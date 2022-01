Matthei sobre Convención: “Si, como ha parecido hasta ahora, lo que reina ahí es un poquito la locura infantil, hay que rechazar” en el plebiscito de salida

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, abordó esta mañana el trabajo que ha realizado la Convención Constitucional en el proceso de redacción de una nueva Carta Magna.

Hace poco más de dos semanas se eligió a la nueva Mesa Directiva del órgano, la cual estará a cargo de María Elisa Quinteros como presidenta, y de Gaspar Domínguez en la vicepresidencia, para liderar el debate constituyente durante los próximos seis meses, de cara al plebiscito de salida que permitirá votar si se aprueba o no la nueva Constitución.

En ese marco, en conversación con Radio ADN, la jefa comunal señaló que “ojalá que lleguen a un buen acuerdo, eso es lejos lo mejor para el país. Pero, si como ha parecido hasta ahora, en realidad lo que reina ahí es un poquito la locura infantil, yo creo que hay que rechazar no más”.

“Lo peor que podemos tener es una Constitución absolutamente chiflete. O sea, tu no puedes gobernar con una Constitución que no tiene ni pies ni cabeza, y hasta ahora lo que hemos visto da pena, o sea la Convención pareciera estar conformada por adolescentes irresponsables”, agregó y puntualizó: “Yo lo que he visto hasta ahora de la Convención Constituyente no sé si a uno le dan ganas de reírse o llorar”.

El próximo jueves finaliza el plazo para ingresar iniciativas populares de norma, un mecanismo elaborado desde la Convención para que una persona -o un grupo de personas- pueda presentar una propuesta para ser incorporada en el debate constitucional y, eventualmente, también en la próxima Carta Fundamental.

Sobre aquel mecanismo, la también exministra del Trabajo planteó: “Acá pueden aceptarse muchas de estas iniciativas populares y finalmente puede quedar una Constitución que sencillamente nada dialoga con nada, porque una Constitución además tiene que tener una cierta coherencia”, y agregó que “hasta ahora lo que estoy viendo es brutalmente malo, me parecen adolescentes con un juguete nuevo. Dios quiera que sienten cabeza, pero no se ve por dónde”.

“Tengamos claro que muchas de las personas que están ahí electas no tienen ni siquiera consciencia de lo que está entre sus manos, o sea, yo de verdad creo que más bien hay que volcarse a lo que pueda hacer el gobierno, lo que pueda hacer el Congreso”, continuó diciendo.

Durante la conversación con la emisora, la alcaldesa de Providencia también abordó la participación de los convencionales de Vamos por Chile en la Convención. A su juicio, “están totalmente marginados”.

“La bancada no tiene ningún peso y no tiene ningún poder para hablar. La mayoría de la gente no conversa con ellos, no los dejan ni siquiera a veces hablar en las comisiones, después los vetan por A, B y C motivos”, añadió.

Así también, fue consultada sobre la incorporación de convencionales del sector a las vicepresidencias adjuntas, una elección que no se zanjó hasta la semana pasada, cuando el bloque decidió -tras extensas negociaciones- que sería Raúl Celis (RN) quien conformaría parte de la Mesa Ampliada por los primeros tres meses, para luego ser reemplazado para el periodo restante por Hernán Larraín Matte (Evópoli).

Tras aquella decisión, Mattehi declaró que “da lo mismo quien es el vicepresidente nuestro, si no tiene ningún peso”.

Boric y futuro gobierno: “No podemos sentarnos a tomar palco de cómo le va”

En la instancia, la alcaldesa también abordó la situación en que el Presidente electo, Gabriel Boric, recibirá al país para su próximo periodo presidencial.

Según la exministra, debido a la pandemia y la “crisis económica”, “la situación es muy compleja y va a requerir del Presidente electo Boric mucho talento y mucha ductilidad. Va a ser muy demandante para él como persona, en primer lugar, porque tenemos muchas crisis juntas”.

Además, aseguró que “el tema de la crisis social no ha pasado” y que “tiene un problema político no menor el Presidente electo, porque en realidad todos sus discursos en torno a su vida y sus acciones pasadas han sido de la izquierda más vociferante, de la izquierda muy crítica, de la izquierda que todo lo encuentra malo, que cree que hay que cambiar todo. Y esos, además, son sus compañeros de ruta”.

Sin embargo, comentó que “de corazón, deseo que le vaya bien, porque estamos en una situación súper difícil como país”. En esa línea, aseguró que “la centroderecha tiene que jugar un rol de facilitarle la vida”.

“Estoy convencida de que nosotros no podemos sentarnos a tomar palco de cómo le va. Tenemos que, activamente, tratar de que le vaya bien”, concluyó.

“Cada persona puede emitir la opinión que le merezca”

Las declaraciones de la alcaldesa sobre la Convención Constitucional llegaron hasta el exCongreso.

Durante un punto de prensa que realiza habitualmente la Mesa Directiva del órgano para comunicar el balance sobre iniciativas populares de norma y otros temas relacionados al trabajo constituyente, tanto Quinteros como Domínguez abordaron los dichos de Mattehi.

“Los alcaldes, como cualquier otra institución del Estado, tienen el legítimo derecho de participar de este proceso”, comenzó diciendo al respecto el vicepresidente.

“Ponemos a disposición el cronograma de participación para que puedan ver cuáles son las instancias de participación oficial que, por cierto, no son los medios de comunicación. Y le informamos a la alcaldesa y a todos los alcaldes de Chile que tienen la posibilidad de hacer cabildos comunales para poder canalizar -de manera institucional- sus opiniones y así poder hacer este proceso más participativo y con más sustento en la ciudadanía”, complementó.

Por su parte, la presidenta de la Convención agregó que “hay libertad de expresión en este país, es un derecho garantizado”, por lo que “cada persona puede emitir la opinión que le merezca”.

Además, enfatizó en que “nosotros, desde la Convención, no estamos para el análisis de coyuntura política, estamos pensando en el largo plazo, en darle a los pueblos de Chile una nueva Constitución. Ese es el mandato que tenemos”.