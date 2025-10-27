Marco Enríquez-Ominami dice que la elección presidencial sigue abierta, pero remarca: “Hay una ola de derecha dura del 65%”

El abanderado presidencial independiente, Marco Enríquez-Ominami, fue entrevistado este lunes en la sección Protagonistas del programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, donde se afirmó que existe una tendencia de la ciudadanía hacia una derecha más dura con miras a la elección presidencial del próximo 16 de noviembre.

“Yo sí creo que hay una ola de derecha dura del 65%. Y creo que a nivel mundial, si quieren, para que pongamos algunos acuerdos”, dijo el otrora líder del PRO.

Requerido sobre a qué candidatos favorece aquel escenario, sostuvo que a José Antonio Kast (republicanos), Evelyn Matthei (Chile Vamos, Amarillos y Demócratas), Johannes Kaiser (PNL) y Franco Parisi (PDG).

Luego, ME-O profundizó en su análisis: “Yo creo que hay una ola de la derecha dura. Hay una impugnación al Estado muy fuerte en el mundo occidental. Hay furia con el Estado y elocuentemente hay un desprecio por la democracia. Yo creo que eso es así“.

El aspirante independiente a La Moneda comparó la situación chilena a lo que sucede en otros países de la región, como Argentina y Bolivia, con los triunfos de Javier Milei y Rodrigo Paz, respectivamente. Pero también en otros lugares de Europa.

“Vox se va a terminar comiendo al Partido Popular. Kast se comió a la UDI. Milei se comió a Macri. O sea, hay una tendencia a que la derecha que menos ama a la democracia, no es que sea antidemocrática, la que menos valora a la democracia, la que tiene una mayor defensa de los pasados de totalitarios, de las dictaduras. Vox con Franco, Milei con la dictadura, Kast, Kaiser, Matthei, Parisi con la dictadura. Todos ellos tienen las de ganar hoy día. Yo no discuto que la ola los favorece”, enfatizó.

Revisa la entrevista completa acá: