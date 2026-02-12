Mario Olavarría, diputado electo de UDI: “Kast debiera incorporar un tonelaje político relevante para poder hacer frente a la oposición”

Tras años de ser absuelto en el marco del caso basura, el próximo 11 de marzo, Mario Olavarría (UDI) iniciará su periodo en la Cámara de Diputadas y Diputados. Lo hará, dice, con la misión de reimpulsar el sello UDI en un escenario político que, asegura, ha cambiado drásticamente tras los resultados electorales.

En esta entrevista, si bien plantea que el presidente electo, José Antonio Kast, incorporó de mejor manera a los partidos políticos en la nominación de sus subsecretarios, plantea que en el gabinete falta más tonelaje político.

Además, recalca: “Somos oficialistas porque apoyamos al presidente Kast en su victoria, pero no somos parte del gobierno”.

11 de febrero 2026 Entrevista a Mario Olavarría, diputado electo. Foto: Andrés Pérez Andres Perez

Usted fue alcalde de Colina y enfrentó investigaciones judiciales. ¿Por qué decidió volver ahora?

Ha pasado mucho tiempo desde que dejé de ser alcalde. Las polémicas a las que te refieres fueron investigaciones que terminaron en juicio con absolución; se está hablando ya de más de 10 años. Después, el presidente Piñera me nombró delegado provincial y estuve ahí hasta que terminó su mandato. Fui candidato a alcalde el año pasado en Lampa y, aunque no me fue bien, me permitió ver que en esta elección de diputados podía tener una base de votación buena.

¿Cuáles son sus apuestas dentro del Congreso?

Me toca ser un diputado con un gobierno afín, por lo tanto, tratar de apoyar en todo al gobierno que asume el 11 de marzo con el presidente Kast. También vengo al mundo municipal y me gustaría que aparecieran reformas para una mayor regionalización efectiva y descentralización. Por eso se me ha asignado la comisión de Gobierno Interior, que ve temas de inmigración y reformas políticas; son temas que me apasionan.

Pablo Longueira calificó como “yogures con fecha de vencimiento” a algunos ministros de Kast. ¿Comparte esa opinión?

Pablo Longueira es una persona muy respetada y celebro mucho que vuelva con un rol relevante. En cuanto a sus declaraciones, yo no le deseo al gobierno que vaya cambiando su ministro al poco tiempo. Pero también es cierto que el modelo de gabinete que ha diseñado el presidente Kast prescinde del tema político bastante; los demás vienen más bien del mundo técnico y de la independencia respecto a los partidos. Eso le agrega un problema a la gestión. El presidente Kast se va a encontrar con un mundo muy politizado y una oposición muy firme. Ante una oposición que va a ser bastante fuerte, el presidente Kast debiera incorporar un tonelaje político relevante para poder hacer frente a la oposición.

¿Considera que se logró un equilibrio entre los partidos e independientes en los nombramientos de subsecretarios y delegados?

Hubo aprensiones en forma privada, pero el presidente Kast al final nombró una lista de personas donde hay una buena mezcla entre técnico y político. También creo que dejó más tranquilos a los partidos, por algo no están alegando así. Por lo tanto, creo que ahí hay un cambio en el enfoque y me parece bien.

Considerando que la UDI formará parte del oficialismo, ¿qué rol debería cumplir el partido?

Somos oficialistas porque apoyamos al presidente Kast en su victoria, pero no somos parte del gobierno hasta donde yo sé. Espero que se vaya formando una alianza importante; el gobierno necesita una base mucho más amplia que el Partido Republicano. Para poder hacer sus reformas requiere obviamente el concurso de Chile Vamos y de otros partidos independientes. En este segundo nombramiento de autoridad la cosa va encajando y eso hace que los partidos se sientan más comprometidos.

¿Qué evaluación tiene de la directiva de Guillermo Ramírez y la necesidad de una “vieja guardia”?

Fui fundador de la UDI y me fui por desacuerdos, pero me acogieron nuevamente. Creo que la UDI necesita un cambio importante en su gestión y en su enfoque para transformarse en un partido relevante. No es la pelea de la antigua con la nueva guardia; lo que tiene que recuperarse es el estilo. La tarea es volver a la UDI popular, preocuparse de la gente que más necesita y de una clase media emergente sujeta a los vaivenes económicos. Hay gente joven fenomenal como Ricardo Neumann o Jaime Coloma, con los cuales se va a hacer un trabajo de aporte fenomenal.

¿Existen “líneas rojas” o temas que podrían complicar la relación con el Ejecutivo?

El propio gobierno ha dicho que es un gobierno para una emergencia, por lo tanto, los temas que podrían ser más complicados van a estar en segunda o tercera línea. Las otras cosas se irán dando con el tiempo.

¿Espera una oposición social intensa durante la gestión de Kast?

Existe una izquierda que no votó por él y va a tener líderes que van a buscar ser oposición. Pero el ciudadano común quedó muy quemado con lo que fue el estallido social; los hechos de violencia que se produjeron yo creo que no van a volver a producirse. Kast va a tomar medidas tan buenas en economía que le van a permitir un primer año exitoso y eso hace que la cosa social baje un poco los decibeles. Nosotros tenemos que trabajar con aquellos que son opositores democráticos, diferenciándolos de quienes se subieron al carro para derrocar un gobierno elegido.

Kast fue muy crítico con la derecha en el pasado. ¿Cree que su victoria es un juicio negativo a la política anterior?

Kast tuvo una crítica importante, pero “otra cosa es con guitarra”. El presidente Piñera no tenía mayoría en el Congreso y los opositores se volvieron locos; eso era un golpe de Estado. Hoy es otro país con otras necesidades que las vislumbró muy bien el presidente Kast. Nosotros estaremos para apoyarlo en lo que haya que apoyar.