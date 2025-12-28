Manuel José Ossandón (RN): “Estoy dispuesto a ser un año más presidente del Senado”

“Eso no cayó del cielo”, señala el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), al resaltar como uno de los logros de su gestión que el cuerpo colegiado que dirige mantuvo un clima político sereno a pesar de todas tensiones del período electoral.

“Fíjate que no hubo ningún conflicto en ninguna ley, en medio de una campaña que fue superpolarizada. No hubo ninguna discusión de la campaña dentro de la sala”, comenta, al tiempo que agrega que una de las apuestas es continuar con ese ambiente de diálogo y templanza en la futura administración del presidente José Antonio Kast.

Para ello, asegura que “no hay que gobernar con barras bravas y creo que el presidente Kast lo tiene clarito”, y admite que está disponible para contribuir con ello desde la presidencia del Senado, si es que se logra un consenso para que continúe en el cargo más allá del 11 de marzo de 2026, cuando termina su periodo.

Cuando usted se reunió con el presidente electo dijo que en el gobierno del Presidente Boric, el Senado ha “evitado las peleas y eso lo vamos a hacer también en el gobierno del presidente Kast”. Supongo que al mandatario electo le interesa aquello.

Cuando he conversado con el presidente Kast hemos hablado de la importancia del Senado para el desarrollo del país. Por ejemplo, le comenté el trabajo que estoy haciendo en el Parlamento Andino por el famoso corredor humanitario. El Senado tiene que estar a la altura, como lo estuvo con el Presidente Gabriel Boric. Un Senado constructivo, que da estabilidad. Hay que entender que las ideas de uno no son dogmas, ni las ideas de los del frente son amenazas. Hay que dar pasos en acuerdos y eso significa ceder. Si no, esta cuestión no funciona. Eso lo hemos logrado con el Presidente Boric, algo que no se hizo con el Presidente Piñera.

¿Hay preocupación de que pase algo parecido a lo que se vivió en la administración de Sebastián Piñera? Vanessa Kaiser, la senadora electa, dijo que la oposición futura tratará de transformar este país en “un maldito infierno” y dijo que veía una amenaza de un golpe de Estado contra Kast.

Creo que ella está equivocada. Cuando ella entre al Senado se va a dar cuenta de que los que tiene al frente no son enemigos, que hay gente buena, que el ambiente que hay en el Senado es de primera, que conversamos, que llegamos a acuerdos y que, cuando hay peleas, son con respeto. Lo mismo piensan algunos en la izquierda, que creen que vamos a terminar mal con Kast. La verdad es que he visto un equipo de Kast mucho más prudente, buscando la unidad. Las señales que se han dado en estas semanas han sido impecables.

¿Y el presidente electo prefiere que usted siga a cargo del Senado?

Pregúnteselo a él, pues. Conceptualmente, él quiere que el Senado sea una herramienta de unidad, de trabajo, constructiva.

¿Al menos, el mandatario electo le ha transmitido que le gustaría que el Senado mantenga ese clima?

Por supuesto. Lo hemos conversado, pero aquí la presidencia del Senado depende de mis colegas, no de él. Otra cosa es lo que él quiera. Es importante que el gobierno futuro entienda que no hay que gobernar con barras bravas. Y yo creo que el presidente Kast lo tiene clarito. Cuando uno gobierna con barras bravas y con cabezas calientes, al final esto se va a la calle. Y se transforma en un desorden total y, al final, pura mala leche, como se dice. Fue lo que le pasó al Presidente Piñera, porque ese fue un gobierno que tuvo al frente una oposición mala leche. El presidente Kast está preocupado de que el Senado siga siendo este factor de estabilidad institucional.

Ahora, no da lo mismo quién gobierne el Senado.

Por supuesto que no da lo mismo y, por supuesto, que sí se me ha acercado gente de derecha e izquierda, felicitándome por el trabajo que se ha hecho en este año. En una campaña presidencial que estuvo polarizada, en el Senado no hubo ni un solo problema. Mantuvimos al Senado fuera de la campaña y de la polarización, lo mantuvimos trabajando. Se logró. El Senado le ha dado una señal de estabilidad a Chile y el presidente Kast quiere que siga así.

Usted fue elegido con votos de la oposición, recuperó la lógica de una mesa integrada, con el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) como vicepresidente. Y, a pesar de ser oposición, tuvo una relación fluida con el Presidente Boric. ¿Cumple con el perfil para que pueda extender su presidencia en el Senado?

Mira, esto depende de los senadores que lleguen. Por supuesto que lo que hemos hecho es parte del currículum que uno pueda mostrar para presidir el Senado. Pero, por ejemplo, en el caso del comité de Renovación Nacional, este tema no se ha hablado. Aquí no hay candidatos ni candidatas.

Pero implícitamente los hay, todos saben quiénes son. Candidatos naturales, les digo yo.

Solo hay personas que han manifestado que les gustaría ser, que está bien y no hay problema. Otra cosa es lo que les he manifestado a todos. Aquí ningún sector tiene que pasarle la máquina al otro sector, porque si tú le pasas la máquina, por ejemplo, a la izquierda en la mesa del Senado, ellos te van a pasar la máquina en las comisiones que tengan mayoría. Al final, todos pierden. Así de claro. Hay que entenderlo de esa forma. Por lo tanto, ahora ¿cómo hacemos para seguir en este espacio de estabilidad institucional?

Y en lo personal, ¿a usted le gustaría continuar?

O sea, yo estoy dispuesto, si así se estima conveniente, a ser un año más presidente del Senado. El primer año. Mira, el presidente Kast dijo claramente que quería un gobierno de emergencia. Y ese concepto de emergencia tiene que ser, a mi juicio, los cuatro años. Estamos con problemas gravísimos. Aquí tiene que haber un Senado que esté a la altura de un gobierno de emergencia. Esto no lo estoy diciendo para echarle basura al Presidente Boric y al gobierno que se va. Ellos ya perdieron la elección. Hay que preocuparse del futuro y no del pasado. Hay que hacer cambios inevitables. Un ejemplo. A mí me interesa que, si soy yo o bien otra persona (la que presidirá la institución), que se avance con el proyecto que he planteado de los supersueldos (de funcionarios del Congreso). Porque es una olla a presión. Y nadie quiere enfrentarlo, porque significa problemas, poner el pecho a las balas. Yo he sido capaz de hacerlo y lo he hecho con firmeza.

Usted mencionó un acuerdo de gobernabilidad en el Senado que integre a la futura oposición. ¿Eso implicaría que ellos también podrían acceder a la presidencia del Senado?

No me parece mala idea. No me genera ningún problema. Al revés. Creo que sería bueno. Pero no depende de mí, pues. Lo que me parece mala idea es pasar la máquina. Es decir, yo tengo un voto más y me quedo con todo. Esa cuenta se paga cara después. Hay que ser generoso, hay que verlo, y también hay que darle una estructura para que, si llegara a haber cabezas calientes, el Senado no se transforme en una herramienta para entorpecer el trabajo legislativo como lo hicieron con el Presidente Piñera.

Si no fuera usted, ¿la senadora Paulina Núñez también es una carta de RN para presidir el Senado?

Por supuesto que sí. Y Carlos Ignacio Kuschel también, es el más antiguo.

¿Y ha conversado con ella la posibilidad de cómo resolver esta decisión?

No hemos conversado con nadie del tema en profundidad. Porque, además, es muy importante la opinión de los senadores nuevos.

Ahora, para que quede claro, la bancada de RN tiene la preferencia para encabezar el primer año de presidencia del Senado, ¿no?

Eso es parte del acuerdo. En 2021 éramos lejos la más grande y nos dejaron afuera.

Pero por eso mismo, ustedes también reclamaron que no los dejaran partir siendo la bancada más grande.

Hoy día esperemos que no pase. Para mí, hay una mezcla de dos cosas. Uno, ojalá que sea el partido más grande que represente (al Senado el primer año). Y segundo, que sea la persona idónea para hacer la pega. ¿Quién va a ser capaz de mantener el ambiente y el trabajo que tenemos hoy día? Eso es muy importante.

Respecto de la reforma que busca reducir a largo plazo los llamados supersueldos de funcionarios, entiendo que el Presidente Boric la apoya, pero ¿por qué el gobierno no patrocinó su presentación?

La verdad es que no sé por qué. Esa pregunta habría que hacérsela a ellos. No lo entiendo.

A lo mejor la forma que usted usó tampoco fue la adecuada. Lo ideal es esperar que el gobierno presente el proyecto...

La forma fue acordada con el Presidente Boric en persona. No fue idea mía, pero no importa, me da lo mismo lo que haya pasado. Lo que me importa es que hay un compromiso de que el Presidente sí lo va a presentar a comienzos de enero. Yo creo que él cumple su palabra.

Los socialistas aprovecharon ese tema para hacer otro reclamo, ya que usted dejó sin efecto el concurso para el jefe de comunicaciones del Senado, cuya renta iba a superar la dieta de un senador. Uno de los elementos que molestaron a los socialistas es que había un profesional vinculado al partido que estaba en la terna final para adjudicarse el cargo.

Mira, primero, cuando asumí como presidente del Senado nunca entendí y nadie fue capaz de explicarme por qué llamaron a un concurso de una persona que no se necesitaba. Porque lo que necesita el Senado es una auditoría completa de comunicaciones para ver qué es lo que tenemos. Se gastan más de 3.000 millones en comunicaciones. Entonces nadie va a estar llamando a un jefe de comunicaciones si no hay un diagnóstico claro. Segundo, dentro del Senado hay, por lo menos seis, siete, ocho personas que tienen sueldos altísimos, que pueden hacer el mismo trabajo sin llamar a un concurso. Tercero. El concurso se lo ganó una persona equis, que por respeto a él no voy a dar su nombre, y se retiró.

¿Y la terna?

Entonces, se pasó a la segunda etapa, en la que ingresaron tres nombres. Y en esos tres nombres, a mí me importa un huevo que existan militantes de partido. ¿Está claro? Había una persona de RN, había un PS y había un independiente. Pero ninguno de los tres ganó el concurso. ¿Cómo yo, como presidente del Senado, que estoy en un proyecto contra los supersueldos, voy a contratar a un supersueldo? No tendría ninguna coherencia. Entonces a mí me extraña mucho, porque no son todos los socialistas, que algunos socialistas reclamen por qué no se le adjudica a un socialista. ¿Y por qué no me pidieron que se adjudicara el concurso a la persona que es de RN, mejor? Entonces, yo traté de ser ultracoherente y dije: ninguno (que se adjudicara el concurso).

¿Ese episodio no enturbia las conversaciones para la mesa del Senado? De hecho, el senador Fidel Espinoza (PS) dijo que se había equivocado al votar por usted y no por Felipe Kast (Evópoli) en la última elección de la mesa.

Bueno, pues si se equivocó, tendrá que estar arrepentido. Y si enturbia las conversaciones, estamos mal. Pero yo no voy a cambiar una cosa que me parece que es ética.