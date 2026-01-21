SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Luis Cordero elogia a su sucesora en el Ministerio de Seguridad: “Tengo una gran opinión personal y especialmente profesional”

    La exfiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, asumirá el cargo en el futuro gobierno de José Antonio Kast.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, fue consultado por su opinión del gabinete presentado por el presidente electo, José Antonio Kast, donde si bien señaló que es “improcedente” comentar sobre las decisiones, sí expresó su perspectiva de quien será su sucesora en el cargo, Trinidad Steinert, mencionando que tiene “una gran opinión personal” de ella.

    Fue durante la noche de este martes que el presidente electo presentó a los ministros que lo acompañarán en el inicio de su gobierno. Ante ello, en conversación con radio Universo, el secretario de Estado manifestó que “es improcedente que un ministro de un ejercicio comente una decisión que es una decisión privativa y exclusiva del Presidente de la República”.

    Sin embargo, si bien insistió en que ello es una decisión privativa y que se debe respetar, sí indicó su opinión personal sobre la exfiscal regional de Tarapacá, quien lo sucederá en el cargo.

    “Sobre Trinidad Steiner, yo de ella tengo una gran opinión personal y especialmente profesional. Tiene un largo trayecto en el Ministerio Público. Yo, además de conocer su labor, creo en la instalación del Ministerio de Seguridad”, detalló.

    Santiago 20 de enero 2026. El Presidente electo, Jose Antonio Kast, realiza anuncio oficial del Gabinete de Ministros; en la comuna de Las Condes. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Cordero añadió que “la instalación del Ministerio de Seguridad en la región, ella no solo la facilitó, sino que fue muy colaboradora con nosotros. Varios de los procedimientos, además de las investigaciones que ha desarrollado, que han tenido impacto en Santiago, han tenido impacto en general. Ella también fue muy bondadosa en la forma de poder exponer esos hechos conjuntamente con el Ministerio de Seguridad”.

    Respecto a una reunión, el ministro Cordero aseguró que cuando se definan los tiempos, tendrán “una conversación” para ejecutar traspasos, expresando que como secretario de Estado solo tiene “buenas palabras para ella”.

    “Soy un conocedor de su trayectoria y de su labor y espero que le vaya muy bien, por cierto. Nosotros haremos todo nuestro empeño para que ella pueda desarrollar e iniciar su gestión de la mejor forma posible”, manifestó.

    Más sobre:Luis CorderoTrinidad SteinertSeguridadMinisterioGabineteGabinete de Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministra Toro anuncia que se han aplicado 702 fichas FIBE en las zonas afectadas por incendios forestales

    Galilea (RN) reconoce que partidos querían más participación en gabinete de Kast

    De Enap a la Dipres: José Pablo Gómez será el director de Presupuestos del gobierno de Kast

    Cordero confirma detención de otro sujeto acusado de iniciar incendio: portaba un bidón de combustible y fósforos

    Hoffmann (UDI) admite que quería a Matthei en el equipo económico de Kast: “Me habría encantado verla a ella (en el gabinete)”

    Parlamento Europeo paraliza la aprobación del pacto comercial con Mercosur y lo lleva al Tribunal de Justicia de la UE

    Lo más leído

    1.
    Rincón sobre su incorporación al gobierno de Kast: “No me imaginaba ni estaba dentro de mis ideas asumir un rol como ministra”

    Rincón sobre su incorporación al gobierno de Kast: “No me imaginaba ni estaba dentro de mis ideas asumir un rol como ministra”

    2.
    Francisco Pérez Mackenna, canciller: el hombre de confianza del grupo Luksic que se estrena en política

    Francisco Pérez Mackenna, canciller: el hombre de confianza del grupo Luksic que se estrena en política

    3.
    José Antonio Kast presenta su primer gabinete

    José Antonio Kast presenta su primer gabinete

    4.
    Hoffmann (UDI) admite que quería a Matthei en el equipo económico de Kast: “Me habría encantado verla a ella (en el gabinete)”

    Hoffmann (UDI) admite que quería a Matthei en el equipo económico de Kast: “Me habría encantado verla a ella (en el gabinete)”

    5.
    Siete claves del gabinete con que Kast se alista a gobernar

    Siete claves del gabinete con que Kast se alista a gobernar

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Deportes Limache por la semifinal de la Supercopa

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Deportes Limache por la semifinal de la Supercopa

    Rating del martes 20 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 20 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Anuncian Bono de Recuperación para familias afectadas por incendios: estos son los montos

    Anuncian Bono de Recuperación para familias afectadas por incendios: estos son los montos

    Ministra Toro anuncia que se han aplicado 702 fichas FIBE en las zonas afectadas por incendios forestales
    Chile

    Ministra Toro anuncia que se han aplicado 702 fichas FIBE en las zonas afectadas por incendios forestales

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Deportes Limache por la semifinal de la Supercopa

    Galilea (RN) reconoce que partidos querían más participación en gabinete de Kast

    De Enap a la Dipres: José Pablo Gómez será el director de Presupuestos del gobierno de Kast
    Negocios

    De Enap a la Dipres: José Pablo Gómez será el director de Presupuestos del gobierno de Kast

    Australis demanda a Isidoro Quiroga y exige indemnización de $414 mil millones

    Proyecto eólico de la francesa EDF por más de US$ 600 millones obtiene la aprobación ambiental

    Qué opciones militares “decisivas” evalúa Trump contra Irán en medio de la ola de protestas en el país
    Tendencias

    Qué opciones militares “decisivas” evalúa Trump contra Irán en medio de la ola de protestas en el país

    “No me dejaron opción”: el duro mensaje del hijo de Victoria y David Beckham sobre su familia

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Emiliano Vecchio confirma su salida de Unión Española: “El club no cumplió con nada de lo que habíamos pactado”
    El Deportivo

    Emiliano Vecchio confirma su salida de Unión Española: “El club no cumplió con nada de lo que habíamos pactado”

    La llamativa celebración con la que Jude Bellingham responde a sus críticos en el Real Madrid

    Al igual que Felipe Loyola: el otro chileno que deja el Independiente de Gustavo Quinteros y se embarca rumbo a Europa

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026
    Finde

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    “Verlo es lo suficientemente impactante”: así se selló el retorno más esperado de la saga Exterminio
    Cultura y entretención

    “Verlo es lo suficientemente impactante”: así se selló el retorno más esperado de la saga Exterminio

    “Aún es surreal, no me cabe en la cabeza”: el camino de Matapanki al Festival de Berlín

    Francisco Undurraga, ministro de Cultura: un liberal con lazos familiares en el arte

    Parlamento Europeo paraliza la aprobación del pacto comercial con Mercosur y lo lleva al Tribunal de Justicia de la UE
    Mundo

    Parlamento Europeo paraliza la aprobación del pacto comercial con Mercosur y lo lleva al Tribunal de Justicia de la UE

    Residentes de Groenlandia compran kits de emergencia mientras premier de la isla llama a prepararse para invasión

    Ingresa a Venezuela el primer giro por la venta de petróleo a Estados Unidos

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer
    Paula

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar