Política

Longton (RN) tras fin de investigación por casa de Allende: “Si la incompetencia fuera delito, estarían todos condenados”

El parlamentario, presidente de la CEI creada para indagar la fallida venta, lamentó la decisión de la Fiscalía Regional de Coquimbo de no perseverar en la causa y criticó que “no se haya profundizado respecto de las implicancias” de los funcionarios de gobierno involucrados.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios
SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

El diputado RN Andrés Longton, quien preside la comisión parlamentaria creada para investigar la fallida compraventa de la casa de Salvador Allende por parte del Estado, lamentó esta tarde la decisión de la Fiscalía Regional de Coquimbo de no perseverar en la causa.

Esto, tras conocerse que el ente persecutor informó al 7° Juzgado de Garantía de Santiago que en la investigación por presunto tráfico de influencias y fraude al Fisco, “no se dispone por ahora de antecedentes que permitan sostener una imputación en contra de sujetos determinados”.

Al respecto, Longton criticó el actuar de los funcionarios que estuvieron involucrados en el proceso de adquisición del inmueble de calle Guardia Vieja, al afirmar que “si la negligencia y la incompetencia fueran delitos, estarían todos condenados”.

“Es incomprensible que ningún funcionario haya advertido de esta situación cuando los antecedentes indican exactamente lo contrario. Acá había una operación, y yo lamento que no se haya profundizado respecto de las implicancias de quienes participaron directamente en esto y que apuraron la operación y con ello presionaron deliberadamente a funcionarios para que visaran documentos que eran abiertamente inconstitucionales”, profundizó en su crítica.

Cabe recordar que la operación de compraventa se frustró por la ilegalidad que implicaba que el Estado adquiriera la casa, ya que dos de sus propietarias, la entonces ministra de Defensa Maya Fernández y la exsenadora Isabel Allende, estaban impedidas constitucionalmente de celebrar ese tipo de contratos.

El caso provocó que el Tribunal Constitucional (TC) destituyera a la senadora, tras 30 años de carrera política, y gatilló la salida de Maya Fernández del gabinete.

