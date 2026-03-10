SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Máximo Pávez afirma que “hoy comenzó la instalación del gobierno de emergencia” y detalla primeras reuniones en La Moneda

    El nuevo subsecretario del Interior precisó que dentro de las medidas que contarán con prioridad del nuevo gobierno cuentan el plan Escudo Fronterizo y Desafío 90, con foco en materias de seguridad.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El nuevo subsecretario del Interior, Máximo Pávez, aseguró la noche de este lunes que “hoy comenzó el proceso de instalación del gobierno de emergencia” del presidente electo José Antonio Kast, tras sostener sus primeras reuniones en La Moneda.

    A dos días del cambio de mando entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo, Pávez llegó al Palacio de Gobierno para participar en la preparación del traspaso de mando.

    Desde La Moneda, el subsecretario explicó que “pudimos instalarnos en la Subsecretaría del Interior para contribuir a la instalación constitucional del futuro gobierno en el contexto de la ceremonia de transmisión del mando que vamos a tener a partir del día miércoles”.

    Tras detallar las reuniones sostenidas durante la jornada, Pávez afirmó que “quiero dar cuenta al país que el día de hoy, 9 de marzo, ha comenzado el proceso de instalación del gobierno de emergencia del presidente José Antonio Kast”.

    Según explicó, esto ocurre “con la esperanza de asumir las tareas en un contexto de gobierno de emergencia para afrontar las áreas principales: la emergencia económica, la emergencia fiscal, la emergencia de la seguridad y, fundamentalmente, la emergencia social”, poniendo especial énfasis en las labores de reconstrucción tras los incendios en la Región de Valparaíso y en la zona centro-sur del país.

    En ese marco, el subsecretario sostuvo que parte de sus tareas previas a la asunción de Kast apuntan a asegurar las condiciones de normalidad institucional, para lo cual ha sostenido una serie de reuniones de coordinación.

    Entre ellas, detalló un encuentro con la directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, para revisar los protocolos existentes ante la ceremonia de cambio de mando y eventuales situaciones de emergencia. “Tenemos identificados los protocolos en caso de que fuera necesario”, indicó.

    Asimismo, Pávez informó que también sostuvo una reunión telemática con los futuros delegados presidenciales regionales para abordar los procedimientos asociados a la asunción de las nuevas autoridades.

    “Finalmente, tuvimos una reunión con los futuros subsecretarios de Estado, que son los jefes de servicio, para avanzar en la redacción de los decretos de instalación y contar con la información final necesaria para conformar los equipos y comenzar a trabajar una vez que el presidente Kast haya asumido el mando de la Nación”, agregó.

    Prioridades del nuevo gobierno

    En ese contexto, Pávez también abordó las prioridades de la futura administración en materia de seguridad y las primeras medidas que se impulsarán una vez que Kast asuma en La Moneda.

    “En materia de seguridad tenemos muy claro que el plan Escudo Fronterizo y el plan Desafío 90, que contienen medidas específicas en este ámbito y que está llevando adelante la ministra Trinidad Steinert, junto a los subsecretarios, son una tarea prioritaria”, afirmó.

    El subsecretario también señaló que durante la jornada sostuvo una breve conversación con el Presidente Gabriel Boric.

    “Fue breve y bastante cordial”, indicó Pávez, detallando que el intercambio se produjo mientras se encontraba reunido con su antecesor, Víctor Ramos.

    Finalmente, adelantó que este martes sostendrá nuevas reuniones con el objetivo de afinar las coordinaciones para el cambio de mando que se realizará este miércoles.

    Más sobre:Máximo PávezSubsecretaría del InteriorLa MonedaVíctor RamosJosé Antonio KastGobierno de emergencia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    María Corina Machado recibiría las llaves de la ciudad de Santiago durante visita a Chile por cambio de mando

    Qué es la Medalla Presidencial cuyo molde fue firmado este lunes por el Presidente Boric

    Tras casi 5 años de ausencia: estatua del general Manuel Baquedano retorna a Plaza Italia la madrugada de este martes

    Tragedia familiar en Algarrobo: cuatro personas mueren ahogadas al intentar rescatar a menor que cayó al mar

    Formalizan a tres abogados y a funcionario judicial en indagatoria por corrupción en Los Ángeles

    Canciller de España cancela asistencia a la investidura de José Antonio Kast

    Lo más leído

    1.
    Excanciller Walker afirma que si Kast apoya a Bachelet en su candidatura a la ONU “va a quedar como un estadista”

    Excanciller Walker afirma que si Kast apoya a Bachelet en su candidatura a la ONU “va a quedar como un estadista”

    2.
    El diseño de Kast ad portas de asumir el mando

    El diseño de Kast ad portas de asumir el mando

    3.
    Postulación de Jiles (PDG) a presidencia de la Cámara abre fisura en la futura izquierda opositora

    Postulación de Jiles (PDG) a presidencia de la Cámara abre fisura en la futura izquierda opositora

    4.
    Republicanos, UDI y RN le quitan respaldo y prioridad a ley de conmutación de penas

    Republicanos, UDI y RN le quitan respaldo y prioridad a ley de conmutación de penas

    5.
    Inauguración del año escolar en el Augusto D’Halmar: la primera actividad de Kast como presidente en ejercicio

    Inauguración del año escolar en el Augusto D’Halmar: la primera actividad de Kast como presidente en ejercicio

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Lollapalooza Chile: revisa el line up, con horarios y escenarios para la edición 2026

    Lollapalooza Chile: revisa el line up, con horarios y escenarios para la edición 2026

    Aporte Familiar Permanente 2026: ¿Cuándo es el próximo pago del Bono Marzo?

    Aporte Familiar Permanente 2026: ¿Cuándo es el próximo pago del Bono Marzo?

    María Corina Machado recibiría las llaves de la ciudad de Santiago durante visita a Chile por cambio de mando
    Chile

    María Corina Machado recibiría las llaves de la ciudad de Santiago durante visita a Chile por cambio de mando

    Máximo Pávez afirma que “hoy comenzó la instalación del gobierno de emergencia” y detalla primeras reuniones en La Moneda

    Qué es la Medalla Presidencial cuyo molde fue firmado este lunes por el Presidente Boric

    Mercados mundiales mejoran tras dichos de Trump sobre fin de guerra en Irán, pero asoma amenaza de eventual estanflación
    Negocios

    Mercados mundiales mejoran tras dichos de Trump sobre fin de guerra en Irán, pero asoma amenaza de eventual estanflación

    Chile sube un puesto en ranking global de libertad económica y llega a su mejor posición desde 2020

    Exgerente de Banchile acude a tribunales contra la CMF por nueva normativa: “La Comisión ha creado un nuevo ilícito”

    Las reacciones que provocó en Chile la opinión de Timothée Chalamet: “A nadie le importan el ballet y la ópera”
    Tendencias

    Las reacciones que provocó en Chile la opinión de Timothée Chalamet: “A nadie le importan el ballet y la ópera”

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 6
    El Deportivo

    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 6

    El sentido mensaje de Gonzalo Tapia tras el despido de Hernán Crespo en Sao Paulo

    Paqui Meneghini no piensa renunciar a la U tras los malos resultados: “Siento que podemos revertir esta situación”

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile
    Tecnología

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones

    La Única Opción llega al streaming: dónde ver la nueva joya del director de Oldboy
    Cultura y entretención

    La Única Opción llega al streaming: dónde ver la nueva joya del director de Oldboy

    “No querría que nadie interprete a Frodo mientras esté vivo”: Elijah Wood y su regreso al mundo de El Señor de los Anillos

    Muere Tommy DeCarlo, el cantante del grupo Boston en los últimos 20 años

    Canciller de España cancela asistencia a la investidura de José Antonio Kast
    Mundo

    Canciller de España cancela asistencia a la investidura de José Antonio Kast

    María Corina Machado: “Kast ha hecho cosas increíbles por la unión de Chile de cara a esta nueva etapa en su historia”

    Iraníes salen de forma masiva a las calles para respaldar al nuevo líder supremo Mojtaba Jamenei

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma
    Paula

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA