Los detalles de la agenda que tendrá Boric durante su visita a Rapa Nui

Este miércoles, el Presidente Gabriel Boric aterrizó en el Aeropuerto Internacional Mataveri para dar inicio a su gira, la que se extenderá hasta el próximo viernes.

El Mandatario llega a la isla en medio de cuestionamientos por lo “tardío” de su decisión de visitar el territorio, críticas que fueron planteadas por la alcaldesa de Rapa Nui, Elizabeth Arévalo Pakarati, quien también acudió a recibir al jefe de Estado en la loza del terminal aéreo.

Desde Presidencia detallaron la agenda que tendrá Boric en su visita oficial a la isla, a 22 días de dejar el cargo.

De acuerdo con la oficina de comunicaciones presidencial, a su llegada el Jefe de Estado sostuvo una reunión con Arévalo y con el delegado presidencial de Isla de Pascua, Sergio Tepano.

Posteriormente, encabezó un encuentro con representantes de las principales organizaciones del territorio.

Las actividades de Boric en Rapa Nui

Asimismo, se informó que durante este jueves el Mandatario liderará la presentación de los avances del plan de modernización del Aeropuerto Internacional Mataveri.

La inversión destinada a las obras asciende a US$ 400 millones y contempla la construcción de un nuevo terminal de pasajeros de 29 mil metros cuadrados.

Boric también encabezará la entrega de los primeros kilómetros de la ruta IPA 1 y detallará los avances en la conservación de la ruta IPA 2, iniciativa que considera una inversión superior a $14 mil millones para la pavimentación de los principales caminos de la isla.

Además, presentará el Programa Mujeres Jefas de Hogar en Rapa Nui, prestación estatal que hasta ahora no estaba disponible en el territorio.

En tanto, el viernes, antes de regresar a Santiago, se reunirá con beneficiarios del Programa de Habitabilidad Rural.