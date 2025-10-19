Matthei lanza plataforma digital para coordinar apoderados de mesa en todo Chile

La candidata presidencial, Evelyn Matthei (UDI), presentó este domingo una plataforma digital nacional destinada a la coordinación de apoderados de mesa, con el objetivo de garantizar la transparencia electoral de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias.

La iniciativa busca “defender el voto libre, informado y transparente en todo el país”, y aglutinará el trabajo conjunto de voluntarios, equipos técnicos y dirigentes de Amarillos por Chile, Demócratas, Evópoli, Renovación Nacional y la UDI.

La plataforma permitirá que los apoderados se inscriban desde cualquier región, elijan sus locales de votación preferidos y accedan a capacitaciones y materiales de apoyo en línea.

Además, contará con canales de comunicación directa, herramientas de gestión regional y monitoreo en tiempo real durante la jornada electoral, con apoyo de inteligencia artificial.

“Estamos usando la tecnología para fortalecer la participación, la colaboración y la transparencia. Porque participar y defender el voto es proteger la voluntad popular y la democracia”, señaló Matthei tras reunirse con sus equipos de apoderados

En ese sentido, la candidata opositora aseguró que “queremos que cada chileno que crea en un Chile mejor pueda sumarse y ser parte activa del proceso electoral”.