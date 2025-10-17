Martínez (FA) defiende al gobierno ante críticas de “inexperiencia”: “Hay muchas crisis protagonizadas por el Socialismo Democrático”

Ayer el gobierno del Presidente Gabriel Boric perdió a uno de sus ministros más cercanos. La crisis de las cuentas de luz provocó la salida de Diego Pardow (FA) del Ministerio de Energía.

Las críticas a la gestión del ahora exministro -y al gobierno en sí- no se hicieron esperar.

Por ejemplo, el presidente del Senado Manuel José Ossandón destacó que Boric actuó bien, pero que este error demuestra “que estamos con un gobierno joven que improvisa muchas cosas”. Crítica que ha sido constante hacia este gobierno.

Consultada al respecto esta mañana en Radio Pauta, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, defendió que son varios los ministros que “hoy día su presencia es bastante grande y que tienen mucha experiencia”.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Dicho eso, agregó que la lectura de la “inexperiencia” es injusta, ya que en el gabinete existen diversas trayectorias políticas.

Luego lanzó: " Hay muchas crisis que han tenido como protagonistas a personas del Socialismo Democrático ”.

“Creo que a ratos se nos olvidan cuáles han sido todas esas crisis y cómo hemos colaborado mutuamente para poder salir de ellas. Han habido crisis en distintos partidos políticos”, continuó.

“Nosotros en eso hemos tenido nuestra visión, nuestro rol. Hemos puesto nuestros cuadros para poder acompañar y trabajar fuertemente con el Presidente Boric. Y por lo tanto, creo que acá también, cuando mencionamos que hay una inexperiencia del ministro de Energía, cuando es el primer ministro que ve este problema después de tres administraciones, me parece que también no es exactamente un problema de experiencia, al contrario”, agregó.

CONSTANZA MARTINEZ - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Para terminar, la exdelegada presidencial destacó que no está de acuerdo con "esa visión de que el Socialismo Democrático viene a salvar un incendio", ya que “los dos últimos incendios complejos vinieron desde ese sector”.

“Me parece que al final es mencionar siempre que es el Frente Amplio el que viene a provocar problemas y yo no lo veo así”, concluyó la líder oficialista.