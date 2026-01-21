Luis Cordero elogia a su sucesora en el Ministerio de Seguridad: “Tengo una gran opinión personal y especialmente profesional”

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, fue consultado por su opinión del gabinete presentado por el presidente electo, José Antonio Kast, donde si bien señaló que es “improcedente” comentar sobre las decisiones, sí expresó su perspectiva de quien será su sucesora en el cargo, Trinidad Steinert, mencionando que tiene “una gran opinión personal” de ella.

Fue durante la noche de este martes que el presidente electo presentó a los ministros que lo acompañarán en el inicio de su gobierno. Ante ello, en conversación con radio Universo, el secretario de Estado manifestó que “es improcedente que un ministro de un ejercicio comente una decisión que es una decisión privativa y exclusiva del Presidente de la República”.

Sin embargo, si bien insistió en que ello es una decisión privativa y que se debe respetar, sí indicó su opinión personal sobre la exfiscal regional de Tarapacá, quien lo sucederá en el cargo.

“Sobre Trinidad Steiner, yo de ella tengo una gran opinión personal y especialmente profesional. Tiene un largo trayecto en el Ministerio Público . Yo, además de conocer su labor, creo en la instalación del Ministerio de Seguridad”, detalló.

Santiago 20 de enero 2026. El Presidente electo, Jose Antonio Kast, realiza anuncio oficial del Gabinete de Ministros; en la comuna de Las Condes. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Cordero añadió que “la instalación del Ministerio de Seguridad en la región, ella no solo la facilitó, sino que fue muy colaboradora con nosotros. Varios de los procedimientos, además de las investigaciones que ha desarrollado, que han tenido impacto en Santiago, han tenido impacto en general. Ella también fue muy bondadosa en la forma de poder exponer esos hechos conjuntamente con el Ministerio de Seguridad”.

Respecto a una reunión, el ministro Cordero aseguró que cuando se definan los tiempos, tendrán “una conversación” para ejecutar traspasos, expresando que como secretario de Estado solo tiene “buenas palabras para ella”.

“Soy un conocedor de su trayectoria y de su labor y espero que le vaya muy bien, por cierto. Nosotros haremos todo nuestro empeño para que ella pueda desarrollar e iniciar su gestión de la mejor forma posible”, manifestó.