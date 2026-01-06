SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    “Maduro tiene que volver a Venezuela”: Carmona refuerza postura del PC por operación de Estados Unidos en Caracas

    El timonel comunista, además, se refirió a las razones para no asistir a la proclamación de José Antonio Kast como mandatario por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, reforzó este martes la postura de su colectividad sobre la operación realizada por Estados Unidos en Venezuela, que terminó con la extracción de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, para ser juzgados en territorio norteamericano.

    En diálogo con T13, el timonel comunista planteó que, a juicio de su sector, el exlíder venezolano no debe ser sometido a juicio en un país distinto al suyo y apeló al derecho internacional de no intervencionismo.

    “(Maduro) no tiene por qué ser juzgado en un país que no es el propio”, apuntó Carmona.

    En ese sentido, sostuvo que el expresidente de Venezuela “si tiene alguna situación que enfrentar desde el punto de vista legal, él tiene que hacerlo en su espacio. Y eso tiene que tener demostración, porque aquí no hay principio de inocencia”.

    A Maduro se le imputan cuatro cargos federales por parte de Estados Unidos, entre los cuales se encuentran conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos contra el país liderado por Donald Trump.

    “Aquí se saltan todas las normas jurídicas desde el punto de vista de procedimientos como este. Esto es un hecho fáctico. Eso no puede normalizarse. Si el día de mañana se le ocurre (a Donald Trump) que un presidente de Chile no sé qué cosa hace, bueno, viene, interviene y se lo lleva. Y bueno, tiene la fuerza para hacerlo”, dijo.

    Y luego agregó: “A mí me tiene muy impactado cómo fueron superados los organismos internacionales, el Consejo de Seguridad, la propia Asamblea de Naciones Unidas y todos los recursos que a nivel internacional se fueron formando después de la Segunda Guerra Mundial, para llegar a una cosa que no tiene parangón”.

    Tras esto, el líder del PC remarcó: “Maduro tiene que volver a Venezuela. No podemos darle normalidad a lo que es una invasión de territorio extranjero, con un dispositivo, ya me lo quisiera, cuánta pobreza, cuánta movilidad social habría con esa plata que está invertida en ese despliegue”.

    Carmona, además, se refirió a las razones para no asistir a la proclamación de José Antonio Kast como mandatario por el Tribunal Calificar de Elecciones (Tricel), apuntando a la operación de Estados Unidos en Venezuela y la diferencia de posturas con el presidente electo.

    “Mi primera manifestación frente a eso fue que participaría y estaba cursando eso. Y luego transcurre este hecho que tiene, para mi gusto, una gravedad de marca mayor, porque pone en tela de juicio la convivencia planetaria. Y frente a este hecho, yo ya sabía de antemano, la mirada que tiene y lo sabe el país también, tanto quien habla como José Antonio Kast, esto iba a ser un punto obligado de consulta mediática, y consideré lo más prudente omitirme y se lo comuniqué y fui comprendido porque me recepcionó el mensaje”, detalló.

    De acuerdo al timonel del PC, “no hay nada de una cosa que tienda a disminuir el impacto, a que nosotros tomamos distancia de este proceso, porque es un proceso que corresponde a la institucionalidad democrática del país. Y así lo hice saber con buena letra en la conversación o en los mensajes que tuvimos con la persona que el Partido Republicano indicó se relacionara conmigo”.

    Más sobre:Lautaro CarmonaVenezuelaNicolás MaduroEstados UnidosDonald TrumpJosé Antonio Kast

