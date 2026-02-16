SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Lobos apunta a la “voluntad política” para sacar adelante el FES: “Hay que hacerse cargo de este problema”

    La titular de la Segpres aseguró que desde el gobierno han "flexibilizado" en varios puntos y han "dado una señal clara de poder avanzar" en la iniciativa.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Quedan exactamente 14 días para que finalice el receso legislativo y el Congreso retome sus funciones. Se espera que las labores en el Parlamento sean intensas los primeros días de marzo, considerando que el 11 de ese mes Gabriel Boric dejará la Presidencia y comenzará la administración de José Antonio Kast.

    En varias ocasiones, la ministra secretaria general de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos, ha transparentado que, si bien, hay varios proyectos pendientes, las prioridades están en sacar adelante la iniciativa de sala cuna universal, la reforma al sistema político y el financiamiento público para la educación superior (FES).

    Precisamente sobre ese último proyecto, Lobos reconoció que “ha habido cuestionamientos mayores” que a otras iniciativas.

    En diálogo con radio Sonar, la ministra señaló que “uno podría decir objetivamente que hay menos consenso político y por eso es todo un tema de voluntad política, en definitiva”.

    Eso sí, remarcó que, “más allá de la mirada que tenga el próximo gobierno respecto del proyecto en concreto, es un problema que tienen que hacerse cargo".

    “En el tema del FES ha habido avances importantes desde el punto de vista técnico, como gobierno hemos flexibilizado nuestra postura, es la lógica de hacernos cargo del objetivo”, indicó.

    En esa línea, Lobos aseguró que desde el gobierno se han abierto a “a poner un límite a la tasa de contribución, al copago para las instituciones que no están en gratuidad, que era un tema que fue muy debatido en su minuto, a precisar el tema de la autonomía universitaria, que también había voces que se habían levantado en ese sentido”.

    Sumado a ello, afirmó que se hicieron “cargo de algunas observaciones que formuló la propia Contraloría General de República, el Consejo Fiscal Autónomo”.

    “Entonces creemos que hemos dado una señal clara de poder avanzar y si hay voluntad política efectivamente podríamos dar una señal en ese sentido también”, añadió.

    La ministra recalcó “este es un tema que al igual que sala cuna, por el cambio de gobierno, el problema de fondo no va a desaparecer y, por tanto, igual hay que hacerse cargo de este problema“.

