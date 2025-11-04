OFERTA ELECCIONES $990
Política

Magdalena Piñera al llegar con Evelyn Matthei al debate de Archi: “El adversario político final es la candidata del PC”

La primogénita del exmandatario Sebastián Piñera también se mostró confiada en que la abanderada de Chile Vamos llegue al balotaje: "Yo tengo mucha, mucha esperanza en que Evelyn Matthei pase a la segunda vuelta”.

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
Magdalena Piñera. Foto: Nicolás Klein / Aton Chile. NICOLAS KLEIN/ATON

Magdalena Piñera Morel (50), la mayor de los hijos del expresidente Sebastián Piñera Echenique acompañó este martes a la candidata Evelyn Matthei (Chile Vamos, Amarillos y Demócratas) al debate presidencial de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi).

Al llegar a la casa central de la Pontificia Unidad Católica de Chile, la presidenta de la Fundación Piñera Morel dijo sobre el eventual desempeño de la exalcaldesa de Providencia en el foro: “Estoy convencida que Evelyn Matthei hoy día lo va a hacer súper bien y va a lograr transmitir el mensaje de una sociedad con más igualdad, con más oportunidades, con más libertad, con más justicia social, y donde todos los chilenos puedan desplegar sus talentos, de acuerdo a sus proyectos de vida y a sus elecciones”.

Sobre la posición de la aspirante de la derecha tradicional en las últimas mediciones conocidas, Magdalena Piñera señaló: “Hemos visto las encuestas en Argentina, en Bolivia, también en la historia de nuestro país, en fin, las encuestas sirven, por supuesto, para tomar decisiones, para avanzar, pero la elección es el 16 de noviembre, y sí, no hay nada muy claro, así que yo tengo mucha, mucha esperanza en que Evelyn Matthei pase a la segunda vuelta”.

También fue requerida por la unidad de las derechas en el eventual balotaje: “Yo no creo en los enemigos, pero sí hay adversarios políticos claros, y el adversario político final es la candidata del Partido Comunista (Jeannette Jara)”, dijo.

En cuanto a la relevancia del apoyo de su familia a Matthei, recalcó: “Aquí cada persona es un voto, así que yo nunca he visto que alguien tenga más poder por sobre otro, pero yo estoy encantada, convencida y muy emocionada que me hayan invitado a acompañarla en este debate”.

Más sobre:PresidencialesEvelyn MattheiMagdalena PiñeraDebate Archi

