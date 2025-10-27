Luciano Cruz-Coke: “El electorado tiene que ver quién es más competitivo en segunda vuelta para que Jara no sea presidenta”

El senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, miembro del comando de la candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, abordó esta jornada el debate presidencial de ayer domingo, el penúltimo antes de las elecciones del 16 de noviembre.

Al respecto, y consultado sobre la participación de la candidata, Cruz-Coke destacó que “todo lo que vaya orientando al elector” sirve, especialmente en este escenario tan particular, en donde por primera vez habrá voto obligatorio.

“Acá vamos a tener cinco millones de personas que entran en un padrón de 15 millones. Recordemos que el padrón general con voto voluntario en general era de siete, siete y medio, o sea, se va a duplicar prácticamente la cantidad de personas que votan, cinco millones de los cuales son nuevos votantes”, apuntó.

En cuanto a los resultados de las últimas encuestas, y que posicionan a Johannes Kaiser (PNL) en tercer lugar, por sobre Matthei, Cruz-Coke indicó que hay que tomarse estos resultados “un poco con beneficio de inventario”.

“Creo que en una elección con estas características, todo lo que sea mayor información, más debates, sirven”, añadió.

Asimismo, advirtió que se está produciendo entre José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser “una suerte de convergencia hacia el segundo lugar, porque sabemos que Jeannette Jara va a pasar con cerca de un 28 o 30%”, expresó.

“Eso yo creo que es un hecho de la causa. Hay que sacarse de la cabeza que ella va a estar muy lejos... acá muchos dan por muerta a Jeannette Jara y una persona que pasa primera vuelta con 30 puntos es una persona que es absolutamente competitiva”, sostuvo.

En esta línea, Cruz-Coke fue enfático en apuntar a que “es el electorado el que tiene que ver quién es más competitivo en segunda vuelta para asegurar que la continuidad de este gobierno, que es Jeannete Jara, no sea presidenta de la República”.

“Acá a Jara se le ha dado por adelantado, por muerta, y yo creo que estamos con un problema de percepción importante y de entendimientode que la política tiene estos momentos donde las elecciones se calientan”, señaló. “Jeannettet Jara fue Michelle Bachelet durante un mes y medio hasta que empezó a bajar (en las encuestas). Entonces, primero: no darla por muerta, y segundo, creo que esto va a servir para ver quién tiene más posibilidades de derrotarla en segunda vuelta”.

Por otra parte, el senador también criticó las candidaturas menores, indicando que interrumpen finalmente el debate.

Con este sistema, señaló, “tienes una serie de candidatos que la verdad que lo que hacen es interrumpir el debate, no hacen ningún aporte y con 35.000 firmas, están en un acto de vanidad espantoso. Yo no entiendo de qué les sirve la democracia ocupando un espacio que interrumpe la verdad, la información a la ciudadanía de personas que realmente tienen posibilidades de ser presidente de la República".