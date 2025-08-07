SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Matthei se cuadra con Kaiser y sostiene que el estallido social fue organizado, pero reconoce que “contó con el apoyo popular”

La candidata de Chile Vamos y Amarillos precisó que de todas formas "había una molestia en la ciudadanía".

Shelmmy CarvajalPor 
Shelmmy Carvajal
JAVIER SALVO/ATON CHILE

La candidata presidencial de Chile Vamos y Amarillos, Evelyn Matthei, se cuadró con la postura de Johannes Kaiser sobre el estallido social. En medio de un conversatorio sobre transporte, este jueves, el aspirante a La Moneda por el Partido Nacional Libertario defendió que las manifestaciones que comenzaron en octubre de 2019 fueron organizadas.

En el marco de Enatrans 2025, organizado por Chiletransporte AG, al ser consultados por manifestaciones en su eventual gobierno, Matthei respondió: “No le tengo miedo al estallido, porque para que haya un estallido tiene que haber respaldo popular, y el respaldo popular vino porque la gente dejó de crecer, porque dejó de tener acceso al trabajo (...) pero ellos han visto que tuvo muy malos resultados, y por lo tanto, lo único que necesitan ahora es tener claridad de que van a tener un gobierno en el cual pueden confiar".

En tanto, Kaiser en su respuesta aprovechó de abordar lo ocurrido hace seis años y defendió que detrás de las protestas “hubo un diseño para hacer un golpe de estado a la institucionalidad“.

Y añadió: “Y si nosotros no reconocemos eso, entonces estamos condenados a repetirlo, quizás incluso perder nuestro país. No nos dejemos engañar por un discurso que ha instalado la izquierda y lo ha instalado porque le conviene, de que Chile sería un país tan terriblemente desigual y tan oprimido, que tuvieron que salir las masas a las calles a destruirlo todo, eso no es cierto. Es una mentira".

Tras la exposición de Kaiser, la militante de la UDI afirmó que comparte la teoría de una organización detrás de las manifestaciones, sin embargo, precisó que también contaron con el respaldo ciudadano.

“Yo estoy de acuerdo con Johannes en el sentido de que se veía organización. Perdón, pero la probabilidad de que se quemen, quince, no sé cuántas (estaciones de Metro) la probabilidad que eso ocurra en forma simultánea, debe ser 0,0001%“.

Dicho eso, señaló: “También quiero decir que había una molestia en la ciudadanía porque durante mucho tiempo estábamos creciendo. En Chile hay muchas diferencias, demasiadas diferencias a mi juicio, y la gente sentía que estaba mal, pero que cada año estaba un poco mejor, que un año podía comprarse un poco más de cosas, que el hijo podía estudiar, que podían comprarse un auto, que estábamos avanzando y de repente ese avance se frenó completamente durante Bachelet 2″.

Para concluir el tema, Matthei zanjó: “Entonces, sí, yo creo que fue organizado, pero también contó con el apoyo popular y eso es lo que yo creo que hoy día ya no existiría porque la gente se dio cuenta de las consecuencias que tenía".

Más sobre:Evelyn MattheiUDIJohannes Kaiser

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Fue muy doloroso”: Montes presenta cuenta pública recordando “vientos en contra” como caso Convenios

Tras cruce con Kast: Jara reconoce “error” sobre nacionalización del cobre en programa de gobierno

Huenchumilla se reúne con el general Araya y expresa respaldo DC a institución policial

Jara se baja de debates tras alta exposición y Escobar se mantiene en primera línea pese a malestar PC

Se enreda acuerdo presidencial y parlamentario entre Demócratas y Chile Vamos: dirigentes reclaman falta de información

“De extrema izquierda” y “coordinadas”: la teoría de Desbordes, Sichel y Bellolio por movilizaciones simultáneas en liceos

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

3.
Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

4.
Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

5.
“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Kast acusa a Jara de “mentir” sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

Kast acusa a Jara de “mentir” sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

“Un gol caído del cielo”: registran un insólito penal en el fútbol ruso

“Un gol caído del cielo”: registran un insólito penal en el fútbol ruso

Servicios

Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal y cuáles grupos recibirán los $250 mil mensuales

Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal y cuáles grupos recibirán los $250 mil mensuales

Cuándo es la venta de entradas para la fecha de Ricky Martin en Chile: se presentará en el Claro Arena

Cuándo es la venta de entradas para la fecha de Ricky Martin en Chile: se presentará en el Claro Arena

Estos son los desvíos de tránsito para autos y transporte público por el cierre del puente Lo Saldes

Estos son los desvíos de tránsito para autos y transporte público por el cierre del puente Lo Saldes

“Fue muy doloroso”: Montes presenta cuenta pública recordando “vientos en contra” como caso Convenios
Chile

“Fue muy doloroso”: Montes presenta cuenta pública recordando “vientos en contra” como caso Convenios

Tras cruce con Kast: Jara reconoce “error” sobre nacionalización del cobre en programa de gobierno

Huenchumilla se reúne con el general Araya y expresa respaldo DC a institución policial

A los 85 años falleció el destacado economista Andrés Sanfuentes
Negocios

A los 85 años falleció el destacado economista Andrés Sanfuentes

Desempleo en 10%: ¿qué podemos hacer?

Picton se expande a México, Brasil y Costa Rica

Censo sin migrantes: la nueva medida de Trump para excluir a las personas indocumentadas
Tendencias

Censo sin migrantes: la nueva medida de Trump para excluir a las personas indocumentadas

Qué se sabe del tiroteo que dejó cinco soldados heridos en una base militar de Estados Unidos

Cómo es por dentro el restaurante de Tesla de Elon Musk en Los Ángeles

Nicolás Jarry no logra sostener su arrollador comienzo y se despide en su estreno en el Masters 1000 de Cincinnati
El Deportivo

Nicolás Jarry no logra sostener su arrollador comienzo y se despide en su estreno en el Masters 1000 de Cincinnati

Perfil anti Gareca, cambio de mentalidad y norma Sub 21: el plan de la ANFP para resucitar a la Roja

Expresidente de Flamengo golpea la mesa por el nuevo contrato de Erick Pulgar: “Es un error grave”

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

La “difícil” negociación para traer a Ricky Martin al Claro Arena y cómo el nuevo estadio arremete en la cartelera
Cultura y entretención

La “difícil” negociación para traer a Ricky Martin al Claro Arena y cómo el nuevo estadio arremete en la cartelera

Los mundos del productor y músico Adanowsky: “Hago firmar contratos a los artistas en que prohíbo que me jodan”

Ricky Martin inaugura el nuevo estadio Claro Arena de la UC

Eyal Zamir, el general israelí que obedecerá la orden de Netanyahu en la que no cree: ocupar totalmente Gaza
Mundo

Eyal Zamir, el general israelí que obedecerá la orden de Netanyahu en la que no cree: ocupar totalmente Gaza

Netanyahu plantea tomar el control de Gaza “por seguridad” y propone un gobierno de transición árabe

Putin propone Emiratos Árabes Unidos como sede para la reunión con Trump sobre la guerra de Ucrania

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?
Paula

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?

Hablemos de amor: Durante años compartimos trayecto. Después, compartimos la vida

Mujeres que impactan: Blanca Zegers y su terapia con caballos