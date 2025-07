Matthei asegura que ella “cree muchísimo más en la equidad y en el rol de las mujeres” que Kast

La tensión entre Evelyn Matthei y José Antonio Kast han marcado la contingencia política de los últimos días.

Fue la semana pasada cuando la candidata de Chile Vamos y Amarillos acusó a republicanos de realizar una campaña sucia en su contra. Pasados los días, anunció una querella contra quienes resultaran responsables de dicha situación, aunque ayer desistió de presentar la acción judicial.

Dejando fuera este hecho concreto, el ambiente entre los abanderados ya estaba crispado.

Bajo ese marco, en entrevista con la revista Velvet, realizada antes del anuncio de la querella, la exalcaldesa de Providencia quiso marcar las diferencias que tiene con el fundador de republicanos. En ese sentido, aseguró que ella “cree muchísimo más en la equidad y en el rol de las mujeres que José Antonio Kast”.

“En este nuevo rumbo de la campaña queremos transmitir la idea de que el exceso de ideologización nos hace daño, nos separa tratarse como enemigos, traidores, cobardes. No es la forma de sacar a Chile adelante”, señaló.

En esa línea, afirmó que ese ha sido el relato de toda su vida. “Nunca he sido de extremos; sí puedo convencer, defender puntos con fuerza, pero siempre he creído en poner a Chile primero, pero de una manera de construir futuro común. En eso nos diferenciamos con José Antonio. Y, también, como te decía, en el rol de la mujer. Cuando por primera vez entré al Congreso, de 120 diputados, éramos apenas siete mujeres. Entonces, me ha tocado vivir el que intenten encasillarte; que por ser mujer tenía que hablar de divorcio y aborto, no podía referirme a economía porque era asunto de hombres”, comentó.

Luego, consultada sobre la última polémica que tuvo con republicanos, en donde los acusó de hacerla parecer con alzheimer, Matthei señaló: “Cuando una mujer entra con fuerza en la política, muchas veces se recurre a estrategias que buscan desacreditarla de formas muy personales. Hacer correr rumores sobre mi salud, o poner en duda mi capacidad, es bajo” .

Dicho eso, explicó que decidió hacer pública la situación “porque cuando se cruzan ciertos límites, uno debe poner un freno. Gracias a Dios estoy muy sana, fuerte y tengo toda la energía para seguir aportando al país. Hacerlo público no fue porque me afectara, sino para señalar que no todo vale en una campaña presidencial".

En esa línea, continuó: “Hoy el tema es otro. Chile está primero y hay urgencias que requieren propuestas y en eso estoy enfocada. En nuestro gobierno tenemos contemplado, primero, entrenar a las mujeres en oficios que paguen bien. Cuando fui ministra del Trabajo las preparamos en minería y dieron estupendos resultados. Queremos hacer lo mismo ahora con las más jóvenes en lo que es programación, que es bien remunerado y cada vez más necesario. La idea es poder crear 300 mil buenos empleos para mujeres”.