Límite a la reelección: retroactividad enfrentará una estrecha votación

Un complejo escenario podría enfrentar este miércoles el proyecto que busca limitar la reelección de parlamentarios y otras autoridades.

La iniciativa, que debiese ser vista por la sala del Senado en su segundo trámite, podría ser aprobada sin una disposición que es considerada “clave” para su aplicación: la norma que establece que el límite a la reelección opere de forma retroactiva, es decir, considerando los periodos de los legisladores actualmente en ejercicio.

De aprobarse la enmienda, la norma tendría un efecto inmediato. Seis senadores -Alejandro García-Huidobro (UDI), Guido Girardi (PPD), Alejandro Navarro (Pais), Carlos Bianchi (Ind.), Juan Pablo Letelier (PS) y Jorge Pizarro (DC)- y 37 diputados quedarían fuera del tablero para el periodo 2022-2025.

Según un conteo realizado por este medio, las posibilidades de que la retroactividad sortee la sala del Senado son estrechas. Algunos legisladores ya han dado a conocer que optarán por abstenerse, inhabilitarse o derechamente rechazar la retroactividad en la sala, lo que podría dificultar la aprobación de la disposición que requiere de un quórum de 3/5, es decir, 26 votos.

Por ejemplo, en el comité socialista, el senador José Miguel Insulza ya adelantó que no aprobará la retroactividad. “No estoy de acuerdo. Eso es con nombre y apellido, es gente que quiere sacarse de la competencia o cobrarse cuentas personales”, sostuvo en entrevista con La Tercera.

En su comité también han transmitido dudas figuras como Rabindranath Quinteros y el senador Letelier. “Lo más probable es que no participe de la votación, aunque sí del debate”, señaló el legislador por Rancagua. Mientras que el presidente del PS, senador Álvaro Elizalde, si bien aprobó en general, también ha manifestado dudas por la retroactividad.

En tanto, según fuentes del comité, solo dos senadores PPD estarían por aprobar la retroactividad: Felipe Harboe y Ricardo Lagos Weber. Mientras que Ximena Órdenes, Jaime Quintana y Adriana Muñoz han transmitido que no les convence el mecanismo. El senador Pedro Araya (independiente, pero que forma parte de esa bancada), aseguró que “no he tomado una decisión, me encuentro estudiando el tema”. Por su parte, Guido Girardi aún se encuentra evaluando si es que se inhabilitará o terminará absteniéndose.

En el comité de independientes, mientras Alejandro Navarro (PRO) y Carlos Bianchi optarían por abstenerse, el senador Alejandro Guillier no ha querido adelantar su votación.

“La retroactividad busca sacar a algunos por secretaría, busca vetar (...). Por lo tanto, estaría por abstenerme”, sostuvo Bianchi.

En la DC tampoco hay un escenario claro, pese a que dos de los miembros de su comité son impulsores de la iniciativa. Los senadores Francisco Huenchumilla -quien es autor de la indicación que fija la retroactividad- y Carolina Goic aprobarán ese particular, mientras que Ximena Rincón estaría aún en “reflexión” e incluso, según cercanos, la legisladora ha considerado no votar.

“Sobre la retroactividad, espero que las y los legisladores hayan escuchado la voz de la gente en las manifestaciones pacíficas que se dieron en medio del estallido social y voten a favor”, sostuvo Goic.

En Chile Vamos también se han manifestado reparos respecto de la normativa. En la UDI, su presidenta, Jacqueline van Rysselberghe, sostuvo a este medio que “en los países donde se ha limitado la reelección tampoco ha sido bueno, como en el caso de México. Por lo mismo, votaré en contra”.

El senador Juan Antonio Coloma (UDI) aseguró que la normativa en general “es un error” y “un retroceso”. Sin embargo, sostuvo sobre la retroactividad que “si una mayoría considera establecer un límite, no tengo claro por qué podría ser razonable que eso aplique solo de aquí en adelante”.

Por su parte, desde RN, la mayoría del comité estaría por aprobar la disposición. “Votaré a favor de la norma, creo que los límites son importantes”, sostuvo el jefe de comité RN, Rodrigo Galilea. En la misma línea, el senador Andrés Allamand señaló que “he estado siempre con la retroactividad y creo que toda la bancada estará en lo mismo”.

Con todo, los impulsores de la retroactividad aseguran que hay un cuadro complejo y que, según sus propias proyecciones -dado que las abstenciones se suman a la mayoría y que las inhabilidades podrían afectar el quórum-, no hay certezas de su aprobación.

Sumado al controvertido escenario, ayer Huenchumilla solicitó a la mesa de la corporación posponer la votación dado el brote de Covid-19 que se registra en la Cámara Alta.