María Pía Adriasola se reúne con primeras damas de Costa Rica y Guatemala previo al cambio de mando

Este martes, un día antes al cambio de mando, la esposa del presidente electo José Antonio Kast, María Pía Adriasola, se reunió con las primeras damas de Costa Rica, Signe Zeikate, y de Guatemala, Lucrecia Peinado.

El encuentro, que se realizó a eso de las 11.30 horas, comenzó con un recorrido por el museo Andino, los jardines y el casco histórico de la viña Santa Rita ubicada en Buin.

Posteriormente, a las 13:00 horas, las invitadas participaron de un cóctel en la terraza del Hotel Casa Real, para luego compartir un almuerzo en el mismo lugar.

En la actividad también participaron la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf; la esposa del futuro canciller de Chile, Teresa Ojeda; y la esposa del futuro subsecretario de Relaciones Exteriores, Cecilia Diez.