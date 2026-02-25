SUSCRÍBETE
    Política

    Los contactos de La Moneda y la OPE por el cable chino: Muñoz entregará minuta a De Grange y las otras bilaterales donde se abordó el tema

    En medio de la controversia con Estados Unidos por el proyecto del cable submarino a China, el gobierno determinó traspasar todos los antecedentes a la futura administración. "(La concesión) deberá ser continuada o desechada por las próximas autoridades", señaló ayer Boric.

    Por 
    Rocío Latorre
     
    David Tralma
    Presidente Boric y Juan Carlos Muñoz en el Maule.

    En la Oficina del Presidente Electo (OPE) hay una definición estratégica frente a la controversia diplomática que ha abierto la concesión del cable submarino a un consorcio china: que toda la información técnica y las vocerías se concentren en el futuro canciller Francisco Pérez Mackenna.

    La instrucción apunta a evitar disonancias en un tema que ha tensionado la relación con Estados Unidos y que, reconocen en el equipo entrante, excede el debate comunicacional e involucra a la política exterior.

    El despliegue ha sido particularmente cauteloso. No solo porque la disputa involucra a dos potencias, sino también porque en los próximos días el presidente electo, José Antonio Kast, viajará a Estados Unidos a la cumbre impulsada por Donald Trump, “Shield of the Americas”.

    Ayer martes, al llegar a su oficina, solo se limitó a emplazar a La Moneda a despejar dudas: “Creo que hay muchas situaciones que hay que ir aclarando”, sostuvo.

    Fuera de ese diseño, este miércoles el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI), elevó el tono. En Radio Universo afirmó que “a la opinión pública le gustaría conocer íntegramente la totalidad de la información de una sola vez, no que habla una autoridad, dice una cosa, habla la otra y dice otra. Eso denota no solo un problema comunicacional del actual gobierno, sino un tema de conducción de la política externa del país”.

    Además, recalcó que será Kast quien defina el futuro del proyecto una vez que asuma, en línea con lo que el propio Gabriel Boric señaló la noche del martes en redes sociales.

    Pero más allá de las declaraciones públicas, la pregunta es otra: ¿Cuánta información maneja realmente la futura administración? En privado, en la OPE reconocen que no toda la que quisieran. Sin embargo, en La Moneda sí confirman contactos.

    Según fuentes de Palacio, tras una reunión de Boric con sus ministros, se mandató a todos los involucrados en la trama china a entregar detalles del asunto a los representantes de la próxima administración.

    Por lo mismo, este miércoles el titular de Transportes, Juan Carlos Muñoz, le entregará una minuta pormenorizada sobre el estado del proyecto y los antecedentes técnicos -y diplomáticos- asociados a su sucesor, Louis de Grange, en una reunión prevista para esta tarde.

    Si bien aseguran que la cita estaba agendada con antelación, toma un cariz distinto de la crisis gatillada por la decisión de Estados Unidos de revocar la visa al ministro Muñoz y a otros dos funcionarios de Transportes.

    En paralelo, el viernes habrá una reunión de traspaso de la subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel). El actual subsecretario a cargo, Claudio Araya (PC) es uno de los principales apuntados en la trama china: ha tenido un rol activo en la promoción del proyecto y ha participado de varias reuniones de lobby con los representantes de la iniciativa.

    Así -aseguran en el gobierno-, el tema también fue abordado en la bilateral de Relaciones Exteriores. En ese encuentro se revisó la relación con Estados Unidos, con China y se entregó una minuta sobre los proyectos en curso, entre ellos el del cable submarino en el actual escenario geopolítico.

    Allí sostienen que la coordinación responde a una lógica de Estado, considerando que la decisión final recaerá en la próxima administración. En el entorno de Kast, en tanto, reiteran que el análisis de fondo -sobre la pertinencia o no del proyecto- se realizará cuando asuman formalmente el gobierno.

