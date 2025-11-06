OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Política

Lo que busca La Moneda al enfrentar a Kaiser en la recta final de la campaña presidencial

Dentro del gobierno de Boric ven con buenos ojos el crecimiento del libertario y su disputa con las otras derechas que se medirán el 16 de noviembre en las urnas.

David TralmaPor 
David Tralma
Santiago 14 de Septiembre 2025. Te Deum Evangélico en la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile , en Puente Alto , con la asistencia del presidente de la republica Gabriel Bóric y los candidatos presidenciales , Jeannette Jara , Joannes Kaiser y Evelyn Matthei . Raul Bravo/Aton Chile RAUL BRAVO/ATON CHILE

En La Moneda se comenzaron a frotar las manos cuando vieron el alza en las encuestas -hoy en veda- del candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser.

En el gobierno del Presidente Gabriel Boric no esconden que el mejor escenario para Jeannette Jara (PC), la abanderada de continuidad, es que el eventual balotaje la enfrente al diputado libertario, pues los números que han tenido a la vista muestran que es el contendor más accesible, en comparación con las otras dos cartas de la derecha: el representante del Partido Republicano, José Antonio Kast, y la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI).

A la vez, entienden que es un escenario complicado y difícil de concretar, pues si bien las últimas encuestas antes de la veda marcaron un alza progresiva de Kaiser -al punto de superar en algunas mediciones a Matthei-, Kast agarró fuerza en un posible segundo lugar en primera vuelta.

De todos modos, en La Moneda no han perdido la oportunidad de salir a contrarrestar a Kaiser, tal como lo hicieron con Kast y Matthei cuando se ubicaron primeros en la carrera.

Así, por ejemplo, esta misma semana han sido al menos dos las ocasiones en las que la vocera del Ejecutivo, Camila Vallejo (PC), ha salido a embestir a Kaiser. En ambas ocasiones por temas vinculados a los derechos humanos, una de las principales agendas defendidas por el gobierno a lo largo de esta administración.

Primero fue el lunes, en el marco de su habitual vocería en Palacio. Allí salió a responder por las críticas que el diputado lanzó en contra de las funciones del Servicio Médico Legal (SML), organismo al que apuntó por, según él, no periciar osamentas vinculadas a detenidos desaparecidos de la dictadura de Augusto Pinochet.

“Tenemos un comunicado oficial de una institución de alto prestigio. Tenemos el ministro de Justicia que ha dicho oficialmente lo que es la realidad de lo que ha hecho el Plan Nacional de Búsqueda, de lo que ha hecho el Servicio Médico Legal. Entonces estar permanentemente teniendo que responder a este tipo de declaraciones no va, yo creo, no contribuye en nada”, dijo Vallejo el lunes, junto con calificar como una “aberración” lo expuesto por Kaiser.

Este miércoles, en radio Futuro, Vallejo volvió a la carga por un comentario del libertario en torno a los derechos humanos. Esto luego de que el abanderado presidencial se abriera a indultar al exmilitar Miguel Krassnoff, condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura.

Es muy grave, porque produce una revictimización a los familiares de los detenidos y detenidas desaparecidas durante la dictadura militar. (...) Cuando algunos hablan de cerrar capítulos, ¿cómo cerrar capítulos si todavía no se encuentra a los padres, hijos, esposos, hermanos que fueron desaparecidos durante la dictadura? Obviamente que ningún capítulo se puede cerrar por decreto si es que todavía no logramos encontrar el paradero de los que nos faltan al país”, dijo la portavoz de La Moneda.

Sería un retroceso”, agregó sobre la misma idea el titular de Justicia, Jaime Gajardo (PC).

El gobierno hace rato definió que cuando se desatara la carrera presidencial antagonizaría con la carta opositora mejor aspectada. Por eso se enfrentó a Matthei cuando dejó la Municipalidad de Providencia y a Kast cuando se consolidó como el principal contendor de Jara.

Esto último se extremó al punto de que el mismo Presidente Boric le pegó al republicano en su cadena nacional por la Ley de Presupuestos y en diversas ocasiones posterior a aquello, lo que molestó al comando oficialista.

En el gobierno entienden que hoy en la oposición se desató una pugna por quién se muestra más granítico en posiciones de derecha. Esa disputa, dicen en La Moneda, también es funcional a la candidatura de Jara.

En La Moneda, en todo caso, defienden que públicamente saldrán a contrarrestar a todos los candidatos que cuestionen las medidas del Ejecutivo o que, según ellos, entreguen desinformación.

En ese sentido explican las respuestas a Kaiser, quien ha cuestionado la agenda de derechos humanos del gobierno, al igual que Evelyn Matthei. Esas materias han sido proyectadas por Boric incluso como punta de lanza de su panorama internacional y fue reforzada esta semana con el anuncio del cierre del penal de Punta Peuco.

Más sobre:Johannes KaiserLa MonedaGabriel BoricPresidencialesCamila Vallejo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Incendios forestales: Elizalde afirma que “cada año nos preparamos de mejor forma”

El riesgo país de Argentina sigue cayendo y analistas creen que perforará una importante barrera

La Feria del Libro de Maipú celebra 20 años y suma presentaciones para este fin de semana

“El proyecto puede tener cambios y no alejarse de lo que queremos”: el íntimo balance del gobierno tras seminario FES

Rama Duwaji, la esposa y artista de la generación Z detrás de la victoria de Zohran Mamdani en Nueva York

Giovanni Calderón, postulante a senador por Chile Vamos: “Mi candidato siempre ha sido Johannes Kaiser”

Lo más leído

1.
Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

2.
Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

3.
Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

4.
A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

5.
“Por eso están llorando”: Kaiser responde a Jara tras cuestionar coherencia de su programa y niega recorte de la PGU

“Por eso están llorando”: Kaiser responde a Jara tras cuestionar coherencia de su programa y niega recorte de la PGU

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

La empresa tecnológica que está contratando a egresados del colegio porque “la universidad es una pérdida de tiempo”

La empresa tecnológica que está contratando a egresados del colegio porque “la universidad es una pérdida de tiempo”

Servicios

Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas

Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas

Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

Rating del miércoles 5 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 5 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Plan de acción de incendios forestales: Conaf tiene aumento de 37% de brigadas y un 26% en aeronaves en los últimos cuatro años
Chile

Plan de acción de incendios forestales: Conaf tiene aumento de 37% de brigadas y un 26% en aeronaves en los últimos cuatro años

Lo que busca La Moneda al enfrentar a Kaiser en la recta final de la campaña presidencial

Giovanni Calderón, postulante a senador por Chile Vamos: “Mi candidato siempre ha sido Johannes Kaiser”

El riesgo país de Argentina sigue cayendo y analistas creen que perforará una importante barrera
Negocios

El riesgo país de Argentina sigue cayendo y analistas creen que perforará una importante barrera

Dueño del Paseo San Damián presenta querella contra Banco Security por uso malicioso y falsificación de instrumento privado

Elon Musk se juega su futuro en Tesla y la opción de alcanzar una fortuna personal sin precedentes

La disculpa de la organización de Miss Universo por la “humillación” que vivió Miss México 2025
Tendencias

La disculpa de la organización de Miss Universo por la “humillación” que vivió Miss México 2025

Qué se sabe de la Causa Cuadernos, el mayor juicio por corrupción en Argentina que implica a Cristina Kirchner

Meteochile levanta alerta por viento moderado a fuerte en estas regiones

Con una visita ilustre: el deporte se toma la pista atlética Eliana Gaete de Las Condes
El Deportivo

Con una visita ilustre: el deporte se toma la pista atlética Eliana Gaete de Las Condes

Turboman, Felipe Mora y equipos mixtos: los episodios que marcan la desgastada relación entre Gustavo Álvarez y Azul Azul

Lionel Messi recibe la llave de Miami y anticipa su futuro fuera del fútbol: “Me gusta lo empresarial”

“Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo
Finde

“Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

La Feria del Libro de Maipú celebra 20 años y suma presentaciones para este fin de semana
Cultura y entretención

La Feria del Libro de Maipú celebra 20 años y suma presentaciones para este fin de semana

Carlos Geniso, productor de AC/DC en Chile: “Con las entradas estamos dentro del rango, no estamos excediendo”

Earth, Wind & Fire Experience ft. Al Mckay All Star llega al Teatro Caupolicán

Rama Duwaji, la esposa y artista de la generación Z detrás de la victoria de Zohran Mamdani en Nueva York
Mundo

Rama Duwaji, la esposa y artista de la generación Z detrás de la victoria de Zohran Mamdani en Nueva York

La ONU pide “más ambición” en la COP30 y que los países desarrollados “lideren” la financiación climática

Israel lanza “una oleada de ataques” contra el sur de Líbano tras sus órdenes de evacuación en la zona

Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía
Paula

Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años