    Política

    “Llama la atención la indolencia”: Elizalde hace frente a críticas y defiende decisión de enviar ayuda humanitaria a Cuba

    El ministro del Interior afirmó que la cooperación “no responde a presiones o cálculos políticos” sino a los efectos de la crisis en la población de la isla. La titular de la Mujer, en tanto, también sostuvo que la única consideración “es el derecho internacional humanitario”.

    Alonso Aranda 
    Alonso Aranda
    Ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, salió en defensa de la decisión del gobierno de enviar ayuda humanitaria a Cuba e hizo frente a las críticas de quienes cuestionan el gesto.

    El anuncio lo hizo el canciller Alberto van Klaveren en un punto de prensa en Palacio, donde ratificó lo que había sido adelantado el miércoles por la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo.

    “Estamos decididos a prestar ayuda humanitaria para el pueblo de Cuba”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores.

    La decisión encontró rápidamente detractores, tanto de la actual oposición como de otros sectores como la Democracia Cristiana. Desde la falange, por ejemplo, el diputado Eric Aedo, dijo que se trata de “una señal ambigua y compleja”, mientras que el timonel de republicanos, Arturo Squella, planteó que La Moneda debería respaldar iniciativas “que pongan fin a la dictadura”.

    En respuesta, Elizalde dijo: “Llama la atención la indolencia de quienes cuestionan la decisión del Gobierno de Chile de enviar ayuda humanitaria al pueblo cubano”.

    “Al margen de la opinión que se tenga del régimen cubano, del cual personalmente soy muy crítico, esta ayuda no responde a presiones o cálculos políticos sino a una profunda convicción sobre la compleja situación humanitaria que enfrentan las familias en Cuba. Así lo hemos hecho con Ucrania y Gaza, y también ha ocurrido respecto de Chile, por ejemplo, cuando Cuba envió decenas de médicos a nuestro país para el terremoto de 2010″, remarcó.

    En la misma línea de lo declarado por Vallejo a CNN Radio, el titular de Interior sostuvo que “esta es una ayuda del Estado de Chile al pueblo cubano, no a su gobierno. Por lo mismo, se canalizará a través de organismos multilaterales de Naciones Unidas que ofrecen garantías y confianza del buen uso de los recursos".

    “Ser críticos con el régimen cubano no puede significar ser indiferentes o indolentes con el hambre de su pueblo. Nunca, reitero, nunca debemos perder la humanidad”, cerró.

    Orellana descarta pauteo del PC

    También defendió la determinación la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien descartó la idea de que el gobierno es pauteado por las presiones del Partido Comunista.

    “La única consideración que se está teniendo respecto a la ayuda humanitaria en Cuba es el derecho internacional humanitario”, afirmó.

    Asimismo, recordó que “el 2010 llegaron 78 médicos cubanos a ayudar a la región del Biobío, realizaron más de 300 atenciones médicas, realizaron cientos de cirugías gratuitamente y lo hicieron en las regiones de Ñuble, Biobío y O’Higgins”.

    “Eso se hizo en un gobierno de derecha y no hubo una petición de esos médicos de que eso fuera a cambio de que, por ejemplo, el presidente Piñera cambiara su opinión respecto al régimen cubano”, planteó.

    Finalmente, apuntó que “acá estamos hablando de ayuda humanitaria, porque independiente de las opiniones que existan sobre los gobiernos, hay personas que se ven afectadas por las decisiones que se puedan tomar”.

