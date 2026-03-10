Máximo Pávez afirma que “hoy comenzó la instalación del gobierno de emergencia” y detalla primeras reuniones en La Moneda

El nuevo subsecretario del Interior, Máximo Pávez, aseguró la noche de este lunes que “hoy comenzó el proceso de instalación del gobierno de emergencia” del presidente electo José Antonio Kast, tras sostener sus primeras reuniones en La Moneda.

A dos días del cambio de mando entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo, Pávez llegó al Palacio de Gobierno para participar en la preparación del traspaso de mando.

Desde La Moneda, el subsecretario explicó que “pudimos instalarnos en la Subsecretaría del Interior para contribuir a la instalación constitucional del futuro gobierno en el contexto de la ceremonia de transmisión del mando que vamos a tener a partir del día miércoles”.

Tras detallar las reuniones sostenidas durante la jornada, Pávez afirmó que “quiero dar cuenta al país que el día de hoy, 9 de marzo, ha comenzado el proceso de instalación del gobierno de emergencia del presidente José Antonio Kast”.

Según explicó, esto ocurre “con la esperanza de asumir las tareas en un contexto de gobierno de emergencia para afrontar las áreas principales: la emergencia económica, la emergencia fiscal, la emergencia de la seguridad y, fundamentalmente, la emergencia social”, poniendo especial énfasis en las labores de reconstrucción tras los incendios en la Región de Valparaíso y en la zona centro-sur del país.

En ese marco, el subsecretario sostuvo que parte de sus tareas previas a la asunción de Kast apuntan a asegurar las condiciones de normalidad institucional, para lo cual ha sostenido una serie de reuniones de coordinación.

Entre ellas, detalló un encuentro con la directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, para revisar los protocolos existentes ante la ceremonia de cambio de mando y eventuales situaciones de emergencia. “Tenemos identificados los protocolos en caso de que fuera necesario”, indicó.

Asimismo, Pávez informó que también sostuvo una reunión telemática con los futuros delegados presidenciales regionales para abordar los procedimientos asociados a la asunción de las nuevas autoridades.

“Finalmente, tuvimos una reunión con los futuros subsecretarios de Estado, que son los jefes de servicio, para avanzar en la redacción de los decretos de instalación y contar con la información final necesaria para conformar los equipos y comenzar a trabajar una vez que el presidente Kast haya asumido el mando de la Nación”, agregó.

Prioridades del nuevo gobierno

En ese contexto, Pávez también abordó las prioridades de la futura administración en materia de seguridad y las primeras medidas que se impulsarán una vez que Kast asuma en La Moneda.

“En materia de seguridad tenemos muy claro que el plan Escudo Fronterizo y el plan Desafío 90, que contienen medidas específicas en este ámbito y que está llevando adelante la ministra Trinidad Steinert, junto a los subsecretarios, son una tarea prioritaria”, afirmó.

El subsecretario también señaló que durante la jornada sostuvo una breve conversación con el Presidente Gabriel Boric.

“Fue breve y bastante cordial”, indicó Pávez, detallando que el intercambio se produjo mientras se encontraba reunido con su antecesor, Víctor Ramos.

Finalmente, adelantó que este martes sostendrá nuevas reuniones con el objetivo de afinar las coordinaciones para el cambio de mando que se realizará este miércoles.