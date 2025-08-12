SUSCRÍBETE
Política

Lista única del oficialismo se estanca y arriesga desmarque de los partidos chicos

En una nueva jornada de tratativas, la DC, Acción Humanista y los Regionalistas Verdes reconocieron incomodidad por la baja representación que lograrían en el eventual pacto unitario. Formar una segunda lista es algo que, por ahora, no se descarta.

Por 
Cristóbal Fuentes
 
David Tralma
Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

La unidad que insistentemente han solicitado el Presidente Gabriel Boric y Jeannette Jara (Partido Comunista) al oficialismo pende de un hilo. Este lunes, en una nueva jornada de negociación por la conformación de un pacto parlamentario entre la alianza de gobierno y la Democracia Cristiana (DC), se hizo más evidente que nunca que la unidad del sector no está garantizada.

Al término del encuentro, distintos dirigentes reconocieron que quedaron donde mismo, sin avances concretos en las tratativas que obligatoriamente deben culminar este sábado, cuando concluye el plazo para inscribir pactos electorales.

La jornada, además, estuvo marcada por la presión ejercida por los partidos más chicos de la alianza (aquellos con menor representación parlamentaria) en contra de los más grandes, para intentar conseguir una buena representación en el pacto unitario que apuestan por conformar.

Por ejemplo, Acción Humanista (AH), que tiene dos diputados en ejercicio, pide 13 de los 183 cupos disponibles en una lista parlamentaria, en el caso de la Cámara. Y la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), también con dos parlamentarios en ejercicio, solicita 16.

“La responsabilidad de articulación que hemos pedido reiteradamente al partido del Presidente (Gabriel Boric, del Frente Amplio) y al de la candidata (Jara, del PC) no es asumida. De hecho, son de los que no han hecho un gesto frente a las peticiones desmedidas y el ‘tejo pasado’ de casi todos. Solo guardan silencio o encogen los hombros. Este tipo de acuerdos requiere liderazgo”, dijo el diputado Jaime Mulet, de la FRVS, la mañana del lunes.

“Eso es posible (una sola lista) única y exclusivamente en la medida que todos los partidos tengamos los espacios para mantener nuestra legalidad. Lo hemos dicho siempre así”, planteó el también diputado Tomás Hirsch, quien preside AH. El parlamentario agregó que en esto “hay una responsabilidad del partido del Presidente de la República, del partido de la candidata presidencial”.

Hirsch -y otros dirigentes- apuntan sus dardos al Frente Amplio (FA) y al Partido Comunista (PC) porque son de las colectividades que más cupos han solicitado: 42 y 30, respectivamente. Aunque ambos han flexibilizado sus pretensiones.

Aunque la FRVS se autoimpuso como plazo para llegar a un acuerdo este lunes, finalmente sus negociadores -Mónica Sánchez y Patricio Neira- optaron por permanecer en la mesa. Ambos participarán en la reunión de este martes.

La DC tampoco está cómoda en la negociación. En la colectividad que lidera el senador Francisco Huenchumilla, que pide 26 cupos, molesta que no se valore el gesto que tuvo la colectividad al respaldar a Jara en su junta nacional de fines de julio para privilegiar la unidad del sector en la presidencial y la parlamentaria. Por el que incluso la Organización Demócrata Cristiana de América (OCDA) suspendió su participación en la instancia internacional.

“Sectores del oficialismo están en una postura de no buscar acuerdos con los demás partidos. Están boicoteando. El FA, el PS, el PC invitan por la prensa con brazos abiertos, pero en la negociación aparecen las mezquindades. Nosotros, por apoyar a Jara, terminamos con el partido quebrado, la OCDA nos dio una mala señal: hemos sacrificado más que lo de ellos, ellos no han sacrificado nada”, dijo el jefe de bancada de los diputados DC, Héctor Barría.

“Se nos está acabando el tiempo y no hemos dejado de dialogar, buscando la lista unitaria. Esperamos que los demás partidos entiendan los gestos que la DC ha realizado y se logre un buen acuerdo. Hoy los partidos del oficialismo tienen mayor responsabilidad que la DC. Quienes tienen más en una negociación de nueve partidos, son los que tienen que ceder más”, dijo el vicepresidente falangista Óscar Ramírez, quien además es uno de los negociadores.

Junto con eso, Ramírez sinceró que “nosotros hemos dicho que es responsable tener un plan B”, aunque, de todas formas, adelantó que “como DC no vamos a quebrar la mesa y no nos vamos a parar hasta el último día”.

El plan B es algo que también se mantiene latente en el oficialismo. De las conversaciones por un posible pacto alternativo han participado AH y el Partido Liberal.

En paralelo a las presiones, la mesa negociadora continuó su trabajo a lo largo de la tarde de este lunes. Los partidos hicieron propuestas sobre cómo distribuir los 183 cupos disponibles en una lista parlamentaria, en el caso de los diputados. Cada colectividad presentó una simulación como propuesta, que los demás escuchaban.

“Estamos con ganas de que esto avance rápido, estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos. Es difícil, pero el llamado es a que pongamos nuestras mejores artes para lograrlo. Llevamos mucho tiempo, es difícil hacer una coalición de nueve partidos, pero es parte de lo que tenemos que hacer”, dijo el presidente de los liberales, Juan Carlos Urzúa.

Más sobre:Elecciones 2025PolíticaCongresoPartido SocialistaPSFrente AmplioFAPartido ComunistaPCJeannette Jara

