SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Los ejes del primer discurso de Kast como Presidente

    Cristián Valenzuela -y su equipo- han estado afinando los detalles de la alocución del todavía presidente electo. El republicano, entre otras cosas, apelará a que el trabajo "recién comienza", a la complejidad del escenario y a la unidad nacional.

    Rocío LatorrePor 
    Rocío Latorre
    Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    20 minutos. Esa es la apuesta que tiene José Antonio Kast y su equipo para el tiempo de duración que tendrá su primer discurso como Presidente de la República.

    Su alocución está prevista que sea este miércoles en horario prime, es decir a las 21.00, con el objetivo de que tenga una mayor audiencia.

    En las últimas horas, Cristián Valenzuela -futuro director de contenidos y comunicaciones del Segundo Piso de La Moneda- ha estado afinando junto a su equipo los detalles del texto.

    En el entorno de Kast transmiten que el mensaje tendrá como eje principal el denominado “gobierno de emergencia”, que se centra principalmente en combatir la delincuencia y “recuperar el rumbo económico”.

    En ese sentido, el republicano recalcará -en un tono que califican como “esperanzador”- que recibe al país en emergencia, por lo tanto en un escenario que es complejo de administrar para lo cual se necesitará la colaboración de la ciudadanía.

    De hecho, quienes conocen el contenido del discurso transmiten que la emergencia y que “hoy empieza el trabajo real” cruzará toda su intervención.

    Esto, con el objetivo de recalcar ante la ciudadanía que hoy parte su administración y que hay muchas cifras -económicas por ejemplo- que se irán develando a medida que pasen los días y que se conozcan detalles de la auditoría que realizarán a la administración saliente.

    De hecho, está previsto que recuerde la “fuerza de tarea” que encargó a sus autoridades respecto a una revisión exhaustiva de lo que fue el gobierno del Presidente Gabriel Boric, a quien ha cuestionado con dureza.

    En su entorno transmiten que destacar eso es relevante debido a que existen altas expectativas de los ciudadanos, quienes esperan resultados en el corto plazo. Por lo mismo, apelará a tener una “conversación honesta con el país”.

    Este martes, en la antesala del cambio de mando, Kast lanzó un equipo en sus redes sociales, justamente apelando a este relato. “La oportunidad para construir el futuro de Chile comienza mañana”, destacó. Así como también relevó que “llevamos mucho, pero empezamos mañana (hoy)”.

    En su alocución de este miércoles, Kast también apelará a restablecer el respeto a la institucionalidad y convocará a un gobierno unitario para todos (los que votaron y no votaron por él), apelando a dejar atrás las diferencias.

    Además, repasará lo que hará durante los primeros 90 días y cómo dará cumplimiento al denominado “Plan desafío 90″.

    En el entorno del todavía presidente electo transmiten que serán claves las primeras señales que entregue Kast. Y que esto lo analizan de distintas dimensiones: en su primer mensaje que sea claro y directo con la ciudadanía, en el despliegue regional que tendrá Kast y su gabinete y también en las primeras medidas que anuncie en las principales áreas de lo que denominan “gobierno de emergencia”.

    Por ejemplo, dejar a cargo de la reconstrucción tras los incendios a quien será su ministro de Vivienda, Iván Poduje; oficializar al delegado para la Macrozona Norte del país a través de un decreto, entre otros anuncios que hará durante sus primeros días de mandato.

    El mostrar un contraste claro, recalcan, con la actual administración dicen que será “determinante” en los primeros meses de gobierno.

    Más sobre:La TerceraKast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Me voy con la frente en alto y las manos limpias”: Boric se despide en su última cadena nacional abordando sus principales logros y errores

    Comité de Ministros de la administración Boric aprobó 34 proyectos de inversión y rechazó 5 en sus cuatro años

    Rodrigo Egaña: “Hay personas que no creen que el Estado debe asumir la tarea de proveer educación pública”

    Humo blanco en el Senado: Núñez (RN) presidirá el primer año y le pondrá la banda presidencial a Kast

    El destino del equipo económico de Boric: regreso a la academia, consultorías y descanso con la familia

    PDI detiene a primer imputado por cadáver encontrado en Quinte Normal y Fiscalía indaga participación de más involucrados

    Lo más leído

    1.
    María Pía Adriasola se reúne con primeras damas de Costa Rica y Guatemala previo al cambio de mando

    María Pía Adriasola se reúne con primeras damas de Costa Rica y Guatemala previo al cambio de mando

    2.
    Humo blanco en el Senado: Núñez (RN) presidirá el primer año y le pondrá la banda presidencial a Kast

    Humo blanco en el Senado: Núñez (RN) presidirá el primer año y le pondrá la banda presidencial a Kast

    3.
    “El escenario está demasiado revuelto”: senadores DC amenazan con desmarcarse de pacto administrativo con la izquierda

    “El escenario está demasiado revuelto”: senadores DC amenazan con desmarcarse de pacto administrativo con la izquierda

    4.
    Oficialismo y la DC anuncian acuerdo administrativo con el PDG para la presidencia de la Cámara: Pamela Jiles es la candidata

    Oficialismo y la DC anuncian acuerdo administrativo con el PDG para la presidencia de la Cámara: Pamela Jiles es la candidata

    5.
    Excanciller Walker afirma que si Kast apoya a Bachelet en su candidatura a la ONU “va a quedar como un estadista”

    Excanciller Walker afirma que si Kast apoya a Bachelet en su candidatura a la ONU “va a quedar como un estadista”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    A qué hora y dónde ver a Newcastle United vs. Barcelona por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Newcastle United vs. Barcelona por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Atlético de Madrid vs. Tottenham Hotspur por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Atlético de Madrid vs. Tottenham Hotspur por la Champions League en TV y streaming

    “Me voy con la frente en alto y las manos limpias”: Boric se despide en su última cadena nacional abordando sus principales logros y errores
    Chile

    “Me voy con la frente en alto y las manos limpias”: Boric se despide en su última cadena nacional abordando sus principales logros y errores

    Rodrigo Egaña: “Hay personas que no creen que el Estado debe asumir la tarea de proveer educación pública”

    Los ejes del primer discurso de Kast como Presidente

    Comité de Ministros de la administración Boric aprobó 34 proyectos de inversión y rechazó 5 en sus cuatro años
    Negocios

    Comité de Ministros de la administración Boric aprobó 34 proyectos de inversión y rechazó 5 en sus cuatro años

    El destino del equipo económico de Boric: regreso a la academia, consultorías y descanso con la familia

    Mercados rebotan: petróleo baja de los US$90, dólar retrocede y el Ipsa salta más de 1%

    Qué es la lepra, la enfermedad que se eliminó como problema de salud pública en Chile
    Tendencias

    Qué es la lepra, la enfermedad que se eliminó como problema de salud pública en Chile

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Un meteorito se estrelló contra el techo de una casa en Alemania: así se vio el accidente captado por las cámaras

    Nicolás Jarry sigue sufriendo: cae en la primera ronda del Challenger de Punta Cana y suma 12 derrotas consecutivas
    El Deportivo

    Nicolás Jarry sigue sufriendo: cae en la primera ronda del Challenger de Punta Cana y suma 12 derrotas consecutivas

    Colo Colo es líder en solitario, la U despide a Paqui Meneghini y más: lo que dejó la Fecha 6 de la Liga de Primera

    Champions League: Barcelona rescata un postrero y valioso empate en Newcastle para poner medio pie en cuartos

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Harvey Weinstein reaparece desde la cárcel y no se muestra arrepentido por sus delitos: “No agredí a nadie”
    Cultura y entretención

    Harvey Weinstein reaparece desde la cárcel y no se muestra arrepentido por sus delitos: “No agredí a nadie”

    300 toneladas de metal, cañones y una campana gigante: cómo se armó el escenario de AC/DC para su show en Chile

    Cinco libros para entrar en el universo de Alfredo Bryce Echenique

    Jeanine Áñez, expresidenta de Bolivia: “Hay que empezar a tener relaciones diplomáticas con Chile porque nos conviene a ambos países”
    Mundo

    Jeanine Áñez, expresidenta de Bolivia: “Hay que empezar a tener relaciones diplomáticas con Chile porque nos conviene a ambos países”

    Flávio Bolsonaro critica ausencia de Lula en cambio de mando de Kast: “Aún no puede coexistir con quienes piensan diferente a él”

    El Pentágono afirma que Irán “está solo y perdiendo” la guerra y anuncia el día “más intenso” de bombardeos

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres
    Paula

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma