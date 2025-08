Matthei ofrece disculpas tras sus declaraciones en que justificaba el golpe de Estado diciendo que “era necesario”

La candidata presidencial de Chile Vamos y Amarillos, Evelyn Matthei, ofreció disculpas este domingo por sus dichos en que reafirmaba el golpe de Estado de 1973.

En una entrevista con Radio Agricultura del pasado 16 de abril de 2025, la candidata señaló respecto al golpe de Estado ocurrido en 1973 que “era necesario. Si no, nos íbamos derechito a Cuba. No había otra alternativa”.

Lo anterior le llevó a críticas desde diversos sectores del espectro político. Así, a casi cuatro meses de esas declaraciones, y en una misiva enviada a Sebastián Edwards y publicada en El Mercurio, la exalcaldesa de Providencia reflexionó sobre estas declaraciones.

Recogiendo las palabras de Sebastián Edwards, quise aprovechar para escribir esta carta abierta, para aclarar algunas declaraciones que causaron dolor. Por las cuales ofrezco sinceras disculpas.

— Evelyn Matthei (@evelynmatthei) August 3, 2025

En su carta, en que primero comenta sobre una entrevista al aludido en que hablaba sobre el programa de gobierno de Jeannette Jara, Matthei señala: “ Sé que a muchos chilenos les molestó u ofendió lo que dije, y desde ya me disculpo por el dolor que mis palabras pudieron causarles . Nada más lejano de mi intención. Lo que dije iba en un sentido completamente diferente”.

A lo que explicó: “La extrema polarización ideológica y la violencia verbal y física se habían tomado nuestra sociedad durante los años sesenta y principios de los setenta. Nuestro país era un escenario donde se jugaba la Guerra Fría. Se trataba a los adversarios como “enemigos”, y en ello todos los sectores tuvieron responsabilidad. La política no defendió la democracia, y cuando vino el golpe militar, lamentablemente hubo persecuciones y muertes. No las justifico, no las defiendo. ¿Cómo podría hacerlo o creerlo? Menos aún puedo aceptar o justificar asesinatos ni torturas de prisioneros. Nada puede justificar semejantes actos”

“Esta es una lección que creo que la mayoría hemos aprendido. La vida, la libertad, la democracia, los derechos humanos son intransables, y hay que defenderlos siempre, sin medias tintas, aquí y en todas partes, ahora y siempre”, concluyó al respecto.

Reacciones

El senador de Demócratas Matías Walker señaló que las palabras de Matthei resultan una “fundamental reafirmación”.

“Los derechos humanos se deben defender siempre, en cualquier tiempo y circunstancia; su violación jamás se puede justificar, ni menos defender. Su noble solicitud de disculpas por sus dichos en una entrevista radial - que se prestaron a confusión -, la enaltecen como persona, en tiempos en que abunda la soberbia”, escribió al respecto en su cuenta de X.

Andres Perez

El jefe de la bancada de diputados PPD-Independientes, Héctor Ulloa, también valoró las palabras de la candidata de Chile Vamos y Amarillos. Además, mostró su solidaridad con las víctimas de la dictadura.

“Espero que su defensa de la democracia y los derechos humanos sea con verdadera convicción y no corresponda a una estrategia electoral, en vista de su caída en las encuestas”, señaló Ulloa.

“Además, queremos expresar nuestra solidaridad con las víctimas de la Dictadura y sus familiares, porque cada vez que candidatos de derecha salen justificando los horrores de esa época, se abre una página muy dolorosa en la historia de nuestro país, que esperamos nunca más se repita”, concluyó sobre el tema.

Diputado Héctor Ulloa. Jose Acchiardo jacchiar@gmail.com

Para la jefa de bancada del comité PC-FRVS-AH e Independientes, Lorena Pizarro (PC), la situación no se trata tanto sobre los dichos de la candidata, sino a que “ ella abrazaba y saludaba a la dictadura y jamás condenó las violaciones a los derechos humanos ”.

“En esta carta que envía al director del diario El Mercurio termina señalando lo que siempre hacen los golpistas y quienes avalan y avalaron el golpe de estado civil-militar, es que todos y todas fuimos responsables. Eso me parece que es una nueva forma de justificar la existencia del golpe”, criticó.

“Señora Evelyn Matthei, nada justifica un golpe de estado, nada justifica violaciones a los derechos humanos. Si usted lo quiere contextualizar, lo termina justificando. Entonces creo que tiene que mostrar lo que es y en lo que cree, que cree que el golpe de estado fue necesario”, agregó al respecto.

7 MAYO 2024 RETRATO A LA DIPUTADO LORENA PIZARRO EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Por su parte, la parlamentaria Marlene Pérez (Ind.-UDI) enfatizó que “los valores y principios democráticos de Evelyn Matthei son indiscutibles”, además de destacar que “lo que ella quiso manifestar en esa oportunidad, hoy ha quedado expresado de una manera mucho más clara”.

“A lo largo de su trayectoria ha sido una fiel defensora de los derechos humanos, cuestión que otros candidatos y candidatas no pueden igualar”, agregó al respecto.