Mañalich defiende rol de mesa social covid-19 y descarta creación de una nueva instancia tras solicitud del Colmed y otras organizaciones

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, descartó la solicitud que realizaron al gobierno tanto el Colegio Médico (Colmed) como otras entidades científicas -la Asociación de Facultades de Medicina de Chile (Asofamech), y las Sociedades Científicas- de establecer una nueva instancia ante la “ausencia de la autoridad” en la Mesa Social covid-19.

A través de una carta, ambas organizaciones plantearon que “a pesar de que la mesa ha tenido un rol importante, evaluamos que el espacio no ha sido propicio para la discusión y apoyo de la estrategia sanitaria. Así, en las últimas sesiones la autoridad sanitaria no ha asistido y las inquietudes que hemos llevado a ese espacio no han sido consideradas".

El esta línea, agregaron que “vemos como necesario y urgente convocar a una Mesa de Salud COVID-19, en la cual trabajadores de la salud (incluyendo a la Atención Primaria) y representantes de las Sociedades Científicas podamos resolver semanalmente nuestras dudas sobre la estrategia sanitaria, comunicar la vivencia de la red y aportar con propuestas para disminuir el impacto de la pandemia en nuestro país”,

Al ser consultado sobre esta petición, el ministro cerró la puerta a la solicitud y defendió el rol de la mesa social. “La instancia fundamental de trabajo con la comunidad sigue siendo la mesa social covid-19 donde todas las discusiones se llevan adelante y el ministerio de Salud está presente", comentó.

En esta línea, aseguró que “no es necesaria otra para seguir avanzando bien en el control de esta enfermedad” y agregó que "la mesa social covid es la instancia. Seguir multiplicando mesas de trabajo no va en sentido correcto porque tenemos mucho trabajo que hacer en las otras horas del día”.