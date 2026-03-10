Los ejes del primer discurso de Kast como Presidente

20 minutos. Esa es la apuesta que tiene José Antonio Kast y su equipo para el tiempo de duración que tendrá su primer discurso como Presidente de la República.

Su alocución está prevista que sea este miércoles en horario prime, es decir a las 21.00, con el objetivo de que tenga una mayor audiencia.

En las últimas horas, Cristián Valenzuela -futuro director de contenidos y comunicaciones del Segundo Piso de La Moneda- ha estado afinando junto a su equipo los detalles del texto.

En el entorno de Kast transmiten que el mensaje tendrá como eje principal el denominado “gobierno de emergencia”, que se centra principalmente en combatir la delincuencia y “recuperar el rumbo económico”.

En ese sentido, el republicano recalcará -en un tono que califican como “esperanzador”- que recibe al país en emergencia, por lo tanto en un escenario que es complejo de administrar para lo cual se necesitará la colaboración de la ciudadanía.

De hecho, quienes conocen el contenido del discurso transmiten que la emergencia y que “hoy empieza el trabajo real” cruzará toda su intervención.

Esto, con el objetivo de recalcar ante la ciudadanía que hoy parte su administración y que hay muchas cifras -económicas por ejemplo- que se irán develando a medida que pasen los días y que se conozcan detalles de la auditoría que realizarán a la administración saliente.

De hecho, está previsto que recuerde la “fuerza de tarea” que encargó a sus autoridades respecto a una revisión exhaustiva de lo que fue el gobierno del Presidente Gabriel Boric, a quien ha cuestionado con dureza.

En su entorno transmiten que destacar eso es relevante debido a que existen altas expectativas de los ciudadanos, quienes esperan resultados en el corto plazo. Por lo mismo, apelará a tener una “conversación honesta con el país”.

Este martes, en la antesala del cambio de mando, Kast lanzó un equipo en sus redes sociales, justamente apelando a este relato. “La oportunidad para construir el futuro de Chile comienza mañana”, destacó. Así como también relevó que “llevamos mucho, pero empezamos mañana (hoy)”.

En su alocución de este miércoles, Kast también apelará a restablecer el respeto a la institucionalidad y convocará a un gobierno unitario para todos (los que votaron y no votaron por él), apelando a dejar atrás las diferencias.

Además, repasará lo que hará durante los primeros 90 días y cómo dará cumplimiento al denominado “Plan desafío 90″.

En el entorno del todavía presidente electo transmiten que serán claves las primeras señales que entregue Kast. Y que esto lo analizan de distintas dimensiones: en su primer mensaje que sea claro y directo con la ciudadanía, en el despliegue regional que tendrá Kast y su gabinete y también en las primeras medidas que anuncie en las principales áreas de lo que denominan “gobierno de emergencia”.

Por ejemplo, dejar a cargo de la reconstrucción tras los incendios a quien será su ministro de Vivienda, Iván Poduje; oficializar al delegado para la Macrozona Norte del país a través de un decreto, entre otros anuncios que hará durante sus primeros días de mandato.

El mostrar un contraste claro, recalcan, con la actual administración dicen que será “determinante” en los primeros meses de gobierno.