“Lo van a matar hoy día”: exsenador Pérez Walker revela advertencia previa al asesinato de Jaime Guzmán

El exsenador de Renovación Nacional, Ignacio Pérez Walker afirmó que el exjefe de Estado Mayor del Ejército en 1991, el general Jorge Ballerino, le advirtió que iban a cometer un atentado contra el fundador de la Unión Demócrata Independiente, Jaime Guzmán.

En entrevista con Radio Bío-Bío, el exparlamentario comentó que antes del crimen, él había acudido a la oficina de Ballerino en Bandera 60, en el centro de Santiago. En aquella oportunidad, el militar le consultó si había concurrido también el senador Jaime Guzmán, a lo que Pérez Walker respondió que no.

Según su relato, fue entonces que Ballerino le dijo: “ Lo van a matar hoy día ”.

En la misma instancia, y según el relato de Pérez Walker, el asesor de Augusto Pinochet mencionó que estaban “condenados a muerte” Jaime Guzmán, Sergio Onofre Jarpa y Sergio Fernández, por parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). Adicionalmente, Ballerino habría manifestado que el entonces senador Guzmán no se cuidaba .

Durante la misma jornada, pero tras conocerse la muerte de Guzmán por impactos balísticos, Pérez Walker volvió a visitar a Ballerino, pero de noche. En esa oportunidad, Ballerino le habría manifestado que no podía contar a nadie de la conversación que habían tenido previamente.

De acuerdo al relato de Pérez Walker, en esa nueva conversación, Ballerino le confesó que “ uno de los miembros del comité central del Frente Patriótico Manuel Rodríguez es (infiltrado) mío ” y que, por aquello, debería ser sacado del país.

A propósito de esto, Pérez Walker relató que en ese entonces había escuchado decir al exministro y cofundador de la UDI, Sergio Fernández, que realizaba circuitos distintos todos los días.

“‘De repente parto a las 9, de repente a las 10, de repente tomo Providencia, de repente tomo distintas rutas’”, le había contado Fernández.

Por su parte, Sergio Diez, expresidente de RN, quien según Pérez Walker también estaba condenado por el Frente, se había comprado un auto blindado.

A diferencia de ellos, comentó que Guzmán “no creía en estas cosas. No le importaba. Jaime Guzmán era un hombre que yo creo que vivió una época muy mística en sus últimos años”.

El exsenador Pérez Walker también mencionó que uno de los errores de su sector fue no haber negociado la reinterpretación de la Ley de Amnistía, a cambio de aprobar la Ley de indulto a personas condenadas por terrorismo, a la que Guzmán se opuso y que finalmente fue aprobada días antes de su homicidio.