, afirmó, haciendo referencia a un eventual gobierno liderado por él.

Asimismo, Kast le otorgó responsabilidad a esta propuesta al masivo flujo de personas hacia al norte del país, sin embargo, afirmó que “quién tiene que hacerse cargo es este gobierno”, cuestionando que el Mandatario Gabriel Boric “haya visitado hasta cuatro días la zona sur, cuando debería ir a la zona norte”.

“Es urgente que el gobierno se haga cargo, que converse con el Presidente de Ecuador, Perú, Colombia y haga un corredor de retorno, debe hacerlo él, si él es la autoridad que dirige los destinos de la nación. Se puede hacer, pero no tienen voluntad ni interés ”, sostuvo.

Finalmente, Kast reiteró que cualquier proceso de regularización, en un eventual gobierno suyo, requerirá que los solicitantes regresen primero a su país de origen. “Si alguien quiere regularizarse debe salir de Chile, volver a su lugar de origen y desde allí presentar todos los antecedentes. Y si tenemos las capacidades, podemos estudiar su caso”, puntualizó.