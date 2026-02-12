SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Mario Olavarría, diputado electo de UDI: “Kast debiera incorporar un tonelaje político relevante para poder hacer frente a la oposición”

    El exalcalde regresa a la primera línea con la misión, dice, de recuperar el sello social de su partido ante el inicio de un nuevo ciclo. "Es el momento de volver a la UDI popular y estar en la calle", asegura.

    Por 
    Franco Cicchetti
    11 Febrero 2026 Entrevista a Mario Olavarria, Diputado Electo. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Tras años de ser absuelto en el marco del caso basura, el próximo 11 de marzo, Mario Olavarría (UDI) iniciará su periodo en la Cámara de Diputadas y Diputados. Lo hará, dice, con la misión de reimpulsar el sello UDI en un escenario político que, asegura, ha cambiado drásticamente tras los resultados electorales.

    En esta entrevista, si bien plantea que el presidente electo, José Antonio Kast, incorporó de mejor manera a los partidos políticos en la nominación de sus subsecretarios, plantea que en el gabinete falta más tonelaje político.

    Además, recalca: “Somos oficialistas porque apoyamos al presidente Kast en su victoria, pero no somos parte del gobierno”.

    11 de febrero 2026 Entrevista a Mario Olavarría, diputado electo. Foto: Andrés Pérez Andres Perez

    Usted fue alcalde de Colina y enfrentó investigaciones judiciales. ¿Por qué decidió volver ahora?

    Ha pasado mucho tiempo desde que dejé de ser alcalde. Las polémicas a las que te refieres fueron investigaciones que terminaron en juicio con absolución; se está hablando ya de más de 10 años. Después, el presidente Piñera me nombró delegado provincial y estuve ahí hasta que terminó su mandato. Fui candidato a alcalde el año pasado en Lampa y, aunque no me fue bien, me permitió ver que en esta elección de diputados podía tener una base de votación buena.

    ¿Cuáles son sus apuestas dentro del Congreso?

    Me toca ser un diputado con un gobierno afín, por lo tanto, tratar de apoyar en todo al gobierno que asume el 11 de marzo con el presidente Kast. También vengo al mundo municipal y me gustaría que aparecieran reformas para una mayor regionalización efectiva y descentralización. Por eso se me ha asignado la comisión de Gobierno Interior, que ve temas de inmigración y reformas políticas; son temas que me apasionan.

    Pablo Longueira calificó como “yogures con fecha de vencimiento” a algunos ministros de Kast. ¿Comparte esa opinión?

    Pablo Longueira es una persona muy respetada y celebro mucho que vuelva con un rol relevante. En cuanto a sus declaraciones, yo no le deseo al gobierno que vaya cambiando su ministro al poco tiempo. Pero también es cierto que el modelo de gabinete que ha diseñado el presidente Kast prescinde del tema político bastante; los demás vienen más bien del mundo técnico y de la independencia respecto a los partidos. Eso le agrega un problema a la gestión. El presidente Kast se va a encontrar con un mundo muy politizado y una oposición muy firme. Ante una oposición que va a ser bastante fuerte, el presidente Kast debiera incorporar un tonelaje político relevante para poder hacer frente a la oposición.

    ¿Considera que se logró un equilibrio entre los partidos e independientes en los nombramientos de subsecretarios y delegados?

    Hubo aprensiones en forma privada, pero el presidente Kast al final nombró una lista de personas donde hay una buena mezcla entre técnico y político. También creo que dejó más tranquilos a los partidos, por algo no están alegando así. Por lo tanto, creo que ahí hay un cambio en el enfoque y me parece bien.

    Considerando que la UDI formará parte del oficialismo, ¿qué rol debería cumplir el partido?

    Somos oficialistas porque apoyamos al presidente Kast en su victoria, pero no somos parte del gobierno hasta donde yo sé. Espero que se vaya formando una alianza importante; el gobierno necesita una base mucho más amplia que el Partido Republicano. Para poder hacer sus reformas requiere obviamente el concurso de Chile Vamos y de otros partidos independientes. En este segundo nombramiento de autoridad la cosa va encajando y eso hace que los partidos se sientan más comprometidos.

    ¿Qué evaluación tiene de la directiva de Guillermo Ramírez y la necesidad de una “vieja guardia”?

    Fui fundador de la UDI y me fui por desacuerdos, pero me acogieron nuevamente. Creo que la UDI necesita un cambio importante en su gestión y en su enfoque para transformarse en un partido relevante. No es la pelea de la antigua con la nueva guardia; lo que tiene que recuperarse es el estilo. La tarea es volver a la UDI popular, preocuparse de la gente que más necesita y de una clase media emergente sujeta a los vaivenes económicos. Hay gente joven fenomenal como Ricardo Neumann o Jaime Coloma, con los cuales se va a hacer un trabajo de aporte fenomenal.

    ¿Existen “líneas rojas” o temas que podrían complicar la relación con el Ejecutivo?

    El propio gobierno ha dicho que es un gobierno para una emergencia, por lo tanto, los temas que podrían ser más complicados van a estar en segunda o tercera línea. Las otras cosas se irán dando con el tiempo.

    ¿Espera una oposición social intensa durante la gestión de Kast?

    Existe una izquierda que no votó por él y va a tener líderes que van a buscar ser oposición. Pero el ciudadano común quedó muy quemado con lo que fue el estallido social; los hechos de violencia que se produjeron yo creo que no van a volver a producirse. Kast va a tomar medidas tan buenas en economía que le van a permitir un primer año exitoso y eso hace que la cosa social baje un poco los decibeles. Nosotros tenemos que trabajar con aquellos que son opositores democráticos, diferenciándolos de quienes se subieron al carro para derrocar un gobierno elegido.

    Kast fue muy crítico con la derecha en el pasado. ¿Cree que su victoria es un juicio negativo a la política anterior?

    Kast tuvo una crítica importante, pero “otra cosa es con guitarra”. El presidente Piñera no tenía mayoría en el Congreso y los opositores se volvieron locos; eso era un golpe de Estado. Hoy es otro país con otras necesidades que las vislumbró muy bien el presidente Kast. Nosotros estaremos para apoyarlo en lo que haya que apoyar.

    Más sobre:UDIDistrito 8Diputados

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Casi 6 mil cirugías en conjunto durante 2025: sector privado se suma a la reducción de listas de espera en salud

    Desde el comercio a los viajes: cómo la baja del dólar se está traduciendo en los precios

    Expertos discrepan sobre la fórmula del proyecto eléctrico que el gobierno busca heredar a la administración de Kast

    Juez ordena al gobierno de Trump el regreso a EE.UU. de los inmigrantes venezolanos enviados a la megacárcel de Bukele

    Entra a operar la última etapa de Ley de Plásticos de un Solo Uso con dudas sobre su implementación

    Ana Victoria Quintana, la carta que propuso Kaiser para Justicia y que terminó en Prevención del Delito de Kast

    Lo más leído

    1.
    “Transforma SPA”: Jara se suma a la lista de exministros de Boric que abrieron consultoras

    “Transforma SPA”: Jara se suma a la lista de exministros de Boric que abrieron consultoras

    2.
    La advertencia de la izquierda a Kast: si no apoya a Bachelet, tensionará la relación entre la oposición y La Moneda

    La advertencia de la izquierda a Kast: si no apoya a Bachelet, tensionará la relación entre la oposición y La Moneda

    3.
    En cita en la OPE: Steinert aborda situación de Jouannet y derecha pide explicaciones al futuro subsecretario

    En cita en la OPE: Steinert aborda situación de Jouannet y derecha pide explicaciones al futuro subsecretario

    4.
    Gobierno confirma envío de ayuda humanitaria a Cuba en medio de presiones del Partido Comunista

    Gobierno confirma envío de ayuda humanitaria a Cuba en medio de presiones del Partido Comunista

    5.
    Derecha se suma a presión por sala cuna: piden a Kast tramitar proyecto con celeridad a contar del 11 de marzo

    Derecha se suma a presión por sala cuna: piden a Kast tramitar proyecto con celeridad a contar del 11 de marzo

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Casi 6 mil cirugías en conjunto durante 2025: sector privado se suma a la reducción de listas de espera en salud
    Chile

    Casi 6 mil cirugías en conjunto durante 2025: sector privado se suma a la reducción de listas de espera en salud

    Entra a operar la última etapa de Ley de Plásticos de un Solo Uso con dudas sobre su implementación

    Mario Olavarría, diputado electo de UDI: “Kast debiera incorporar un tonelaje político relevante para poder hacer frente a la oposición”

    Desde el comercio a los viajes: cómo la baja del dólar se está traduciendo en los precios
    Negocios

    Desde el comercio a los viajes: cómo la baja del dólar se está traduciendo en los precios

    Expertos discrepan sobre la fórmula del proyecto eléctrico que el gobierno busca heredar a la administración de Kast

    Director Blanco y Negro dice que efecto positivo de rebaja tributaria “no está reflejado en el precio” de la oferta de Mosa

    Cómo grupos terroristas y de odio están reclutando niños a través de videojuegos
    Tendencias

    Cómo grupos terroristas y de odio están reclutando niños a través de videojuegos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Qué se sabe de la presunta incursión de drones de un cartel de México en el espacio aéreo de EEUU

    Un Sudamericano para el olvido: la Roja Sub 20 femenina se despide de Paraguay última en su grupo y sin hacer un gol
    El Deportivo

    Un Sudamericano para el olvido: la Roja Sub 20 femenina se despide de Paraguay última en su grupo y sin hacer un gol

    Colegio de Entrenadores sentencia el debut de Esteban Paredes como DT de Santiago Morning: “Se espera que cumplan las bases”

    Paqui Meneghini compara su proceso con el de Gustavo Álvarez en la U y le manda un recado a los hinchas azules

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad
    Tecnología

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Goat: La Cabra que Cambió el Juego, la cinta animada de básquetbol inspirada en el caso real de un deportista
    Cultura y entretención

    Goat: La Cabra que Cambió el Juego, la cinta animada de básquetbol inspirada en el caso real de un deportista

    Medio estadounidense destaca a la cinta chilena Matapanki y se alista para el Festival de Berlín

    Declaran monumento histórico a patrimonio de Federico Assler, Nemesio Antúnez, Gracia Barrios y José Balmes

    Juez ordena al gobierno de Trump el regreso a EE.UU. de los inmigrantes venezolanos enviados a la megacárcel de Bukele
    Mundo

    Juez ordena al gobierno de Trump el regreso a EE.UU. de los inmigrantes venezolanos enviados a la megacárcel de Bukele

    Trump revoca legislación de la era Obama que establecía que los gases de efecto invernadero ponen en peligro la salud pública

    Senado argentino avala la reforma laboral: ¿qué propone y por qué causa el rechazo de los sindicatos?

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse
    Paula

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles